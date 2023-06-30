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Kripto para odaklı bir YouTube kanalı olan InvestAnswers’ın anonim sunucusu ve kripto para analisti, en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) rakibi hatta katili olarak gösterilen Solana’nın (SOL) hala en iyi akıllı sözleşme platformuyla rekabet etmek için karşılaması gereken tüm gereksinimlere sahip olduğunu belirterek önde gelen altcoin için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Analistin Kafasındaki Soru İşaretleri

InvestAnswers anonim sunucusu, yayınladığı son videosunda ETH‘nin piyasa değerinin SOL’dan 40 kat daha yüksek olduğuna ancak en büyük altcoin’in Solana‘dan gerçekten 40 kat daha iyi olup olmadığı konusunun şüpheli olduğunu iddia etti.

Kripto para analisti bu konudaki görüşünü “Ethereum, Solana’dan 40 kat daha değerli. Piyasa değeri 40 kat daha büyük ve bu rakam tüm Layer 2’lerin (Optimism, Matic, Arbitrum vb.) piyasa değeri dahil edildiğinde çok daha yüksek oluyor. Yaklaşık 50 kat daha büyük. Burada sorulması gereken asıl soru, tüm bu rakamların mantıklı olup olmadığı. Benim görüşüm, sekizinci pozisyonumun Solana pozisyonumdan dört kat daha büyük olduğu ve Bitcoin pozisyonumun ETH pozisyonumdan dört kat daha büyük olduğu yönünde. Bu size işleri nasıl yapılandırdığım hakkında bir fikir verecektir. Eğer Solana projesi ayakta kalabilirse ve daha iyi, daha ucuz, daha hızlı, daha fazla ölçeklendirilmiş ve daha fazla dApp’e (merkeziyetsiz uygulamalar) sahip olacak. Eğer bir Solana katili yoksa bu verilere dayanarak Ethereum’un önünde, ciddi bir rakip olabilir.” sözleriyle açıkladı.

Analist Solana’nın Ölmediği Bir Gelecek Öngörüyor

Analist hala Ethereum’un geleceğin akıllı sözleşme platformu olduğunu düşünse de, Solana‘nın kendine has bir alan oluşturabileceğini ve pazardaki güçlü rekabet karşısında hayatta kalabileceğine inanıyor: