Meme coin launchpad’i nedir ve nasıl çalışır?

Geliştiriciler yapay zekâ araştırmalarını blockchain üzerindeki işlemlerle birleştirdikçe meme coin launchpad’leri giderek daha otomatik hâle geliyor. Yeni sistemler, token oluşturmak isteyenlerin bir trendi belirleme, token tasarlama, fonlama koşullarını oluşturma ve likiditeyi düzenleme işlemlerini elle yürütmesini istemek yerine bu görevleri yazılım ajanları ile akıllı sözleşmeler arasında paylaştırabiliyor.

MemeToro, trend sinyallerini izleyen ve BNB Chain üzerinde akıllı sözleşmeler aracılığıyla hayata geçirilmek üzere meme coin önerileri hazırlayan, açık kaynaklı bir yapay zekâ meme coin lansman ajanı projesidir.

Meme coin launchpad’i nedir ve ne işe yarar?

Meme coin launchpad’i, bir token fikrinin oluşturma, fonlama, likidite sağlama ve piyasaya çıkış aşamalarından geçmesine yardımcı olan bir yazılım altyapısıdır. Daha gelişmiş tasarımlar, kullanıcılar katkıda bulunmadan önce arzı, fiyatlandırmayı, cüzdan başına limitleri, fonlama eşiklerini ve diğer koşulları da yayımlayabilir.

MemeToro bu süreci “Öner, Doğrula, Fonla ve Piyasaya Sür” modeliyle ele alıyor. MemeToro’nun yapay zekâ katmanı öneriler geliştirirken MemeToro’nun herkese açık akıllı sözleşme mimarisi, finansal koşulların uygulanmasını sağlamak üzere tasarlanıyor.

Mevcut mimarinin merkezinde, tek bir fonlama turu için tasarlanmış Solidity sözleşme türü olan FairLaunchEscrow bulunuyor. MemeToro, herkese açık GitHub deposunda gerçek kodlar, testler, manifestolar ve uygulama örnekleri yayımladı.

Hedeflenen iş akışı şöyle:

MemeToro olası bir meme coin teması belirler. MemeToro, fikri ve onu destekleyen kanıtları yayımlar. MemeToro, makineler tarafından okunabilir bir lansman manifestosu oluşturur. Kullanıcılar arzı, fiyatı, limitleri ve fonlama koşullarını inceleyebilir. Sabit kur üzerinden bir fonlama turu açılır. Herkese açık sözleşmeler, fonlama kurallarının uygulanmasını sağlar. Başarılı lansmanların token oluşturma ve likidite sağlama aşamalarına ilerlemesi hedeflenir.

MemeToro’nun alım satım dokümantasyonunda, gelecekte başarıyla tamamlanan turların PancakeSwap üzerinde başlangıç likiditesi sağlamasının ve bu likiditeyi kilitlemesinin hedeflendiği belirtiliyor. Bu yürütme ve likidite işlevleri, geliştirilmekte olan sistemin bir parçası olmaya devam ediyor.

Bir yapay zekâ ajanı meme coin lansmanını nasıl hazırlar?

MemeToro’nun açık kaynaklı yapay zekâ ajanı, olası meme coin fikirleri üretmeden önce sosyal medyayı, toplulukları, küresel haberleri, kültürel gelişmeleri ve diğer trend sinyallerini izlemek üzere tasarlanıyor. MemeToro, bu araştırma görevini finansal işlemleri yürüten deterministik, yani önceden belirlenmiş kurallara göre çalışan yazılımdan ayırıyor.

Bu yaklaşım, üretken yapay zekâyı yalnızca bir token adı veya maskot oluşturmak için kullanmaktan farklı. MemeToro’nun deposunda açıklanan öneriler; fikri, kanıtları, gerekçeleri, elenen adayları, token parametrelerini, fonlama parametrelerini ve makineler tarafından okunabilir bir manifestoyu içeriyor.

MemeToro’nun süreci genel hatlarıyla şöyle işliyor:

Haberler ve sosyal trend sinyalleri taranır. Birden fazla olası fikir üretilir. Kanıtlar ve gerekçeler kaydedilir. Önceden belirlenmiş kurallara dayalı doğrulama uygulanır. Uygun olmayan adaylar elenir. Seçilen öneri yayımlanır. Bir lansman manifestosu oluşturulur. Onaylanan koşullar, sözleşmeler aracılığıyla uygulanmak üzere hazırlanır.

MemeToro, işlem hattı uygun bir seçenek bulamadığında öneri üretmemeyi de seçebilir. Böylece ajan, tespit edilen her trendden otomatik olarak token oluşturmak zorunda olan bir yazılım yerine bir öneri sistemi olarak çalışır.

Bir launchpad, akıllı sözleşmelere hangi kuralları yerleştirebilir?

Bir launchpad; katkı limitlerini, fonlama eşiklerini, son tarihleri, iadeleri, hak edişlerin talep edilmesini ve sonuçlandırma koşullarını akıllı sözleşmelere kodlayabilir. MemeToro’nun FairLaunchEscrow taslağı, bu kuralların uygulanmasını kapalı bir arka uç sistemine bırakmak yerine deterministik hâle getirmek üzere tasarlanıyor.

