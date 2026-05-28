Ethereum (ETH)

Ethereum 2 bin dolar desteğini kaybetti, yükseliş umudu 1.742 dolarlık trende bağlı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum 2 bin doların altına indi, kritik destek hattında tutunmaya çalışıyor.
  • 📉 Düşüş 200 haftalık ortalamanın reddedilmesinin ardından hızlandı ve hedef olarak 1.742 dolar seviyesi öne çıktı.
  • 🧐 Eğer $ETH yükselen trendden tekrar destek bulursa, analistler 7.000 dolar potansiyelini gündemde tutuyor.
  • ⚠️ En önemli nokta: Mevcut fiyat hareketi uzun vadeli yapının kaderini belirleyecek kritik bir test olabilir.
Ethereum, kısa süre önce 2 bin dolar seviyesinin altına düştü ve piyasadaki kritik bir destek alanına doğru geriledi. Özellikle 200 haftalık hareketli ortalama olan 2.471 dolardan gelen reddin ardından, fiyat aşağı yönlü baskıyla karşılaştı. Analistler bu noktada Ethereum’un uzun vadeli yükselen destek çizgisini korumasının, gelecek dönemde beklenen potansiyel yükselişin anahtarı olduğunu belirtiyor.

İçindekiler
1 Beş Yıllık Sıkışma Bitiyor Mu?
2 Kritik Destek 1.742 Dolar
3 Piyasa Dengesi ve RSI Göstergesi

Beş Yıllık Sıkışma Bitiyor Mu?

Sosyal medya platformu X’te paylaşılan teknik analizlere göre, Ethereum haftalık grafikte yaklaşık beş yıllık bir konsolidasyon sürecinin sonuna yaklaşıyor. Analist Rod’un açıkladığı senaryoda, fiyatın geniş bir Elliott Dalga yapısı içinde bir A-B-C düzeltmesi tamamladığı görülüyor. 2022’de dip yapıldıktan sonra gelen toparlanma ve ardından gelen yeni düşüş dalgasının 2025–2026 dönemine kadar devam edebileceği öngörülüyor.

Rod’un grafiğinde son düşüş hareketi, düzeltme sürecinin son ayağı (C dalgası) olarak işaretleniyor ve bu bölge 2022’den bu yana çalışan uzun vadeli bir destek hattı üzerinde yer alıyor. Söz konusu destek, fiyatın aşağı yönlü hareketler karşısında tutunabilmesi için kritik öneme sahip.

Analistler, “Eğer Ethereum bu yükselen desteği koruyabilirse, yapının yukarı yönlü kırılması ve en az 7.000 dolara bir hareket başlatması mümkün olabilir” şeklinde görüş bildirdi.

Öte yandan bu destek çizgisinin kaybedilmesi durumunda, haftalık bazda beş yıldır süren yatay hareketin zayıflayacağı belirtiliyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga Teorisi, finansal piyasalardaki fiyat hareketlerinin belirli dalga yapıları halinde gerçekleştiğini öne süren bir teknik analiz yöntemidir. Bu teori özellikle uzun vadeli trend ve düzeltme aşamalarını belirlemede kullanılır.

Kritik Destek 1.742 Dolar

Bir diğer teknik uzman PeloSwing’in de işaret ettiği gibi, Ethereum fiyatı 2 bin doların altına sarktıktan sonra 1.742 dolar seviyesinde bulunan uzun vadeli destek trendine hızla yaklaşıyor. Özellikle 2023’ten bu yana bu trend çizgisi fiyat için önemli bir dayanak oluşturdu.

Ethereum, 200 haftalık hareketli ortalama olan 2.471 dolar seviyesini aşmakta başarısız oldu ve yine 2.116 dolardaki yatay direnç de geçilemedi. Şu an için fiyat, 1.742 dolardaki trend çizgisinden tepkiler alıp alamayacağı ile yakından izleniyor.

Teknik görünümde, mevcut destek korunabilirse fiyatın yeniden 2.116 ve sonrasında 2.471 dolardaki dirençleri hedefleyebileceği düşünülüyor. Aksi halde, trend çizgisinin kırılması durumunda, Ethereum için sıradaki destek seviyeleri 1.383 ve 1.071 dolar olarak öne çıkıyor.

SeviyeGörülme NedeniFiyat (USD)
En yakın kısa vadeli dirençYatay direnç2.116
200 haftalık MAUzun vadeli direnç2.471
Kritik destek trendiYükselen uzun vadeli destek1.742
Alt destekÖnceki dip bölgesi1.383
Alt destekÖnceki dip bölgesi1.071

Piyasa Dengesi ve RSI Göstergesi

Analistler, haftalık bazda RSI göstergesinin de dip bölgeye yakın olduğunu belirtiyor. Bu durum, Ethereum’daki yukarı yönlü ivmenin zayıfladığını ve piyasanın önemli bir karar aşamasında olduğunu gösteriyor.

Özetle, Ethereum fiyatındaki bu hareket, 2022’den beri çalışan uzun vadeli destek trendinin alım tarafında nasıl bir rol oynayacağına bağlı olarak şekillenecek. Destek üzerinde kalınması durumunda yeni toparlanmalar olabilir; ancak kırılması halinde fiyatın daha derin seviyelere çekilmesi bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

