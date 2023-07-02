Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

Analistten Ethereum’a (ETH) İddialı Hedef: Düzeltme Tamamlandı!

Özet

  • Bluntz'a göre Ethereum düzeltme yapısını tamamlamış olabilir.
  • Analist ayrıca ETH'ın USD yönünde güzel bir yapıya sahip olduğunu belirtti.
  • Uzman, ETH yönelik Elliott Wave teorisini ele aldı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
21:02
2 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

2018 yılında Bitcoin’in (BTC) ayı piyasasının dibini kıran bir kripto para analisti, önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un ( ETH ) önümüzdeki aylarda devasa bir ralli için hazır göründüğüne inanıyor.

“Ethereum’da Düzeltme Dönemi Tamamlandı”

Kıdemli analist Bluntz, sosyal medya devi Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Ethereum’un muhtemelen düzeltme dönemini yüksek zaman diliminde tamamladığını ve ayı piyasasını sona erdirebilecek büyük bir kırılma için hazırlandığını ileri sürdü.

Kripto para stratejistine göre, 2023 yılının geri kalanı önde gelen akıllı sözleşme platformunun piyasaların amiral gemisi olan BTC’den önemli ölçüde daha iyi performans göstermesini sağlayacak parabolik bir ilerleme için Ethereum’u ayarlayabilir. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bence bu yılın geri kalanı başka bir boğa koşusu için hazırlanıyor gibi görünüyor. ETH, USD paritesi üzerinde güzel bir temel yapıya sahiptir ve BTC paritesi de yüksek zaman dilimlerinde çok güzel erken tersine dönme belirtilerine sahip. ETH’nin BTC’den daha iyi performans göstermesini bekliyorum.

ETH/BTC Paritesi!

Kıdemli analist Bluntz, dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan kalabalık psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketini tahmin etmeye çalışan gelişmiş bir teknik analiz yaklaşımı olan Elliott Wave teorisinin deneyimli bir uygulayıcısıdır. Teoriye göre, yükseliş eğilimi gösteren bir varlık beş dalgalı bir ralliye tanık olur ve üçüncü dalga en dik yükselişi işaret eder.

Bluntz’un grafikleri ele alındığında Ethereum’un 2023 sona ermeden önce ETH’yi 4.000 dolara yaklaştırabilecek üçüncü dalga dalgasının erken aşamalarında olduğunu öne sürüyor. Ethereum’a karşı Bitcoin (ETH/BTC) görünümüne gelince, paritenin 2.750 dolar değerinde 0.09 BTC’ye kadar yükselebileceğini tahmin ediyor gibi görünüyor. Yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre ETH 1.920 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
Dünyanın En Büyük Finans Borsasında Ethereum’a (ETH) Yeni Zirve!
Dünyanın En Büyük Finans Borsasında Ethereum’a (ETH) Yeni Zirve!
Son Çöküşü Bilen İsim: Bu Altcoin Parlamaya Hazırlanıyor! Kripto Devine Dikkat!
Son Çöküşü Bilen İsim: Bu Altcoin Parlamaya Hazırlanıyor! Kripto Devine Dikkat!
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Son Durum Grafikli Yorum! Kripto Fiyat Tahminleri!
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Son Durum Grafikli Yorum! Kripto Fiyat Tahminleri!
Ethereum, Yeniden Kritik Direnci Aştı: Güncel Veriler ve Metrikler, ETH İçin Hangi Yöne İşaret Ediyor?
Ethereum, Yeniden Kritik Direnci Aştı: Güncel Veriler ve Metrikler, ETH İçin Hangi Yöne İşaret Ediyor?
Ne Bitcoin Cash Ne Litecoin! Ünlü Analiste Göre Bu Altcoin Yatırımcısının Yüzünü Güldürebilir!
Ne Bitcoin Cash Ne Litecoin! Ünlü Analiste Göre Bu Altcoin Yatırımcısının Yüzünü Güldürebilir!
Eli Kulağında! Efsane Analist En Büyük Altcoin’den Umutlu! Bitcoin’in İzinden Giderse Patlar!
Eli Kulağında! Efsane Analist En Büyük Altcoin’den Umutlu! Bitcoin’in İzinden Giderse Patlar!
Nefesler Tutuldu! Bitcoin ve Altcoin Kralı İçin Gözler Saat 11.00’da!
Nefesler Tutuldu! Bitcoin ve Altcoin Kralı İçin Gözler Saat 11.00’da!
Ethereum’da (ETH) Son Durum! ETH Grafikleri Neyi Gösteriyor?
Ethereum’da (ETH) Son Durum! ETH Grafikleri Neyi Gösteriyor?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023