MemeToro’nun en yeni mimarisi, yayımlanan her manifestoyu bir özet değere, yani dijital parmak izine de bağlıyor. Sözleşme paketi, uygulanan koşulların fonlama öncesinde yayımlanan öneriyle örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için bu bağı kullanabiliyor.

Yakın tarihli bir başka güncellemeyle çıkış süresi de eklendi. Katkıda bulunanlar, ilan edilen süre boyunca fonlarını geri çekebiliyor ve bu süre sona ermeden bir MemeToro turu sonuçlandırılamıyor.

Bu özellik, bir turun hızla dolması durumunda önem taşıyor. Azami fonlama sınırına ulaşılması, ilan edilen para çekme süresinin erken sonlandırılmasına izin vermiyor.

MemeToro’nun mevcut deposu, önemli bir teknik ayrımı da ortaya koyuyor: FairLaunchEscrow hâlâ denetlenmemiş bir taslak ve BNB Chain üzerinde kullanıma alınmış değil. Depoda, bağımsız incelemenin ve test ağında kullanıma almanın hâlen yol haritasındaki hedefler arasında bulunduğu belirtiliyor.

$MT, launchpad’de nasıl bir rol oynuyor?

$MT, MemeToro’nun kullanım token’ıdır ve yapay zekâ ajanının gelecekte önereceği meme coin’lerden ayrıdır. MemeToro, toplam $MT arzını 1,2 milyar olarak sabitliyor ve altı tahsis kategorisi yayımlıyor.

Halka açık satışa 852.000.000 $MT, yani arzın %71’i ayrılıyor. Merkezi borsa (CEX) rezervlerine 120.000.000 token ile %10, pazarlama ortağına ise 90.720.000 token ile %7,56 pay veriliyor.

MemeToro Trading’e 60.000.000 token ile %5 ayrılıyor. MT Rewards’a 53.280.000 token ile %4,44, MT Team’e ise 24.000.000 token ile %2 pay tahsis ediliyor.

MemeToro, $MT’nin erişimi, lansman fonlamasını, ödülleri, staking’i ve gelecekteki alım satım faaliyetlerini desteklediğini belirtiyor.

MemeToro ayrıca $MT ön satışının 8. aşamasında yaklaşık 160.000 dolar seviyesini aştı. MemeToro, bu token’ın sözleşmesinin Coinsult, BlockSAFU ve SolidProof tarafından denetlendiğini ifade ediyor.

Yeni bir kullanıcı meme coin launchpad’ini nasıl değerlendirebilir?

Yeni bir kullanıcı; fonlama öncesinde hangi bilgilerin yayımlandığını, hangi işlemlerin sözleşmeler tarafından kontrol edildiğini ve hangi özelliklerin hâlihazırda kullanıma alındığını inceleyerek bir launchpad’i değerlendirebilir. MemeToro’nun nasıl katılınır sayfası, mevcut $MT katılım sürecini ele alırken herkese açık deposu, geliştirilmekte olan lansman mimarisini açıklıyor.

Mevcut işlevlerle planlanan işlevler arasındaki ayrım özellikle önemli. MemeToro’nun mevcut bir $MT token’ı bulunuyor ve proje, çalışan yapay zekâ işlem hattı ile emanet sözleşmesi kodlarını yayımlamış durumda. Ancak MemeToro’nun deposunda, tam otonom lansman hizmetinin ve gerçek kullanıma yönelik lansman sözleşmelerinin henüz kullanıma alınmadığı belirtiliyor.

Dolayısıyla token oluşturmak isteyenler açısından bir launchpad’in teknik değeri, hızlı token üretmenin ötesine geçiyor. İşlevsel bir sistem, bir token’ın neden önerildiğini belgeleyebilir, ekonomik kurallarını yayımlayabilir, kullanıcıların bu kuralları incelemesine olanak tanıyabilir ve kuralların uygulanmasını sağlamak için deterministik sözleşmeler kullanabilir.

MemeToro’nun mimarisi bu daha kapsamlı modeli ortaya koyuyor. Yapay zekâ araştırmayı üstleniyor, manifestolar öneriyi belgeliyor, dijital parmak izleri bilgileri fonlama turlarıyla ilişkilendiriyor ve akıllı sözleşmeler işlemlerin yürütülmesini kontrol etmek üzere tasarlanıyor.

Sık sorulan sorular

MemeToro hangi blockchain’i kullanıyor?

MemeToro, yapay zekâ destekli meme coin lansman mimarisi ve gelecekteki adil lansman fonlama turları için BNB Smart Chain’i hedefliyor.

FairLaunchEscrow nedir?

FairLaunchEscrow, MemeToro’nun katkı limitlerini, fonlama koşullarını, sonuçlandırmayı, iadeleri ve hak ediş taleplerini yönetmek için geliştirdiği Solidity sözleşmesidir.

MemeToro’nun launchpad’i tamamen kullanıma alındı mı?

Hayır. MemeToro çalışan kodlar ve testler yayımlıyor ancak GitHub deposunda, tam kapsamlı launchpad’in ve adil lansman sözleşmelerinin hâlâ geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor.

MemeToro ($MT) ön satışı hakkında daha fazla bilgi:

Web sitesi: https://memetoro.com/

X: https://x.com/memetoro_mt

Telegram: https://t.me/memetoro_mt

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gY0jgWy_DtA