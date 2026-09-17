XRP’de 13 yılın en zayıf momentum sinyali görüldü

XRP, işlem geçmişindeki en sert momentum okumalarından birini üretirken uzun vadeli teknik yapısının üzerinde kalmayı sürdürüyor. Analist Cryptollica, iki haftalık göreceli güç endeksinin, yani RSI göstergesinin 13 yılın en düşük seviyesine indiğini ve bu tablonun 2018 ayı piyasası, Mart 2020’deki salgın kaynaklı sert düşüş ile 2022 kripto gerilemesinin de altına indiğini aktarıyor.

Kritik eşikte iki teknik sinyal öne çıktı

XRP şu sıralarda 1,30 dolar civarında işlem görüyor. Hafta içindeki sert düzeltmenin ardından ortaya çıkan bu görünüm, piyasada önemli bir soruyu yeniden gündeme getirdi: Satış baskısı zayıflamaya mı yaklaşıyor, yoksa yeni bir kırılma riski mi büyüyor?

Cryptollica’nın iki haftalık grafiğinde RSI yaklaşık 33,5 seviyesinde bulunuyor. RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen yaygın bir teknik göstergedir. Düşük RSI değerleri tek başına dip oluştuğunu göstermese de, satış baskısının aşırılaştığı dönemlere işaret edebilir.

Cryptollica, XRP’nin iki haftalık RSI değerinin 13 yıllık görünüm içinde en düşük seviyeye indiğini ve bunun önceki büyük piyasa düşüşlerindeki okumaların da altına sarktığını ortaya koyuyor.

Fiyat yapısı uzun vadeli desteğin üzerinde kaldı

Bu görünümü daha dikkat çekici hale getiren unsur ise fiyat yapısı oldu. Son satış dalgasına rağmen XRP, birkaç piyasa döngüsü boyunca çalışan uzun vadeli yükselen kanalın alt sınırına yakın seyrediyor. Fiyat kısa süre önce yaklaşık 1,49 dolardan gün içi 1,27 dolara kadar çekildi, ardından yeniden 1,30 dolar çevresine toparlandı.

Yine de aşırı zayıf RSI verisi tek başına yeterli görülmüyor. Momentum uzun süre baskı altında kalabilir ve fiyat düşüşü devam edebilir. Bu nedenle analistler, göstergeden çok fiyat grafiğinden gelecek teyide odaklanıyor.

1,29 dolar seviyesi yön arayışında belirleyici olabilir

Başka bir teknik değerlendirme, 20 haftalık üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1,29 dolar seviyesini önemli bir eşik olarak öne çıkarıyor. Haftalık bazda bu seviyenin altında kalıcı bir kırılma yaşanması halinde XRP’nin psikolojik açıdan önemli görülen 1,00 dolar bölgesine doğru daha derin bir geri çekilme riski taşıyabileceği belirtiliyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,34 ile 1,36 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak izleniyor. Daha güçlü bir toparlanma için 1,38 ile 1,40 dolar bandının aşılması gerekebilir.

XRP için asıl izlenen nokta, rekor düzeyde zayıflayan momentumun çok döngülü teknik yapıyla birlikte korunup korunamayacağı olarak öne çıkıyor.

Piyasa dip arayışından çok teyit arıyor

Bu nedenle mevcut kurulum, XRP’nin kesin olarak dip yaptığına işaret etmiyor. 1,29 dolar seviyesi korunur ve momentumta toparlanma başlarsa, iki haftalık RSI’daki tarihi düşüş satışların tükendiğine dair bir işaret olarak okunabilir. Buna karşılık belirgin bir aşağı kırılma, uzun vadeli destek görüşünü zayıflatabilir ve daha düşük seviyeleri gündeme taşıyabilir.

Ortaya çıkan tablo, kesin bir yön vermekten çok XRP’nin teknik açıdan olağan dışı derecede hassas bir bölgede bulunduğunu gösteriyor. Bu aşamada piyasanın odağı, zayıf momentum ile halen bozulmamış uzun vadeli yapının birlikte sürüp sürmeyeceğinde toplanmış durumda.