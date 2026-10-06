RIPPLE (XRP)

XRP için 5 bin adet yeter mi, milyon dolarlık hesap tartışma yarattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP topluluğunda 5 bin adet tutmanın milyoner yapacağı iddiası tartışma yarattı.
  • 📊 5 bin adet $XRP’nin 1 milyon dolara ulaşması için birim fiyatın 200 dolar olması gerekiyor.
  • 💬 Kullanıcılar, 1,50 dolar fiyat üzerinden bu miktarın yalnızca 7 bin 500 dolar ettiğini vurguladı.
  • 🌍 200 dolarlık senaryo, trilyon dolarlık piyasa değeri ve çok daha geniş kullanım alanı gerektiriyor.
Onur Atam
Onur Atam

XRP topluluğunda tanınan XRP Whale, 5 bin adetten fazla XRP tutanların ileride milyoner olacağını savundu. X platformunda yapılan paylaşım, kısa sürede tartışma başlattı. Paylaşımın odağında, bu miktardaki birikimin uzun vadede büyük servete dönüşebileceği iddiası yer aldı.

İçindekiler
1 Paylaşımın dayandığı hesap
2 Topluluktan gelen itirazlar
3 200 dolarlık hedef ne anlama geliyor
4 Bu senaryo için hangi koşullar gerekir

Paylaşımın dayandığı hesap

Bu iddianın sayısal karşılığı ise daha yüksek bir fiyat seviyesine işaret ediyor. 5 bin XRP’nin 1 milyon dolar etmesi için birim fiyatın tam 200 dolara çıkması gerekiyor. Bu nedenle tartışma, yalnızca elde tutulan miktar üzerinden değil, bu hedefin ne kadar gerçekçi olduğu üzerinden de büyüdü.

XRP Whale, 5 binin üzerinde XRP tutanların “hayatının kurtulacağını” ve milyoner olacağını öne sürdü.

Kullanıcıların bir bölümü bu görüşe itiraz etti. Pablo isimli kullanıcı, XRP’nin mevcut fiyatı üzerinden basit bir çarpım yaparak 5 bin XRP’nin değerinin 1 milyon dolardan çok uzak olduğunu söyledi. XRP’nin 1,50 dolar olduğu senaryoda bu miktar 7 bin 500 dolara denk geliyor.

Topluluktan gelen itirazlar

Bir başka kullanıcı olan HenriPcr ise XRP’nin bölünebilir yapısına dikkat çekti. XRP, daha küçük birimlere ayrılabiliyor ve bu en küçük birimler “drop” olarak adlandırılıyor.

Mini sözlük: Drop, XRP ağındaki en küçük hesap birimidir. 1 XRP, 1 milyon dropa bölünür ve işlem ücretleri de genellikle bu birim üzerinden ölçülür.

HenriPcr, varsayımsal olarak XRP’nin 10 bin dolara çıkması halinde bile bir dropun yalnızca 1 cent edeceğini belirtti. Ayrıca XRP Ledger üzerindeki tipik işlem ücretinin yaklaşık 10 drop düzeyinde olduğunu hatırlattı. XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı, ödemeler ve varlık transferleri için kullanılan blokzincir tabanlı ağ olarak biliniyor.

5 bin XRP’nin 1 milyon dolara ulaşması için XRP fiyatının 200 dolara yükselmesi gerekiyor.

200 dolarlık hedef ne anlama geliyor

Bu seviyeye ulaşılması, XRP’nin son dönem fiyat aralığına kıyasla çok sert bir yükseliş anlamına geliyor. XRP’nin 0,50 dolar ile 2,50 dolar bandında işlem gördüğü bir tabloda 200 dolar seviyesi, yaklaşık 100 kat ile 400 kat arasında artış gerektiriyor.

Böyle bir fiyat, piyasa değeri tarafında da çok büyük bir büyümeyi zorunlu kılar. Dolaşımdaki yaklaşık 62 milyar XRP esas alındığında, 200 dolarlık fiyat toplam piyasa değerini yaklaşık 12,4 trilyon dolara taşır. Azami 100 milyarlık arz üzerinden yapılan tam seyreltilmiş hesapta ise değerleme 20 trilyon dolara çıkar.

Bu senaryo için hangi koşullar gerekir

Bu ölçekte bir fiyatlama için olağan piyasa büyümesinin ötesinde gelişmeler gerekebilir. Kurumsal kullanımın belirgin biçimde artması, gerçek dünya varlıklarının geniş çaplı tokenizasyonu veya sınır ötesi ödemelerde XRP talebinin ciddi şekilde büyümesi bu başlıklar arasında sayılıyor.

Bununla birlikte, bu tür senaryoların hiçbiri 5 bin XRP’nin kesin olarak 1 milyon dolar edeceğini göstermiyor. Tartışmanın merkezindeki paylaşım, doğrulanmış bir sonuçtan çok bir beklenti niteliği taşıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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