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Willy Woo: Bu Ay Kripto Paralar Herkesi Şaşırtabilir!

Özet

  • Woo bir hafta içinde Bitcoin fiyatının yukarı hareketini başlatabileceğini söyledi.
  • Glassnode yetkilileri ise kısa vadede 30.000 doları hedefliyor.
  • Ancak Binance davası şimdilik tüm planları bozdu.
21:52
5 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel ölçekte kripto para topluluğu tarafından yakından takip edilen Willy Woo yakın zamanda piyasayla ilgi görüşlerini paylaştı. Uzman isim daha önce birçok kez büyük fiyat hareketlerini önceden görmüştü. Bu tahminlerini Binance davasından önce yapmış olsa da hedeflediği şey gerçekleşebilir. Peki kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Bitcoin ve Kripto Uzman Yorumu

Sığ volatilite dönemi geride kaldı ancak Bitcoin şimdilik yanlış yöne gidiyor. Popüler on-chain analisti Willy Woo, bir milyondan fazla yatırımcıyla son piyasa tahminlerini paylaştı. Bitcoin’in maliyet bazlı analizinin, bu ay kral kripto para birimi için yükselişe işaret ettiğini söyledi.

Maliyet esası, yatırımcıların bir varlığı satın almak için ödedikleri fiyattır ki bu durumda Bitcoin özelinde maliyet inceleniyor.

“Maliyet bazlı analiz, yukarı yönün aşağı yönden daha iyi göründüğünü gösteriyor. Yaz ayları genellikle yatay ya da düşüş eğilimindedir, ancak yeniden birikim aşamasındaki her Haziran ayı yükseliş göstermiştir, biz de böyle bir dönemin içindeyiz. BTC’nin Haziran ayında yükselmesi için bir senaryo var. Benim tahminime göre bu fırsatın doğmasına bir hafta var. Bakalım göreceğiz.”

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Bu arada Glassnode kurucuları Jan Happel ve Yann Allemann, şu anda BTC’yi açığa satanların “çaresiz” olduğunu ve zamanlarını yapay zeka (AI) ve likit stake türevi (LSD) altcoinlere odaklanarak geçirmelerinin daha iyi olacağını söylüyor.

“BTC’yi açığa satmak için daha fazla neden aramak çaresizlik belirtisidir. Yapay zeka ve LSD odaklı altcoinlere odaklanmak için zaman harcamak daha iyi.”

Bir Swissblock gönderisinde Alleman ve Happel, BTC’nin daha önce tahmin edilen 26.000 ila 27.500 dolar aralığında kalmasının ardından 30.000 dolara yükseleceğini söylediler.

“ABD borç tavanının çözülmesi ve önemli veri açıklamaları gibi çok sayıda potansiyel katalizörün ortasında Bitcoin, öngörülen aralıkta başarılı bir şekilde tutundu. Şu anda kendimizi yeniden yükseliş bölgesinde gezinirken buluyoruz.

Piyasa duyarlılığı iyimserlikten yana ve risk algısı azaldı, ancak yine de bizi 30.000 dolar hedefine doğru itmek için piyasa katılımında ve momentumunda bir artış bekliyoruz.”

2 tahmin de Binance davasından önceydi ve eğer bu dava sürpriz bir sürecin başlangıcı olmazsa tahminlerinde yanılacaklar. Şimdilik Binance borsasından aşırı çıkışlar yok ve BTC 25.500 dolar desteğini tutuyor. Eğer alıcılar yılın başındaki gibi devreye girerse birçok altcoini çok daha cazip fiyattan toplayabilecek.

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