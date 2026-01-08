Ethereum’da 1000x’lik Plan: Kuralları Değiştiren Yaklaşım Açıklandı

Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin, ağın ölçeklenmesine dair uzun süredir tartışılan yaklaşımı yeniden çerçeveleyen dikkat çekici bir değerlendirme paylaştı. Değerlendirme, işlem onay hızını zorlamaktan ziyade ağın veri taşıma kapasitesini büyütmeye odaklanan stratejik bir yön değişimine işaret ediyor. Buterin, fiziksel sınırların belirlediği gerçekler nedeniyle gecikmeyi düşürmenin sınırlı kaldığını, kapasite artışının ise çok daha geniş bir alan sunduğunu vurguladı. Yaklaşım, Ethereum’un uzun vadede küresel bir altyapı rolü üstlenmesini hedefleyen teknik ve felsefi bir çerçeve sunuyor.

Gecikme Değil Kapasite: Ethereum İçin Temel Ayrım

Buterin’in değerlendirmesinde çıkış noktası, işlem gecikmesini azaltmanın neden yapısal bir sınırla karşı karşıya olduğu sorusu oluyor. İşlemlerin ağ genelinde onaylanma süresi, ışık hızının dayattığı fiziksel kısıtlar, kırsal bölgelerde çalışan düğümler, sansür direnci ve anonimlik gereksinimleri nedeniyle belirli bir eşikten sonra daha fazla düşürülem. Küresel ölçekte erişilebilir bir ağ hedefi, veri merkezlerine bağımlılığı artıracak agresif hızlanma yöntemlerini devre dışı bırakıyor.

Bu çerçevede Buterin, beş yıl önce kaleme aldığı “The Limits to Blockchain Scalability” başlıklı yazısına da atıf yaparak güvenlik ve merkeziyetsizlikten ödün verilmesi riskine dikkat çekiyor. Ortalama kullanıcıların dizüstü bilgisayarlarla düğüm çalıştırabilmesi, Ethereum’un temel ilkeleri arasında yer alıyor. Aksi yönde atılacak adımlar, ağın kontrolünün dar bir elit gruba geçmesine zemin hazırlayabiliyor.

Teknik tarafta ise gecikmenin tamamen dokunulmaz olmadığı kabul ediliyor. P2P ağ iyileştirmeleri, erasure coding yöntemleri ve slot başına daha küçük doğrulayıcı grupları gibi çözümler, bant genişliği gereksinimini artırmadan mesaj yayılım süresini kısaltabiliyor. Buterin’e göre bu yaklaşım, mevcut mimariyle üç ila altı katlık bir ölçeklenmeyi mümkün kılıyor.

Dünya Kalp Atışı Vizyonu ve Katmanlı Gelecek

Asıl kırılma noktası, Ethereum’un “dünyanın video oyun sunucusu” yerine “dünyanın kalp atışı” olarak konumlandırılması fikrinde ortaya çıkıyor. PeerDAS ve sıfır bilgi kanıtları gibi mevcut teknolojilerin, kapasiteyi binlerce kat büyütebilecek bir potansiyel sunduğu ifade ediliyor. Önceki dönemlere kıyasla sayısal dengeler çok daha elverişli hale gelirken, aşırı ölçeklenme ile merkeziyetsizlik arasında zorunlu bir çatışma bulunmadığı savunuluyor.

Otoyol benzetmesi bu noktada anlam kazanıyor: Hız sınırlarını zorlamak yerine şerit sayısını artırmak. Ethereum’un ana katmanı, küresel finansal ve dijital sistemler için güvenilir bir ritim sağlayan temel altyapı rolünü üstleniyor. Daha yüksek hız gerektiren uygulamalar ise Blockchain dışı bileşenler veya ikinci katman çözümleriyle çalışmaya devam ediyor.

Bu yaklaşım, katmanlı mimarinin uzun vadede önemini koruyacağını da net biçimde ortaya koyuyor. Ana ağ, güvenlik ve uzlaşma katmanı olarak görev yaparken, yenilikçi uygulamalar ihtiyaç duydukları performansı farklı katmanlarda elde edebiliyor. Böylece ölçeklenme tartışması, tek bir teknik yarıştan çok, bütüncül bir ekosistem tasarımına dönüşüyor.