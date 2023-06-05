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Teknoloji devi bugün yaklaşık 2 saat önce WWDC 2023’te müjdeleri peş peşe sıraladı. Yeni ürünlerin fiyatı dudak uçuklattı. Kripto para yatırımcılarıysa bu etkinlikte ürünlerle metaverse ve Web3 bağlantısına odaklanmıştı. Peki yeni ürünlerle ilgili ortaya çıkan detaylar neler? Kripto paralar için bir katkısı olacak mı?

Apple Vision Pro

Yıllar süren spekülasyonların ardından Apple, eğlence, üretkenlik ve daha fazlası için gerçek dünya ile sanal dünyanın buluştuğu deneyimler sağlayan artırılmış gerçeklik (AR) başlığı Vision Pro’yu resmen tanıttı. Vision Pro, ince kayak gözlüklerine benzeyen ve diğer Apple ürünlerinin şık estetiğini koruyan bağımsız bir kulaklık. Metal ve kumaş karışımının yanı sıra Apple Watch’tan tanıdık “Digital Crown” kadranına sahip. Ayrıca dahili kameralar aracılığıyla kullanıcının gözlerini gösteren harici bir ekrana sahip.

Apple CEO’su Tim Cook şunu söyledi;

“Baktığınız değil, içinden baktığınız ilk Apple ürünü”.

Apple kulaklığı, bu yazı yazıldığı sırada gerçekleşmekte olan yıllık WWDC konferansının açılış konuşmasında duyurdu. Vision Pro’da ayrıca bir 3D kamera bulunuyor, böylece “mekansal” fotoğraflar ve videolar çekebiliyor ve bunlara kulaklıktan bakabiliyorsunuz. Ayrıca panorama fotoğraflar siz cihazı takarken görüş alanınızın etrafına yayılabiliyor. FaceTime da bazı ” mekansal” iyileştirmeler alıyor.

Apple, insanların Vision Pro uygulamalarını ve uyumlu iPhone ve iPad uygulamalarını indirebilecekleri yepyeni bir App Store’a sahip olacağını söyledi.

Yurt dışı satış fiyatıysa 3,499 dolar olacak. Güncel kurdan TL karşılığı ise 74.370 TL, yani bu ürün çokları için ulaşılmaz bir fiyata sahip.

Apple, Metaverse ve Web3

Meta’nın benzer bir ürünü var. Oculus Quest 2 ancak Apple’ın ürünü çok daha fonksiyonel görünüyor. Üstelik fiyatları da pek benzemiyor. Meta ve Apple arasındaki diğer bir fark da metaverse, web3 geleceğine bakışlarıyla ilgili. Meta tarafından geliştirilen ürün sanal gerçeklik, metaverse gibi alanlarda kullanılması için tasarlandı. Ancak Apple bu konuyla pek ilgilenmiyor.

Gelecekte metaverse hayatımızın parçası olacaksa bu giyilebilir teknolojilerin de aktif kullanıldığını göreceğiz. Ancak şimdilik Meta ve Apple aynı gelecek hayallerini paylaşmıyor. Dolayısıyla beklendiği gibi bu haftaki etkinliğin metaverse altcoinleri üzerinde pozitif etki oluşturması pek mümkün değil.