Piyasalar Çökerken Ripple’ın Milyar Dolarlık Müjdesi Geldi



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Eric Trump ailesinin kriptodan 1 milyar dolardan fazla kazandığını açıkladı. Çin ile gerilim devam ediyor ve BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 107.577 dolara kadar geriledi. ABD cephesindeki gelişmeler günlerdir kripto para yatırımcılarının milyarlarca dolar tasfiyeyle karşı karşıya kalmasına sebep oldu. Tüm bu kaosun ortasında Ripple $2.23 yeni milyar dolarlık yatırımını duyurdu.

Ripple Haberleri

Şirket dakikalar önce yaptığı duyuruyla hazine yönetim sistemlerinde dünya lideri GTreasury’yi 1 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Kurumsal müşterilere daha hızlı erişim sağlayabilmek için bu adımı atan şirket GTreasury’nin 40 yıllık deneyiminden yararlanacak. Daha önce 2 büyük alım daha yapan Ripple bu yıl 3 milyar dolar civarında yatırımla 3 büyük şirketi bünyesine kattı.

Ripple CEO’su Brad şunları söyledi;

“Çok uzun süredir para, yavaş ve eski ödeme sistemleri ve altyapısında sıkışıp kalmış durumda ve bu da gereksiz gecikmelere, yüksek maliyetlere ve yeni pazarlara girmenin önündeki engellere neden oluyor. Bu sorunların çözümü için blockchain teknolojileri ideal bir çözüm sunuyor. Ripple ve GTreasury’nin yetenekleri bir araya gelerek her iki dünyanın en iyisini sunuyor, böylece hazine ve finans ekipleri nihayet sıkışmış sermayelerini kullanabilir, ödemeleri anında işleyebilir ve yeni büyüme fırsatları yaratabilir.”

GTreasury CEO’su Renaat Ver Eecke kendileri için bu satın almanın dönüm noktası olduğunu söyledi;

“Bu satın alma, hazine yönetimi için bir dönüm noktasıdır. Biz, dünya çapındaki şirketlere en uyumlu ve zengin özelliklere sahip çözümler sunmaya odaklandık. Şimdi, Ripple’a katılarak, sermayeyi yönetmekten onu harekete geçirmeye doğru vizyonumuzu hızlandırıyoruz. Nakit öngörüsü, risk yönetimi ve uyumluluk temellerimizi Ripple’ın hızı, küresel ağı ve dijital varlık çözümleriyle birleştirerek, hazine yöneticilerine yeni dijital ekonomide likidite, ödemeler ve riski yönetme fırsatı sunuyoruz.”

GTreasury Nedir?

Şirketlerin finans direktörleri ve bilanço yöneticilerine son derece uyarlanabilir bir hazine yönetimi platformu hizmeti veriyorlar. GTreasury stratejik finansal kararlar almak için şirketlerin finans takımına netlik sağlar ve onlara şirket hazinelerinin ne durumda olduğunu her yönüyle gösterir.

Finans yöneticileri, bankalar, ERP’ler arasında bağlantı kuran ve koordineli veri akışı sağlayan bu platform 160 ülkede 1000’den fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Şirket ABD merkezli ve blockchain ile entegre sunacağı hizmetler Ripple’ın geleceğini destekleyecek.