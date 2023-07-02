Okuma Süresi: 2 Dakika

Son birkaç yıl içerisinde çok sayıda analizleriyle tanınan ve geniş çapta takip edilen kripto para analisti Dave the Wave, mevcut konumu değerlendirerek Litecoin (LTC) ve Bitcoin (BTC) üzerindeki görüşlerini yatırımcılar ile paylaştı.

LTC Tahmini!

Dave the Wave takma adıyla bilinen kripto para analisti Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, popüler altcoinin LTC’nin üçgen modelden bir kırılma için hazırlanabileceğini ve aynı anda Bitcoin’in önemli bir destek seviyesinden yükseldiğini öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

LTC bir koşucuya gitmekle tehdit ediyor… Dedikleri gibi, ‘Bir token’la evlenmeyin.’ Bu, biraz çeşitlendirmenize, portföylerinizi korumanıza, volatiliteden biraz kar elde etmenize ve aynı zamanda ana BTC yatırımınızdan uzun süre kalmanıza olanak tanır.

Bununla birlikte lider kripto para birimi olan Bitcoin’e odaklanan Dave the Wave, BTC’nin bu yılın Şubat ayında geri çağırdığı bir senaryo için hala yolunda olduğunu ileri sürdü. Analiste göre en olası senaryo, Bitcoin’in 2024’ün sonlarında veya 2025’in başlarında yaklaşık 150.000 dolar seviyesinde tamamlayarak beş dalgalı bir yükselişe geçtiğini gösteriyor. Kıdemli analist açıklamalarında şunları söyledi:

Dört ay sonra BTC dürtü dalgası senaryosu hala yolunda…

BTC’de Yükseliş Senaryosu!

Öte yandan bu ayın başlarında Dave the Wave, logaritmik büyüme eğrisi modeli ve Fibonacci seviyelerinin bir kombinasyonuna dayalı olarak Bitcoin için artık büyük kazançların masada olduğunu belirterek konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: