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Geçtiğimiz dakikalarda piyasaya bomba etkisiyle düşen Binance-SEC dava haberinin ardından Binance tarafı sessizliğini bozdu ve sert bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile içerisinde bulundukları durumdan bahsederlerken SEC ile ilgili yorumlarını da yatırımcılarıyla paylaştılar.

Konu hakkında kendi resmi blogu üzerinden bir yazı yayınlayan Binance ekibi şaşkınlıklarını ve durum ile ilgili görüşlerini şu şekilde paylaştı:

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun bugün Binance aleyhine, diğer çözüm yollarının yanı sıra sözde acil durum yardımı talep eden bir şikayette bulunmayı seçmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı.

En başından beri SEC’in soruşturmalarında aktif olarak işbirliği yaptık ve sorularını yanıtlamak ve endişelerini gidermek için çok çalıştık. Son olarak, soruşturmalarını çözmek üzere müzakere edilmiş bir anlaşmaya varmak için kapsamlı iyi niyet görüşmeleri yürüttük.

Ancak tüm çabalarımıza rağmen SEC bugün yaptığı şikayetle bu süreci terk etti ve bunun yerine tek taraflı hareket ederek dava açmayı tercih etti. Bu tercih bizi hayal kırıklığına uğrattı.

SEC’in iddialarını ciddiye almakla birlikte, bu iddiaların acil bir durum bir yana, bir SEC yaptırım davasının konusu bile olmaması gerekir. Platformumuzu güçlü bir şekilde savunmak niyetindeyiz. Ne yazık ki, SEC’in bizimle verimli bir şekilde etkileşime girmeyi reddetmesi, Komisyon’un dijital varlık endüstrisine çok ihtiyaç duyulan netliği ve rehberliği sağlamayı yanlış yönlendirilmiş ve bilinçli olarak reddetmesinin bir başka örneğidir.

Bugünkü eylem, benzer davalarla karşı karşıya kalan diğer kripto projelerinde olduğu gibi, Komisyon’un bu dinamik ve karmaşık teknolojinin gerektirdiği düşünceli, nüanslı yaklaşım yerine, yaptırım ve davanın kör silahlarıyla düzenleme yapmaya karar verdiği bir dizi örnekten bir diğeridir. Belirli token ve hizmetleri tek taraflı olarak menkul kıymet olarak etiketlemek, diğer ABD makamlarının üzerinde yargı yetkisi iddia ettiği token ve hizmetleri bile yalnızca bu sorunları daha da derinleştirmektedir.

Belki de en şaşırtıcı olanı, SEC’in eylemlerinin Amerika’nın finansal yenilik ve liderlik için küresel bir merkez olma rolünü baltalamasıdır. Dijital varlık yasaları dünyanın pek çok yerinde büyük ölçüde gelişmemiştir ve uygulama yoluyla düzenleme ileriye dönük en iyi yol değildir. Etkili bir düzenleyici çerçeve, SEC’in terk ettiği bir yol olan işbirlikçi, şeffaf ve düşünceli politika katılımı gerektirir.

Ve açık olmak gerekirse: Binance.US platformundaki kullanıcı varlıklarının risk altında olduğuna dair iddialar tek kelimeyle yanlıştır ve Personelin soruşturmasını yürütmek için sahip olduğu geniş zaman ışığında Personelin eylemi için hiçbir gerekçe yoktur. Binance.US de dahil olmak üzere Binance ve Binance iştirak platformlarındaki tüm kullanıcı varlıkları güvenli ve emniyetlidir ve aksi yöndeki tüm iddialara karşı güçlü bir şekilde savunma yapacağız.

Aksine, SEC’in buradaki eylemleri, diğer düzenleyicilerden yargı yetkisi talep etmek için acele etme çabasına hizmet ediyor gibi görünmektedir ve yatırımcılar SEC’in önceliği gibi görünmemektedir.

Büyüklüğümüz ve küresel isim bilinirliğimiz nedeniyle, Binance şu anda ABD’deki düzenleyici çekişmenin ortasında kalmış kolay bir hedeftir. Bu gelişmelere dayanarak SEC’in buradaki amacının hiçbir zaman yatırımcıları korumak olmadığı anlaşılıyor; durum gerçekten böyle olsaydı, bireysel gerçekler konusunda ve Binance.US platformunun emniyet ve güvenliğini gösterme çabalarımızda bizimle düşünceli bir şekilde etkileşime girerdi. SEC’in buradaki asıl amacı, bunun yerine, manşetlere çıkmak gibi görünüyor.

ABD’deki ve dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler ve politika yapıcılarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz çünkü yapılması gereken doğru şey bu. Binance, yeni nesil kripto para düzenlemelerinin bir yandan inovasyonu teşvik ederken diğer yandan da önemli tüketici korumalarını hayata geçirip güvence altına almasını sağlamak için verimli bir şekilde çalışmaya devam edecektir.

Binance bir ABD borsası olmadığı için SEC’in eylemlerinin erişim alanı sınırlıdır. Yine de SEC’in son aşırılığına karşı ABD’deki kripto varlık piyasası katılımcılarının yanındayız ve yasalar çerçevesinde sonuna kadar mücadele etmeye hazırız.

Bu önemli teknolojiyi yanlış yönlendirilmiş davalara karşı savunmak için sektör ortaklarımızla birlikte çalışacağız. Ve kullanıcılarımız için para özgürlüğünü ilerletme temel değerimize sadık kalan güvenli ve güvenilir bir platform sunmak için durmaksızın çabalarımızı sürdüreceğiz.