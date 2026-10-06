Analist XRP için kritik eşiğin 1,5692 dolar olduğunu açıklıyor

Kripto para analisti Dark Defender, XRP fiyatında bir sonraki ana yönü belirleyebilecek seviyenin 1,5692 dolar olduğunu açıkladı. XRP haberin yazıldığı sırada 1,52 dolar civarında işlem görürken, analist bu bölgeyi “kapı” olarak tanımlıyor. Değerlendirmeye göre fiyat bu eşiğe oldukça yaklaşmış durumda ve buradaki hareket piyasanın kısa vadeli yönü açısından önem taşıyor.

Grafikte öne çıkan seviye

Dark Defender’ın haftalık grafiğinde 1,5692 dolar seviyesi, yüzde 85,40 Fibonacci uzatma noktasına denk geliyor. Analist, XRP’nin bu bölgeye çok yakın olduğunu ve seviyenin teknik açıdan güçlü bir anlam taşıdığını savunuyor. XRP, Ripple ekosisteminde kullanılan ve sınır ötesi ödeme odaklı yapısıyla bilinen dijital varlıklar arasında yer alıyor.

Grafikte ayrıca 2025’in başlarında, yüzde 500’ü aşan yükselişin ardından oluşan alçalan sarı trend çizgisi dikkat çekiyor. Bu çizgi, farklı zaman dilimlerinde direnç olarak çalıştı ve son fiyat hareketinin geçtiği bölgeye kadar uzandı. XRP’nin şimdi hem bu trend çizgisini hem de 1,5692 dolar seviyesini aynı anda test etmesi, söz konusu alanın teknik önemini artırıyor.

XRP, 1,5692 dolardaki kapıya çok yaklaştı. Dark Defender, sarı direnç çizgisinin aşılması halinde hareketin çok daha hızlı ivme kazanabileceğini öngörüyor.

Yukarı yönlü hedefler

Grafikte mevcut fiyatın üzerinde sıralanan birkaç Fibonacci uzatma hedefi de yer alıyor. Buna göre yüzde 161,80 uzatma seviyesi 1,8815 dolar, yüzde 200 seviyesi 2,9032 dolar, yüzde 261,80 seviyesi 4,1043 dolar ve yüzde 361,80 seviyesi 7,0786 dolar olarak işaretlenmiş durumda. Analist bu bölgeleri, olası bir yukarı kırılma gerçekleşirse izlenebilecek sıralı hedefler olarak değerlendiriyor.

Ichimoku bulutu görünümü de XRP’nin uzun süredir zayıf bir teknik yapı altında hareket ettiğine işaret ediyor. Varlık, 2025 boyunca ve 2026’ya uzanan süreçte düşüş eğilimli bulut yapısının altında kaldı. Son fiyat hareketi ise bu alanın içine ve üzerine yeniden yerleşme çabası olarak okunuyor.

Mini sözlük: Fibonacci uzatma, teknik analizde olası fiyat hedeflerini belirlemek için kullanılan oranlar bütünüdür. Ichimoku bulutu ise destek, direnç ve trend yönünü tek bir görünümde izlemeye yarayan bir göstergedir.

Kırılma senaryosu

Dark Defender, 1,5692 doların üzerinde teyitli bir kırılma ve alçalan sarı trend çizgisinin üstünde kapanış görülmesi halinde daha yüksek Fibonacci hedeflerine giden yolun açılabileceğini düşünüyor. Analistin tezine göre asıl belirleyici unsur, yalnızca seviyenin anlık olarak aşılması değil, bu hareketin kalıcı hale gelmesi olacak.

Analistin grafiği, 1,5692 doların üzerindeki kalıcı hareketin XRP için daha yüksek uzatma seviyelerini gündeme taşıyabileceğine işaret ediyor.

Mevcut görünüm

Grafikte daha önce iki büyük dip bölgesinde yeşil etiketlerle işaretlenen “Moon” sinyalleri de bulunuyor. Bunlardan biri 2024 sonlarında yaklaşık 0,49 dolar seviyesine, diğeri ise ağustos sonunda 0,9 dolar civarına denk geliyor. İkinci işaretin ardından XRP 65 saat içinde yüzde 50’den fazla yükselmişti.

XRP şu anda 1,52 dolar civarında seyrederken, 1,5692 dolardaki kritik seviyenin yaklaşık yüzde 1,4 altında bulunuyor. Grafikte ayrıca Temmuz 2025’te görülen 3,66 dolarlık zirve de referans noktası olarak yer alıyor. Önümüzdeki işlemlerde fiyatın bu eşiği aşıp aşamayacağı, kısa vadeli görünüm açısından belirleyici olacak.