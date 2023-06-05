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Binance borsasına açılan davanın ardından kripto para piyasalarında hızlı düşüş başladı. Düşük volatilite dönemi bitiyor. Aralık ayında benzer bir düşük volatilite dönemi yaşamıştık ardından kripto paralarda hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. Şimdi SEC’in Binance borsasını 13 farklı suçla dava etmesi fiyatı tam tersi yöne itiyor. Peki kısa vade orta vadede beklenti ne?

Bitcoin Fiyatı Yorum

Kripto paraların kümülatif değeri 1,08 trilyon dolara kadar geriledi. Altcoinler çift haneli kayıplar yaşarken BTC hakimiyeti pek düşmedi. Bu da altcoinlerin BTC’den fazla kayıp yaşadığını gösteriyor. BTC son 1 haftada %7 düştü. Mayıs ayındaki sığ hareketlerin böylece sonu geldi.

Bitcoin şimdilik 25.500 dolar desteği altında 4 saatlik kapanış görmedi ancak hızla 25.800 doların geri alınması gerekiyor.

Daha önce bahsettiğimiz dar aralıktan fiyat aşağı kırdı. Şimdilik 26.550 dolar tabanı geri alınamazsa fiyatın 24.000 dolara düştüğünü görebiliriz. Bu seviye 17 Mart tarihinde yükseliş için son derece önemliydi.

Olası 25.500 dolar altı kapanışlar bu seviyeyi dirence çevirir ve fiyat daha derin bir dip aramaya başlar. Kısa vadede 24.000 ve 23.500 aralığından kopan fiyatın 20.000 doları test etmesi olasıdır. Burada bence Binance borsasının çekimlerle ilgili performansı yakından izlenmeli. Borsa çekimlerde herhangi bir gecikme olmaması için elinden geleni yapıyor ancak aksama olması halinde bu daha büyük bir bank-run ve satış dalgası getirir. Yüz milyarlarca dolarlık bankaların dayanamadığı bank-run hareketleri Binance borsasını da bu senaryoda fazlasıyla zorlar.

Ethereum Fiyat Yorum

ETH fiyatı son satış dalgasında 1.780 doları test etti. Fiyat BTC’nin yaptığı gibi destekten şimdilik tepki alıp 1.800 doların üstüne toparlandı. Mayıs ayı boyunca 1.780 dolar bölgesi kritik destek olarak çalıştı. Korunması pozitif ancak altında kapanışlar 1.614 ve 1.457 dolar desteklerinin test edilmesine neden olabilir. Eğer BTC 20.000 dolara düşerse bu senaryoda fiyatın 1.400 dolar tabanına indiğini görebiliriz.

Borsalardaki arzın düşmesi, Stake oranını artması ve negatif enflasyon anlatısı nedeniyle ETH fiyatının 1.300-1.400 aralığından daha derin bir dip yapacağını düşünmüyorum. Elbette kripto paralar sürprizlerle dolu ve beklenmedik şeyler her zaman olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.