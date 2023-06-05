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Bitcoin fiyatı şimdilik 25.750 dolardan alıcı buluyor ve satışlar yavaşlamış gibi görünüyor. Bu iyi ancak daha iyi haberler de var. Şimdi artık derin bir nefes alıp neler olacağına bakmak gerekiyor. Yatırımcılar ilk şoku atlattı ve kripto paralar sakinleşti. Peki şimdi ne olacak? İyi haber ne?

Binance Davası Son Gelişme

Aşırı volatilite döneminden sıkılan yatırımcılar sürecin böyle neticelenmesini beklemiyordu. 1 aydır dar aralıkta işlem gören BTC fiyatı artık aşırı volatilite gösterdiği günlere geri döndü. Peki bundan sonra ne olacak? Öncelikle izlememiz gereken şeyin Binance borsasından çıkışlar olduğunu yazılarımızda ve son dakika videomuzda söylemiştik. Buradan iyi haberler geliyor. Binance borsasından aşırı çıkışlar görmüyoruz.

CryptoQuant CEO’su şunları söyledi;

“Binance dava haberinin ardından borsadan devasa çıkışlar olmadı”.

Binance daha önce FTX iflasında şok çıkışları görmüştü ancak onlara direndi. Şimdi dava paniğiyle aşırı çıkışlar görmüyorsak bu piyasanın daha büyük satış dalgalarıyla karşılaşmayabileceğini söylüyor.

Kripto Paralar Ne Olacak

Bitcoin fiyatı 25.500 doları tuttuğu sürece altcoinlerde daha derin dipler görmeyebiliriz. Ancak halen tehlike tam olarak geçmiş değil. SEC başkanının yapacağı açıklamalar, Binance çıkışlarının hız kazanması gibi birçok olay düşüşleri geri getirebilir. İlk 2 saat olayın detaylarının anlaşılması ve fiyatlanması için önemliydi. İlk şok geçti ve en kötü senaryo yaşanmadı.

Şimdi yatırımcıların BTC fiyatını izlemesi ve 25.500 dolar altı kapanışlar görmemeyi umması gerekiyor. Öte yandan Bitcoin’in her türlü FUD’a, temerrüt riskine rağmen 25.000 doları kaybetmemiş olması pozitif bir gelişmedir. En azından 2022 sonunda 20.000 doların bizim için zorlu bir direnç olduğunu düşünürsek yatırımcı davranışları değişiyor.

Her ayı sezonunda benzer kaotik günler yaşadık. 2022 yılında zincirleme iflaslar gördük. Hepsi endişe vericiydi. Ancak bugüne baktığımızda geçmişteki yıkıcı gündeme göre daha iyi bir konumda olduğumuzu görüyoruz. Hep söylediğimiz gibi 2022 yılıyla artık en kötü günler geride kalmış olabilir.

Son uyarı: Binance borsa çıkışları yavaş görünse de Coinbase borsasına girişler dikkat çekici. Borsalara daha fazla BTC gönderilmesi bunların yakında satılma ihtimalini akıllara getiriyor.