RIPPLE (XRP)

Piyasalar Çökerken Ripple’ın Milyar Dolarlık Müjdesi Geldi

Özet

  • Ripple, 1 milyar dolarlık anlaşmayla GTreasury'ı satın aldı.
  • Hazine yönetimi platformunu satın alan Ripple 160 ülkede 1000'i aşkın kurumsal müşteriye blockchain tabanlı hizmet verecek.
  • XRP Coin fiyatını şimdilik desteklemese de son gelişme uzun vadede Ripple için fazlasıyla destekleyici.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Eric Trump ailesinin kriptodan 1 milyar dolardan fazla kazandığını açıkladı. Çin ile gerilim devam ediyor ve BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 107.577 dolara kadar geriledi. ABD cephesindeki gelişmeler günlerdir kripto para yatırımcılarının milyarlarca dolar tasfiyeyle karşı karşıya kalmasına sebep oldu. Tüm bu kaosun ortasında Ripple $2.23 yeni milyar dolarlık yatırımını duyurdu.

İçindekiler
1 Ripple Haberleri
2 GTreasury Nedir?

Ripple Haberleri

Şirket dakikalar önce yaptığı duyuruyla hazine yönetim sistemlerinde dünya lideri GTreasury’yi 1 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Kurumsal müşterilere daha hızlı erişim sağlayabilmek için bu adımı atan şirket GTreasury’nin 40 yıllık deneyiminden yararlanacak. Daha önce 2 büyük alım daha yapan Ripple bu yıl 3 milyar dolar civarında yatırımla 3 büyük şirketi bünyesine kattı.

Ripple CEO’su Brad şunları söyledi;

“Çok uzun süredir para, yavaş ve eski ödeme sistemleri ve altyapısında sıkışıp kalmış durumda ve bu da gereksiz gecikmelere, yüksek maliyetlere ve yeni pazarlara girmenin önündeki engellere neden oluyor. Bu sorunların çözümü için blockchain teknolojileri ideal bir çözüm sunuyor.

Ripple ve GTreasury’nin yetenekleri bir araya gelerek her iki dünyanın en iyisini sunuyor, böylece hazine ve finans ekipleri nihayet sıkışmış sermayelerini kullanabilir, ödemeleri anında işleyebilir ve yeni büyüme fırsatları yaratabilir.”

GTreasury CEO’su Renaat Ver Eecke kendileri için bu satın almanın dönüm noktası olduğunu söyledi;

“Bu satın alma, hazine yönetimi için bir dönüm noktasıdır. Biz, dünya çapındaki şirketlere en uyumlu ve zengin özelliklere sahip çözümler sunmaya odaklandık. Şimdi, Ripple’a katılarak, sermayeyi yönetmekten onu harekete geçirmeye doğru vizyonumuzu hızlandırıyoruz. Nakit öngörüsü, risk yönetimi ve uyumluluk temellerimizi Ripple’ın hızı, küresel ağı ve dijital varlık çözümleriyle birleştirerek, hazine yöneticilerine yeni dijital ekonomide likidite, ödemeler ve riski yönetme fırsatı sunuyoruz.”

GTreasury Nedir?

Şirketlerin finans direktörleri ve bilanço yöneticilerine son derece uyarlanabilir bir hazine yönetimi platformu hizmeti veriyorlar. GTreasury stratejik finansal kararlar almak için şirketlerin finans takımına netlik sağlar ve onlara şirket hazinelerinin ne durumda olduğunu her yönüyle gösterir.

Finans yöneticileri, bankalar, ERP’ler arasında bağlantı kuran ve koordineli veri akışı sağlayan bu platform 160 ülkede 1000’den fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Şirket ABD merkezli ve blockchain ile entegre sunacağı hizmetler Ripple’ın geleceğini destekleyecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP’de Neler Oluyor? Bu Eşik Aşılırsa Trend Tersine Dönebilir

CME’nin XRP ve Solana Hamlesi Sonrası Yeni Sistem Duyuruldu: Kademeli Ücret Modeli Geliyor

SUI Kırılması Geldi, XRP 2 Doları Hedefliyor ve İşte Beklentiler

Ripple CEO’sundan Artık Dönüş Yok Açıklaması

XRP İçin Yeni Dönem Mi Başlıyor: American Express Müjdesi

XRP Yine Kırmızıya Büründü: Balina Transferi Satışı Körükledi

XRP Ledger Tarihi Eşiğe Yaklaştı: 100 Milyon Blokluk Rekor

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Kripto Paralarda 16 Ekim Düşüşü, Bitcoin 108.300 Dolar
Bir Sonraki Yazı Sıcak Gelişme: Trump ve Putin Buluşuyor, Kripto Paralar Yükselebilir
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Paralarda 18-19 Ekim Tahminleri
Kripto Para
Son Dakika: Trump ve Ukrayna-Rusya Savaşına Dair Yeni Açıklamaları
Kripto Para
Kripto Kahinine Kimse İnanmıyordu Ama Haklı Çıktı, Bugün Sessizliğini Bozdu
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
Alex Stanczyk Gözünüzü Açın Grafiğe Bakın, Altınlarınızı Satıp Bitcoin Alın
BITCOIN (BTC)

Lost your password?