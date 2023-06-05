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Binance Davası Sadece Binance Davası Olmayabilir! Bakın Şimdiden Nereye Sıçradı!

Özet

  • SEC'nin Binance'e yönelik dava haberi, kripto piyasasında büyük sarsıntıya neden oldu.
  • Coinbase'in hisseleri %12'den fazla değer kaybetti, diğer kripto hisseleri de etkilendi.
  • SEC, Binance ve CEO'su CZ'yi menkul kıymetler yasaları ihlalleriyle suçluyor.
22:15
5 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) düzenleyici incelemelerini yoğunlaştırmasıyla kripto para piyasası önemli bir sarsıntıyla karşı karşıya. Son hedef, çeşitli menkul kıymetler yasası ihlalleriyle suçlanan dünyanın en büyük kripto borsası Binance.

Haber kripto piyasasında dalgalanmalara yol açarak Coinbase’in hisselerinde ve kripto ile ilgili diğer hisse senetlerinde keskin bir düşüşe neden oldu.

SEC Binance’i Hedef Aldı, Piyasalar Çöktü

ABD merkezli önde gelen kripto para borsası Coinbase’in hisseleri, SEC’in menkul kıymet ihlalleri iddiasıyla dünyanın en büyük kripto ticaret platformu Binance’in peşine düştüğü haberinin ardından %12’nin üzerinde değer kaybetti.

Binance’e karşı açılan dava haberi kripto piyasasında büyük yankı uyandırdı. Coinbase’in hisselerinin düşmesine neden oldu ve kripto ile ilgili diğer hisse senetlerini ve kripto para birimlerini aşağı çekti.

Bitcoin’in fiyatı %5,3 oranında düşerek Mart ortasından bu yana ilk kez 26.000 doların altına geriledi ve şu anda da 25.600 dolar seviyesinde işlem görüyor. MicroStrategy, Marathon Digital Holdings ve Riot Platforms hisseleri de önemli düşüşler yaşadı. Ani satışlar, kripto endüstrisindeki düzenleyici eylemlerin geniş kapsamlı etkilerini vurguluyor.

Coinbase, SEC ile kendi sorunlarını yaşadı. Yine de, Binance’e karşı yasal işlemde yoğunlaştırılmış düzenleyici inceleme, kripto para birimi ticaretini kolaylaştıran tüm platformlar için endişeleri artırıyor.

SEC şeffaflık ve menkul kıymetler yasalarına bağlılık için bastırmaya devam ederken, kripto piyasası potansiyel olarak daha fazla düşüşe hazırlanıyor olabilir.

SEC ve CZ Mücadelesi

SEC’in Washington D.C.’deki bir federal mahkemede açtığı dava, Binance ve CEO’su Changpeng ‘CZ’ Zhao’yu kayıtsız bir ticaret kuruluşu işletmek ve müşterilerin varlıklarını Zhao tarafından kontrol edilen bir ticaret fonuna yönlendirmekle suçluyor.

SEC, Binance’in ABD’li müşterilere menkul kıymetlerle ilgili hizmetler sunarken ABD düzenleyici gözetiminden kasıtlı olarak kaçtığını iddia ediyor. Sonuç olarak, milyarlarca dolarlık ABD yatırımcı sermayesini riske attı.

Ayrıca dava, Binance’in manipülatif ticareti izlemek için risk kontrollerine sahip olduğunu iddia ederek müşterileri dolandırdığını iddia ediyor. Bu durum kripto piyasasının bütünlüğünü tehlikeye atmış olabilir.

SEC’in iddialarını ciddiye almakla birlikte, bu iddialar acil bir durum bir yana, bir SEC yaptırım eyleminin konusu bile olmamalıdır. Platformumuzu güçlü bir şekilde savunmak niyetindeyiz.  Ne yazık ki, SEC’in bizimle verimli bir şekilde ilişki kurmayı reddetmesi, Komisyon’un kripto varlık endüstrisine çok ihtiyaç duyulan netliği ve rehberliği sağlamayı yanlış yönlendirilmiş ve bilinçli bir şekilde reddetmesinin bir başka örneğidir.

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