Ethereum’da büyük yatırımcılar 17,41 milyon ETH biriktirerek toplam arzın yüzde 22’sine ulaştı

Ethereum ekosisteminde son dönemde önemli bir hareketlilik dikkat çekiyor. Zincir üstü analiz platformu Santiment tarafından paylaşılan verilere göre, en az 100.000 ETH tutan cüzdanların toplam bakiyesi dokuz haftanın en yüksek seviyesine ulaştı ve 17,41 milyon ETH’ye çıktı. Bu miktar, Ethereum’un toplam arzının neredeyse yüzde 22’sini oluşturuyor.

Kurumsal hareketlilik öne çıkıyor

Kripto piyasalarında son zamanlarda yaşanan fiyat düşüşüne rağmen, büyük ETH sahipleri bu dönemde ciddi alımlar yaptı. Özellikle küçük yatırımcıların çekimser kaldığı ve piyasa duyarlılığının zayıfladığı günlerde, yüksek bakiyeye sahip cüzdanların alıcı tarafta olduğu gözlendi.

Santiment’in yaptığı açıklamada, “Fiyat baskısının devam ettiği süreçte büyük Ethereum adresleri varlıklarını istikrarlı şekilde artırdı” ifadeleri kullanıldı.

Analistler, bu tür büyük ölçekli birikimlerin, ilerleyen dönemde piyasada olumlu fiyat hareketlerine zemin hazırlayabileceğini belirtti. Özellikle uzun vadeli yatırımcılar ve kurumsal oyuncuların, genel piyasa havası olumsuz olsa da, böyle dönemlerde ETH alımlarını artırdığı vurgulandı.

Mini sözlük: Santiment, kripto para piyasaları için zincir üstü veri ve analiz sağlayan bir platformdur. Yatırımcılara büyük cüzdan hareketleri, duyarlılık skorları ve işlem hacmi gibi metriklerde anlık bilgi sunar.

Kritik destek seviyeleri ve riskler

Ethereum fiyatında takip edilen en önemli sınır, 1.850 dolar olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu seviyenin altına inilmesi durumunda satış baskısının artabileceğine dikkat çekiyor. Teknik analizlerde, ETH fiyatının son haftalarda 2.282 dolar direncini aşmakta zorlandığı ve 50 haftalık hareketli ortalamanın altında kaldığı vurgulandı.

Beklentilere göre, 1.850 doların altında haftalık kapanış gelirse, düşüş ilk etapta 1.560 dolar desteğine kadar hızlanabilir. ETH, yıl içinde bu bölgede güçlü tepki vermişti. Ancak olumsuzluğun devam etmesi, ilerleyen haftalarda fiyatın 1.070 dolara kadar gerilemesine neden olabilir.

Bazı piyasa analistleri, “Ethereum 1.850 dolar seviyesinin üzerinde tutunamazsa, kısa vadede 1.560 dolara kadar bir düşüş kolaylıkla yaşanabilir” görüşünü dile getirdi.

Seviye Önem 2.282 dolar Direnç noktası 1.850 dolar Kritik destek 1.560 dolar Birinci hedef (düşüş senaryosu) 1.070 dolar İkinci hedef (düşüş devamı)

Balinaların stratejisi ve piyasaya olası etkiler

Büyük ölçekli ETH sahiplerinin toplu şekilde alım yapması, piyasada “akıllı para” olarak adlandırılan yatırımcıların henüz umudunu kaybetmediğini gösteriyor. Analistlere göre, bu tip dönemlerde birikim yapan kurumsal yatırımcılar, piyasada satışa hazır ETH miktarının azalmasına yol açıyor. Bu durum, ileride talep artarsa fiyat dalgalanmasının yükselmesine ve ani hareketlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Ethereum, merkeziyetsiz finans uygulamaları, sabit coin transferleri, tokenizasyon ve akıllı kontratlarda hala lider ağ konumunda bulunuyor. Uzmanlar, bu nedenle büyük yatırımcıların orta-uzun vadeli beklentilerinde güçlü kaldığını söylüyor.