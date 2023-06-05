Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) bir anda çok sert bir düşüş yaşadı. BTC fiyatı, 26.000 dolar altına çekilerek 1 saat içerisinde %5 değer kaybı yaşadı. Peki Bitcoin fiyatı neden düşüyor? Kripto paralar neden düşüyor? Aslında bunun şu anki en büyük sebebi, Binance hakkındaki eylemler ve girişimler oldu.

Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor?

Binance kripto para borsası bugün duyurulan bir haber ile sallandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance ve CEO Changpeng Zhao’ya, menkul kıymet yasalarının ihlali nedeniyle dava açtı. Yapılan ilk açıklamada Binance US’in BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS ve COTI gibi menkul kıymet olduğu düşünülen altcoinleri alım satıma açmasından kaynaklı dava açıldığı vurgulandı.

Binance cephesinden konu hakkında açıklama geldi ve kripto para borsasının bunu şaşkınlıkla karşıladığı vurgulandı:

” ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun bugün Binance aleyhine, diğer çözüm yollarının yanı sıra sözde acil durum yardımı talep eden bir şikayette bulunmayı seçmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı. En başından beri SEC’in soruşturmalarında aktif olarak işbirliği yaptık ve sorularını yanıtlamak ve endişelerini gidermek için çok çalıştık. Son olarak, soruşturmalarını çözmek üzere müzakere edilmiş bir anlaşmaya varmak için kapsamlı iyi niyet görüşmeleri yürüttük. Ancak tüm çabalarımıza rağmen SEC bugün yaptığı şikayetle bu süreci terk etti ve bunun yerine tek taraflı hareket ederek dava açmayı tercih etti. Bu tercih bizi hayal kırıklığına uğrattı.”

En Çok Düşen Kripto Paralar

Top 10 içerisindeki kripto paralara bakıldığında, en sert değer kaybedenlerden birisinin BNB olması ise şaşırtıcı olmadı. Top 10 içerisinde en sert darbeyi, davada ismi geçen SOL alırken bunu DOGE ile BNB takip etti. Olaydan en az etkilenen ise aslında BNB’nin rakip olarak gördüğü Ethereum (ETH) oldu. Ethereum fiyatı, top 10 içerisinde BTC’den bile daha az değer kaybetti.

BTC fiyatı için 25.000 dolar çok kritik bir destek bu seviyenin altına inilmesi yine 20.000 doları ziyarete zorlayabilir. BTC, 25.000 doları savunabilirse altcoinler de toparlanma şansına sahip olacaktır.