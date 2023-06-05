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Kripto para yatırımcılarının korktuğu şey bugün başına geldi. CFTC’nin ardından SEC de harekete geçti. Kripto paralar yönünü aşağı çevirdi. Davayla ilgili detaylar neler? Kripto para yatırımcıları için sıcak saatler başladı.

SEC Binance Davası

ABD SEC, Binance ve CEO’suna menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği için dava açtı. Yakın zamanda emtia düzenleyicisi CFTC de CZ ve çalışanıyla ilgili dava açmıştı. SEC’in açtığı bu dava zaten bekleniyordu ve Haziran ayında dikkat edilmesi gerekilen riskler bölümünde uyarmıştık. Yatırımcıların korktuğu başına geldi ancak mevcut ortam bu davanın eskisi kadar kötü bir haber olmadığını söylüyor. Coinbase borsası da yakında SEC tarafından resmen dava edilecek ve birçok ABD’li kripto şirketi hali hazırda SEC ile karşı karşıya gelmiş durumda.

SEC bugün açtığı davada Binance borsasını müşteri fonlarını yanlış kullanmakla ve faaliyetleri hakkında düzenleyicilere ve yatırımcılara yalan söylemekle suçladı. Düzenleyici kurum, Binance’ın müşteri fonlarındaki “milyarlarca doları” karıştırdığını ve bunları gizlice CZ tarafından kontrol edilen ayrı bir şirkete gönderdiğini söyledi. Suçlamalar arasında, manipülatif ticareti tespit etmek ve kontrol etmek için sistemlerinin yeterliliği konusunda yatırımcıları yanıltmak da yer aldı. Düzenleyiciler ayrıca Binance’in ABD’li yatırımcıların Binance’in düzenlenmemiş borsasına erişimini kısıtlamak için yeterli adımları atmadığını söyledi.

Kripto Paralar Düşüyor

Bitcoin fiyatı haberin ardından kritik destek bölgesini kaybetti ve 26.000 dolara doğru hareket ediyor. İlk olarak Bloomberg tarafından bildirildiği üzere, dijital varlık devi ve Binance’in kurucusu ve hakim hissedarı olan CEO’su Changpeng ‘CZ’ Zhao, bir mahkeme dosyasına göre ABD menkul kıymetler kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor. SEC davayı Columbia Bölgesi’ndeki federal mahkemede açtı.

Zhao Twitter’da yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Ekibimizin tamamı beklemede, para çekme ve para yatırma işlemleri de dahil olmak üzere sistemlerin istikrarlı olmasını sağlıyor. Resmi şikayeti gördüğümüzde bir yanıt yayınlayacağız. Henüz görmedik. Medya bilgiyi bizden önce alıyor.”

18:30 itibariyle SEC resmi şikayet dosyasını da paylaştı.