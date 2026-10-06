XRPL, tokenleştirilmiş emtia büyümesinde Ethereum’u geride bıraktı

Gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi pazarında dengeler emtia tarafında değişti. XRP Ledger, uzun süredir daha çok sınır ötesi bankalar arası transfer ağı olarak bilinse de, tokenleştirilmiş emtiaların piyasa değeri büyümesinde Ethereum’u geride bıraktı. Token Terminal ile RWA Foundation verilerine göre 2026’nın başından ekim ayına kadar XRPL üzerindeki tokenleştirilmiş emtialara net 2,2 milyar dolarlık sermaye girişi oldu. Aynı dönemde Ethereum 1,6 milyar dolar çekti.

Emtia pazarında liderlik değişti

Pazardaki diğer büyük birinci katman ağlar iki liderin oldukça gerisinde kaldı. Avalanche 334,5 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. BNB Chain ise 57,5 milyon dolarlık girişle listenin ardından geldi. Böylece emtia odaklı RWA büyümesinde ilk iki ağ ile diğerleri arasındaki fark belirginleşti.

Token Terminal ile RWA Foundation verileri, 2026 başından ekim ayına kadar XRPL’nin tokenleştirilmiş emtialarda 2,2 milyar dolar net giriş aldığını, Ethereum’un ise 1,6 milyar dolarda kaldığını ortaya koydu.

Şirketler neden XRPL’ye yöneliyor

Sanayi şirketlerinin tercihinde ağların teknik yapısı etkili oldu. Ethereum’da varlık ihracı değişken işlem ücretleri ve daha karmaşık akıllı sözleşme süreçleri gerektirirken, XRPL gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesini doğrudan protokol seviyesinde destekliyor. Ağın yerleşik IOU mekanizması maliyetleri sentin küçük bir bölümüne kadar indirirken, işlemler 3 ila 5 saniyede sonuçlanıyor.

Mini sözlük: IOU, bir ağ üzerinde belirli bir varlığı temsil eden dijital alacak kaydıdır. XRPL’de bu yapı, dış dünyadaki varlıkların zincir üzerinde temsil edilmesini daha düşük maliyetle mümkün kılar.

XRPL’nin öne geçmesini sağlayan ana itici güç enerji sektörü oldu. Likiditenin en büyük bölümü, Latin Amerika merkezli Justoken tarafından çıkarılan tokenleştirilmiş elektrik üretim sözleşmeleri JMWH’den geldi. Bu ürün, fiziksel ekonomiyle bağlantılı emtia tabanlı tokenlerin ağ üzerindeki ağırlığını artırdı.

Enerji sektörü kaynaklı talep, özellikle Justoken’ın piyasaya sunduğu JMWH sözleşmeleriyle birlikte XRPL’nin emtia tokenizasyonunda ivme kazanmasına yol açtı.

Ağ verilerinde hızlı büyüme görüldü

RWA.xyz’nin 5 Ekim 2026 tarihli zincir üstü verileri, XRPL’deki yükselişin ağ faaliyetlerine de güçlü biçimde yansıdığını gösterdi. Aylık RWA transfer hacmi 224 kattan fazla artarak 7,03 milyar dolara ulaştı. Temsil edilen varlık değeri son 30 günde yüzde 56 yükselerek 4,52 milyar dolara çıktı.

Metrik Dönem Değer Net sermaye girişi, XRPL 2026 başı ile ekim arası 2,2 milyar dolar Net sermaye girişi, Ethereum 2026 başı ile ekim arası 1,6 milyar dolar Aylık RWA transfer hacmi, XRPL 5 Ekim 2026 itibarıyla 7,03 milyar dolar Temsil edilen varlık değeri, XRPL Son 30 gün 4,52 milyar dolar

Ağın stabilcoin tarafında da büyüme kaydedildi. XRPL üzerindeki stabilcoin piyasa değeri 1,25 milyar dolara ulaştı. Bu artışta yeni yerel token RLUSD’nin entegrasyonu belirleyici oldu. Aylık stabilcoin işlem hacmi ise 5,01 milyar dolar olarak ölçüldü.

RWA ekosisteminde yeni katılımlar öne çıktı

Emtia pazarındaki genişlemeye paralel olarak, komsu RWA alanlarındaki büyük oyuncular da XRPL altyapısını kullanmaya başladı. Yatırım fonu Franklin Templeton 48,3 milyon dolarlık, Ondo Finance ise 187,5 milyon dolarlık varlıkla ekosistemde yer aldı. Dubai merkezli geliştirici DAMAC da Park Ridge Tower, Prive ve J One projelerindeki premium gayrimenkul pay havuzlarını tokenleştirdi. Franklin Templeton, küresel varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren köklü bir yatırım şirketi olarak biliniyor.

Ethereum, özellikle ABD devlet tahvilleri sayesinde kilitli toplam RWA değeri bakımından küresel üstünlüğünü koruyor. Buna karşılık fiziksel mallar ve emtialar tarafında sanayi sermayesinin tercihi son dönemde daha belirgin şekilde Ripple destekli XRPL altyapısına yöneldi.