Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları için gündem hep yoğun fakat altcoinler özelinde çok daha yoğun dönemler görebiliyoruz. Örneğin PoW mekanizmasıyla çalışan ve düzenli olarak blok ödüllerini yarılayan kripto paralar oldukça ciddi fiyatlamalar yapabiliyor.

Litecoin (LTC)

Ünlü kripto para analisti Michael Poppe bugün yaptığı duyuruda LTC fiyatının 200 dolara olan yolculuğunun başladığını söyledi. LTC Coin yazı hazırlandığı sırada 110 doların üstüne çıktı ve aylardır 90 doların altındaki fiyatın cazip bir alım fırsatı olabileceğinden çoğu uzman bahsetti. Şimdi Poppe tarafından yapılan paylaşım boğaların cesaretini artırabilir.

Önümüzdeki 2 Ağustos tarihinde blok ödül yarılanmasının (halving) gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun için yaklaşık 30 gün kaldı. Madencilerin daha az ödül alacak olması aynı zamanda dolaşıma giren yeni arzın da yavaşlaması anlamına geliyor. Bu da artan madencilik maliyetine rağmen düşen kazanç, talep arttıkça düşen yeni arz ile birlikte fiyatın uzun vadede yükselişini sürdürmesi anlamına geliyor.

Madenciler birkaç haftadır satışları yavaşlattı ve halving’in onlara daha fazla kazanç getirmesini umuyorlar.

LTC Coin Halving Performansı

LTC Coin halvingleri 4 yılda bir Ağustos aylarında oluyor. Madencilerin performansına göre bu tarih değişebiliyor. Örneğin ilk halving 25 Ağustos 2015 tarihinde olmuşken ikincisi 5 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşti. Önümüzdeki ayın 2’sinde de üçüncü halving gerçekleşecek. Piyasalar tam olarak 2017-2018 boğasından sonra oturdu ancak önceki 2 halving performansı büyük ölçüde birbirine benziyor. LTC fiyatı eğer 2019 yılındaki ikinci halvingte yaptığı hareketi tekrarlarsa 200 dolara yakın yeni bir zirve yapabilir.

Şimdilik halving döngüsündeki ikinci dibinin tamamlamış ve aynı dönemdeki ATH’ın yarısına ulaşabilecek tepeyi çizmeye başlamış görünüyor. Bu grafik Poppe’nin neden 200 dolara işaret ettiğini açıklıyor.

Elbette geleceği göremeyiz ve LTC halving’e rağmen düşebilir. Ancak yatırımcıların önemli bölümü bu beklentiyle hareket ettiği ve muhtemelen edeceği için fiyatın da bu yönde ilerlemesi ihtimal dahilindedir. Halving performanslarında BTC’nin 4 yıllık döngülerinin katkısı da yadsınamaz.