Ethereum (ETH)

ETH üç günde %7 geriledi, $1.750 desteği kritik seviyede

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $ETH üç günde %7 düştü, $2.000 desteğini kaybetti.
  • 🔍 Kurumsal yatırımcı çıkışları ve yüksek kaldıraç satış baskısını artırıyor.
  • 📉 $1.750 seviyesi korunamazsa fiyat %47 daha gerileyebilir.
  • ⚡️ Kritik durum: Alıcılar $1.800 ile $1.750 bandını savunmak zorunda.
Ether fiyatında yaşanan sert düşüşler, piyasada yukarı yönlü kaldıraç kullanımının devam etmesine rağmen düşüş baskısını artırdı. Analistler, son üç günde %7 oranında değer kaybeden Ether’in kritik $2.000 desteğini kaybetmesiyle daha aşağı seviyelere gerileyebileceğini belirtiyor.

İçindekiler
1 Kaldıraç Kullanımı ve Piyasa Dinamikleri
2 Kurumsal Talepte Azalma ve ETF Çıkışları
3 Kritik Destek Bölgeleri ve Olası Senaryolar
4 Piyasa Görünümü ve Takip Edilecek Seviyeler

Kaldıraç Kullanımı ve Piyasa Dinamikleri

KriptoQuant tarafından yapılan analizde, Ether’in tahmini kaldıraç oranının 0,74 seviyesinde yüksek konumunu koruduğu aktarıldı. Genel olarak artan kaldıraç ve pozitif fonlama oranı, genellikle fiyat yükselişiyle desteklenir. Ancak mevcut durumda, yukarı yönlü pozisyonların yoğun olmasına rağmen Ether fiyatındaki zayıflama göze çarpıyor.

Analist PelinayPA, “Kaldıraç oranının yüksek, uzun pozisyonların ise baskın olmasına rağmen fiyatın düşüşünü sürdürdüğü; RSI’ın da zayıf bir toparlanma sinyali üretmediği” uyarısında bulunuyor.

Analist Amr Taha da yükselen kaldıraç oranlarının, yüksek satış baskısı ile aynı dönemde meydana geldiğine dikkat çekiyor. Binance üzerindeki kümülatif net alıcı hacminin -744 milyon dolara gerilediği belirtiliyor; bu, 6 Nisan 2026’dan bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Mini sözlük: Kümülatif net alıcı hacmi, bir borsadaki toplam alıcı ve satıcıların net bakiyesini gösteren bir metriktir. Negatif değerler, piyasanın genel olarak satış yönlü hareket ettiğine işaret eder.

Kurumsal Talepte Azalma ve ETF Çıkışları

ABD merkezli spot Ethereum ETF’lerinde aralıksız yaşanan çıkışlar, büyük yatırımcıların ilgisinde azalmaya işaret ediyor. Son verilere göre, bu ETF’lerde son on üç gün boyunca arka arkaya toplam 695 milyon dolar çıkış gerçekleşti. Perşembe günü ise net çıkış, iki haftanın en yüksek seviyesi olan 121 milyon dolara ulaştı.

Cointelgraph’ın raporunda, büyük yatırımcıların yaptığı satışlar ile Ether’in $2.000 psikolojik desteğinin kaybının, fiyatın daha da düşmesine yol açabileceği vurgulandı.

Kritik Destek Bölgeleri ve Olası Senaryolar

Son kayıpların ardından, yatırımcılar şimdi aşağı yönlü hareketlerde $1.800’deki talep bölgesini takip ediyor. Analist Suraj Jha, $1.700-$1.800 aralığının “iyi bir alım noktası” olabileceğini ifade etti. Crypto Patel ise teknik yapının yeniden yukarıya dönebilmesi için $3.050’nin geri kazanılması gerektiğini söylüyor.

Analistlere göre, Ether fiyatının uzun vadede yükselişini sürdürebilmesi için $1.750 seviyesinin korunması gerekiyor. Günlük mum kapanışının bu desteğin altına inmesi durumunda ise önce Nisan 2026’daki dip olan $1.550, ardından ise 2022’deki makro dip olan $1.000 seviyesi gündeme gelebilir. Bu senaryo gerçekleşirse, mevcut fiyattan toplam kayıp %47’ye ulaşabilir.

Destek/Direnç SeviyeleriFiyat (USD)Olası Sonuç
Kısa vadeli destek1.800Alıcıların savunduğu ana seviye
Uzun vadeli ana destek1.750Kırılırsa satış baskısı artabilir
Geçmiş dip1.5502026 Nisan tabanı
Makro dip1.0002022 yılı dibi
Yukarı yönlü direnç3.050Yükseliş için yeniden aşılması gereken seviye

Piyasa Görünümü ve Takip Edilecek Seviyeler

Piyasa uzmanları, özellikle $2.000 seviyesinin altında kalındıkça, kısa ve orta vadede düşüş eğiliminin devam edeceğine dikkat çekiyor. Alıcıların $1.800 ve $1.750 seviyelerini korumak için agresif şekilde harekete geçmesi bekleniyor. Teknik analizde trendin yeniden yukarıya dönebilmesi için öncelikle bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor.

Analistlere göre, hem türev piyasalardaki riskli pozisyonların devamı hem de kurumsal çıkışların sürmesi, mevcut düşüş baskısını artıran başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

