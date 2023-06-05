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Kripto para piyasalarının ortasına yaklaşık 1 saat önce adeta roket düştü. SEC uzun süredir beklenen hamleyi yaptı. Binance borsasına açılan davayla birlikte BUSD, BNB, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS ve COTI menkul kıymet ilan edildi. Peki bu altcoinler hangi seviyelerden alınır?

Bitcoin Güncel Yorum

Kral kripto para birimi şimdilik 25.471 dolardan döndü ve 25.500 dolar desteği çalıştı. Yazı hazırlandığı sırada 25.888 dolardan alıcı buluyor. Binance hakkındaki soruşturmanın detayları netleştiği için satışlar hızlanmıştı. Şimdi Binance açıklaması bekleniyor ve ilerleyen saatlerde SEC’in de bir duyuru yaptığını görebiliriz.

Binance borsasından çekimlerde sorun olması halinde yatırımcılar daha büyük satışlar görebilir. Şimdilik çekimlerle ilgili bir problem bildirilmedi. FTX iflası ve diğer birçok olayda Binance bu aşırı çekim taleplerine cevap verebilmişti. Yine güçlü kalabilirse dava süreci en az kayıpla atlatılabilir.

Bitcoin için 25.500 dolar altı kapanışlar 23.500 dolara kadar düşüşü beraberinde getirebilir.

Altcoinler Alınır Mı?

Bitcoin’in henüz 25.500 dolar desteğini koruyup korumayacağı belirsiz. Bu yüzden yatırımcıların temkinli olmasında fayda var. Ancak menkul kıymet olduğu iddia edilen altcoinlerle ilgili hızlı bir değerlendirme yapabiliri.

BNB Coin Yorum

Kısa vadede 265 dolar taban destek olarak çalışabilir. Bu seviyenin kırılması halinde 230 dolara kadar düşüş muhtemel. Ancak korkunun zayıfladığı ortamda hızla 300 dolara tırmanabilir.

SOL Coin Yorum

Orta vadeli destek seviyesi 19 dolardı. Altında kapanışlar hızlı satışları beraberinde getirebilir. Eğer bölge kaybedilirse 15 dolara kadar yeni dip aranacaktır.

ADA Coin Yorum

ADA Coin yatırımcıları için 0,35 dolar altı kapanışlar 0,33 ve 0,3 dolara kadar düşüşü beraberinde getirebilir. İlerleyen saatlerde BTC 25.500 doları kaybederse fiyatın 0,3 dolara kadar düştüğünü görebiliriz.

Diğer Altcoinler

Liste uzun olduğu için diğerlerini maddeler halinde hızlıca özetleyelim. Bitcoin fiyatındaki dalgalanma sürdüğü için bazıları destek seviyelerini test etmek üzere görünüyor.