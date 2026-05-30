Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Ethereum’da büyük yatırımcılar 17,41 milyon ETH biriktirerek toplam arzın yüzde 22’sine ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 17,41 milyon ETH biriktiren büyük yatırımcılar toplam arzın yüzde 22’sine ulaştı.
  • Kurumsal alımlara rağmen $ETH fiyatı, 1.850 dolar desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya.
  • 🔎 Kritik destek kırılırsa olası ilk hedef 1.560 dolar olabilir.
  • ⏳ En önemli nokta: Balinaların toplu alım stratejisi piyasada volatiliteyi artırabilir.
COINTURK
COINTURK

Ethereum ekosisteminde son dönemde önemli bir hareketlilik dikkat çekiyor. Zincir üstü analiz platformu Santiment tarafından paylaşılan verilere göre, en az 100.000 ETH tutan cüzdanların toplam bakiyesi dokuz haftanın en yüksek seviyesine ulaştı ve 17,41 milyon ETH’ye çıktı. Bu miktar, Ethereum’un toplam arzının neredeyse yüzde 22’sini oluşturuyor.

İçindekiler
1 Kurumsal hareketlilik öne çıkıyor
2 Kritik destek seviyeleri ve riskler
3 Balinaların stratejisi ve piyasaya olası etkiler

Kurumsal hareketlilik öne çıkıyor

Kripto piyasalarında son zamanlarda yaşanan fiyat düşüşüne rağmen, büyük ETH sahipleri bu dönemde ciddi alımlar yaptı. Özellikle küçük yatırımcıların çekimser kaldığı ve piyasa duyarlılığının zayıfladığı günlerde, yüksek bakiyeye sahip cüzdanların alıcı tarafta olduğu gözlendi.

Santiment’in yaptığı açıklamada, “Fiyat baskısının devam ettiği süreçte büyük Ethereum adresleri varlıklarını istikrarlı şekilde artırdı” ifadeleri kullanıldı.

Analistler, bu tür büyük ölçekli birikimlerin, ilerleyen dönemde piyasada olumlu fiyat hareketlerine zemin hazırlayabileceğini belirtti. Özellikle uzun vadeli yatırımcılar ve kurumsal oyuncuların, genel piyasa havası olumsuz olsa da, böyle dönemlerde ETH alımlarını artırdığı vurgulandı.

Mini sözlük: Santiment, kripto para piyasaları için zincir üstü veri ve analiz sağlayan bir platformdur. Yatırımcılara büyük cüzdan hareketleri, duyarlılık skorları ve işlem hacmi gibi metriklerde anlık bilgi sunar.

Kritik destek seviyeleri ve riskler

Ethereum fiyatında takip edilen en önemli sınır, 1.850 dolar olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu seviyenin altına inilmesi durumunda satış baskısının artabileceğine dikkat çekiyor. Teknik analizlerde, ETH fiyatının son haftalarda 2.282 dolar direncini aşmakta zorlandığı ve 50 haftalık hareketli ortalamanın altında kaldığı vurgulandı.

Beklentilere göre, 1.850 doların altında haftalık kapanış gelirse, düşüş ilk etapta 1.560 dolar desteğine kadar hızlanabilir. ETH, yıl içinde bu bölgede güçlü tepki vermişti. Ancak olumsuzluğun devam etmesi, ilerleyen haftalarda fiyatın 1.070 dolara kadar gerilemesine neden olabilir.

Bazı piyasa analistleri, “Ethereum 1.850 dolar seviyesinin üzerinde tutunamazsa, kısa vadede 1.560 dolara kadar bir düşüş kolaylıkla yaşanabilir” görüşünü dile getirdi.

SeviyeÖnem
2.282 dolarDirenç noktası
1.850 dolarKritik destek
1.560 dolarBirinci hedef (düşüş senaryosu)
1.070 dolarİkinci hedef (düşüş devamı)

Balinaların stratejisi ve piyasaya olası etkiler

Büyük ölçekli ETH sahiplerinin toplu şekilde alım yapması, piyasada “akıllı para” olarak adlandırılan yatırımcıların henüz umudunu kaybetmediğini gösteriyor. Analistlere göre, bu tip dönemlerde birikim yapan kurumsal yatırımcılar, piyasada satışa hazır ETH miktarının azalmasına yol açıyor. Bu durum, ileride talep artarsa fiyat dalgalanmasının yükselmesine ve ani hareketlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Ethereum, merkeziyetsiz finans uygulamaları, sabit coin transferleri, tokenizasyon ve akıllı kontratlarda hala lider ağ konumunda bulunuyor. Uzmanlar, bu nedenle büyük yatırımcıların orta-uzun vadeli beklentilerinde güçlü kaldığını söylüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ETH üç günde %7 geriledi, $1.750 desteği kritik seviyede

Ethereum haftalık kapanışta 1.850 doların altına düşerse 1.069 dolara gerileyebilir

Ethereum son 1 ayda %12,6 geriledi psikolojik 2.000 dolar desteği aşıldı

ETH ayı bayrağı hedefi %47 düşüşle 1.075 dolar gösteriyor

Ethereum fiyatı ABD ve İran gerilimi sonrası 1.980 dolara geriledi

Bit Digital, WhiteFiber’a 100 milyon dolarlık Ethereum kredisiyle finansman sağlıyor

DeepSeek V4’ün 2-bit sürümü yerel AI ile Ethereum gizliliğini güçlendirebilir

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Kripto paralarda artan gizlilik talebiyle P2P ve DeFi platformlarına ilgi hızla yükseldi
Bir Sonraki Yazı Sui Network altı saatlik ağ kesintisiyle sarsıldı, SUI fiyatı yüzde 8 geriledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Sui Network altı saatlik ağ kesintisiyle sarsıldı, SUI fiyatı yüzde 8 geriledi
SUI
Kripto paralarda artan gizlilik talebiyle P2P ve DeFi platformlarına ilgi hızla yükseldi
Kripto Para
Bitcoin fiyatı 70.000 dolar likidite bölgesine yaklaşırken 443 milyon dolarlık alım emri dikkat çekiyor
BITCOIN (BTC)
JPMorgan CEO’su Jamie Dimon bankacılık yasalarında eşitlik talep etti
Kripto Para
Coinbase Premium endeksi üç ayın ortalamasından -1,083 puan saptı, Bitcoin’de 73.000 dolar desteği kırıldı
COINBASE
Lost your password?