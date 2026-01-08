RIPPLE (XRP)

XRP ETF’lerinde İlk Alarm: 36 Günlük Seri Bitti

Özet

  • Spot XRP ETF’leri lansmandan sonra ilk kez günlük net çıkış yaşadı.
  • Çıkışların ana nedeni kar alımı ve genel piyasa düzeltmesi olarak öne çıkıyor.
  • Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde eş zamanlı çıkışlar risk iştahındaki geçici zayıflamayı yansıtıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

ABD’de işlem gören spot XRP ETF’leri ansmandan bu yana ilk kez net günlük çıkış kaydederek 36 günlük kesintisiz giriş serisini sonlandırdı. Veriler, Çarşamba günü toplam 40,8 milyon dolarlık net çıkış yaşandığını ortaya koyarken hareketin zamanlaması, XRP fiyatındaki kısa vadeli yükselişin ardından geldi. Gelişme, aynı gün Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde görülen güçlü çıkışlarla birlikte, kripto varlık piyasasında risk iştahının geçici olarak zayıfladığı bir tabloya işaret ediyor. Analistler, ölçeğin sınırlı kaldığını ve orta vadeli eğilimi tek başına bozmadığını vurguluyor.

İçindekiler
1 Spot XRP ETF’lerinde İlk Net Çıkış
2 Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde Eş Zamanlı Hareket

Spot XRP ETF’lerinde İlk Net Çıkış

SoSoValue verilerine göre ABD’de listelenen beş spot XRP ETF’i, Çarşamba günü toplam 40,8 milyon dolar net çıkış bildirdi. Günün en belirgin hareketi, 21Shares tarafından yönetilen TOXR fonunda görüldü ve fondan 47,25 milyon dolar ayrıldı. Buna karşılık Canary, Bitwise ve Grayscale’in ürünleri yaklaşık 2 milyon dolar civarında sınırlı net girişler kaydetti.

Kasım ayında Canary’nin XRPC ürünüyle başlayan süreçte XRP ETF’leri, Çarşamba gününe kadar toplam 1,25 milyar dolar net giriş toplamıştı. İlk net çıkış günü, bu birikimin küçük bir bölümünü temsil ediyor. Piyasa yorumları, son bir haftada XRP’nin 1,8 dolardan 2,4 dolara yükselmesinin ardından kâr realizasyonunun devreye girdiğine işaret ediyor.

BTC Markets kripto analisti Rachael Lucas, çıkışların ölçek olarak sınırlı kaldığını ve kümülatif girişlerin yüzde 3’ünden azına denk geldiğini belirtti. Lucas’a göre borsalardaki düşük rezervler ve yüksek işlem hacimleri, zincir üstü tarafta talebin sürdüğünü gösteriyor; girişlerin yeniden hızlanması halinde 3 dolar seviyesinin yeniden test edilmesi olası.

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde Eş Zamanlı Hareket

XRP tarafındaki gelişme, aynı gün Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde görülen güçlü çıkışlarla örtüştü. Spot Bitcoin ETF’leri 486 milyon dolar net çıkış bildirirken, Fidelity’nin FBTC fonundan 247,6 milyon dolar, BlackRock’ın IBIT ürününden ise 130 milyon dolar ayrıldı. Son iki günde Bitcoin ETF’lerinden çıkan toplam tutar 700 milyon doların üzerine çıktı.

Ethereum ETF’leri de Çarşamba günü 98,5 milyon dolar net çıkış gördü. Hareketin merkezinde Grayscale’in ETHE fonu yer aldı ve fondan 52 milyon dolar çıktı. Bu tablo, 2026’da Ethereum ETF’leri için kaydedilen ilk net çıkış günü olarak öne çıkarken, yılın ilk üç işlem gününde görülen 457 milyon dolarlık girişlerin ardından geldi.

Lucas, Bitcoin’in 94 bin dolar seviyesine yükselişinin ardından portföy dengelemeleri ve kaldıraç çözülmelerinin etkili olduğunu ifade etti. Presto Research’ten Min Jung ise yatırımcıların kısa vadede hisse senetlerine daha rahat yöneldiğini, kripto varlıklarda ise temkinli duruşun fiyatlar ve ETF akımlarına yansıdığını dile getirdi.

Ömer Ergin
