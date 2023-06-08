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  •   Altcoin Tahminleri: Litecoin Kaç Dolardan Alınır? Halving Fırsat Mı?

Altcoin Tahminleri: Litecoin Kaç Dolardan Alınır? Halving Fırsat Mı?

Özet

  • LTC Coin fiyatı 84 ve 77,5 dolara düşebilir.
  • 2019 yılındaki halving'teki hareket tekrarlanırsa parabolik bir yükseliş görmeliyiz.
  • Yatırımcıların 77,5 dolar altı kapanışta daha derin dip için temkinli olması gerekebilir.
23:25
8 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatındaki sınırlı düşüş altcoinlerde çok daha büyük kayıpları tetikledi ve çoğu yeni dipler yapmaya başladı. Uzun süredir bu alanda olan yatırımcılar korku dönemlerinin büyük ödüllü fırsatlar sunduğunu farkında. En yakın örneği FTX çöküşüydü, bu yılın ilk çeyreğinde dibi değerlendirenler devasa kazançlar elde etti. Fiyatı 10 kattan fazla artan altcoinler bile oldu.

LTC Halving Fırsat Mı?

Litecoin Ağustos ayındaki halving etkinliğine 2 ay kala 103,5 dolar seviyesinde önemli bir engelle karşı karşıya. 2019’un halving olayındaki fiyat hareketi tekrarlanırsa LTC büyük bir ralli görebilir. Ancak tarih her zaman geleceği belirlemez. Blok ödül yarılanması (halving) LTC’nin değerini destekleyebilse de daha fazla kazanç sağlamak için 104 dolarlık Q1/Q2 fiyat zirvesini aşması gerekiyor.

Üstelik BTC’nin güncel görünümü de endişeleri artırıyor. Yukarı gidemeyen BTC fiyatı davanın etkisinden tam olarak çıkabilmiş değil. Önümüzdeki açıklanacak faiz kararı bile unutulmuş durumda. Bu sebepten kısa vadede halving büyük bir fırsat doğurmayabilir.

Litecoin Kaç Dolardan Alınır?

95 dolardan keskin bir düşüşün ardından gelen toparlanma girişimi 89 dolar civarında engellendi. Fiyat bir süredir 89 dolara tepki veriyor ve destek ile direnç arasında gidip geliyor. Ancak, seviye 88,7 – 92,4 dolarlık adil değer boşluğu bölgesi ile aynı hizaya geldi. Bu da bölgeyi sağlam bir düşüş bölgesi haline getirebilir. Yakın zamandaki bir toparlanma girişimi FVG bölgesinde durdu ve fiyatı basın zamanında 89 doların altına itti. Bu nedenle, satıcılar bu düşüş bölgesinde daha fazla çaba harcayabilir.

Satıcılar 84 dolardan veya 77,5 dolarlık talep bölgesinden giriş yaparak kısa vadeli kazanç hedefleyebilir. Düşüş bölgesinin üzerinde 95 dolardan 104 dolara uzanan bir düşüş emri bloğu ve arz bölgesi yer alıyor. Bu seviye aynı zamanda Q1/Q2 fiyat tavanı. Dolayısıyla, FVG bölgesinin ötesindeki herhangi bir hareket, BTC daha yüksek bir zaman diliminde yükseliş eğilimi göstermedikçe, bu tedarik bölgesinden başka bir düşüş getirebilir.

Yatırımcıların 77,5 dolar altındaki kapanışlara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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