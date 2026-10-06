BITCOIN (BTC)

Bitcoin 87 bin dolar eşiğinde zorlanırken ABD borsaları rekor kırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin salı günü 86 bin dolar çevresinde kalırken 87 bin dolar eşiğinde zorlandı.
  • 📈 ABD'de S&P 500 ve Nasdaq endeksleri aynı gün yeni tarihi zirvelere çıktı.
  • 🔗 CryptoQuant, 2 Ekim itibarıyla Bitcoin ile S&P 500 korelasyonunun 0,51'e yükseldiğini açıkladı.
  • 🪙 Analistler, $BTC’de 83.500 dolar bölgesini kısa vadeli destek olarak izliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin salı günü 86 bin dolar çevresinde dalgalanmayı sürdürdü. Fiyat gün içinde 87 bin dolara yaklaşsa da bu seviyede biriken satış emirleri yükselişi sınırladı. ABD hisse senedi piyasalarında ise yeni zirveler görüldü.

İçindekiler
1 ABD endeksleri yeni zirvelere çıktı
2 Piyasadaki yükseliş dar bir alana sıkıştı
3 Bitcoin ile S&P 500 arasındaki ilişki güçlendi
4 87 bin dolar çevresinde satış baskısı öne çıktı

ABD endeksleri yeni zirvelere çıktı

Wall Street açılışının ardından S&P 500 endeksi yüzde 0,8 yükselerek 7.835 puana çıktı. Nasdaq 100 endeksi 31.312 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksi ise 27.683 puana ulaşarak rekor tazeledi. Böylece risk iştahının hisse senedi tarafında güçlü kaldığı görüldü.

Piyasa analizi yayımlayan Mosaic Asset Company, ABD Merkez Bankası’nın 2026’nın son çeyreğine ilişkin faiz artışı beklentilerinin zayıflamasının piyasaları yukarı taşıyabilecek unsurlar arasında yer aldığını belirtti. Şirket, faiz görünümündeki değişimin ve daha yavaş sıkılaşma beklentisinin daha kalıcı bir yükseliş için tetikleyici olabileceğini vurguluyor.

Mosaic Asset Company, Fed’e ilişkin beklentilerin değişmesi ve faiz artış hızının yavaşlamasının kalıcı bir ralli için katalizör haline gelebileceğini değerlendiriyor.

Piyasadaki yükseliş dar bir alana sıkıştı

Bununla birlikte Mosaic, yükselişin piyasanın geneline yayılmış olmadığını da kaydetti. Geçen hafta S&P 500 hisselerinin yalnızca yüzde 25’i 50 günlük basit hareketli ortalamasının üzerinde işlem gördü. Son yükselişte en büyük katkıyı teknoloji şirketleri verdi.

Şirket, benzer ölçüde zayıf piyasa genişliğinin bu yıl yalnızca bir kez, mart sonunda görüldüğünü hatırlattı. O dönemde aşırı satım koşulları endekste yönün yeniden yukarı dönmesine zemin hazırlamıştı. Aynı tablonun yeniden oluşup oluşmayacağı izleniyor.

Bitcoin ile S&P 500 arasındaki ilişki güçlendi

Zincir üstü veri platformu CryptoQuant, Bitcoin ile S&P 500 arasındaki pozitif korelasyonun sınırlı da olsa arttığını ortaya koydu. 2 Ekim itibarıyla bu oran 0,51 seviyesine çıktı. Bu, haziran başından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayda geçti. CryptoQuant, kripto varlık piyasasına ilişkin veri ve analiz sağlayan bir platform olarak biliniyor.

CryptoQuant verileri, Bitcoin ile S&P 500 arasındaki korelasyonun 2 Ekim itibarıyla 0,51’e yükseldiğini gösteriyor.

87 bin dolar çevresinde satış baskısı öne çıktı

Bitcoin cephesinde kısa vadeli görünümde 87 bin dolar seviyesi öne çıktı. CoinGlass verileri, salı günü en yoğun likidite birikiminin bu bölgede bulunduğunu gösterdi. Ayrıca 86.500 dolara kadar uzanan kademeli satış emirlerinin fiyatın yukarı hareketini zorlaştırdığı görüldü.

Material Indicators kurucu ortağı Keith Alan, son piyasa değerlendirmesinde 83.500 dolar seviyesini yakın destek olarak izlediğini söyledi. Bu bölge, Bitcoin’in 21 günlük basit hareketli ortalamasına denk geliyor. Fiyat bu seviyeyi en son 18 Eylül’de görmüştü.

Alan, 83.555 dolar çevresindeki fiyat davranışını, 82.500 dolar desteğinin test edilmesi halinde oluşacak yapıyı ve alıcıların 87.375 dolar seviyesinin üzerine çıkıp çıkamayacağını takip ediyor. Bu görünüm, Bitcoin’in kısa vadede dar bir bant içinde hareket etmeyi sürdürdüğüne işaret etti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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