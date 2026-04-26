Musk 26 iddiadan 24’ünü çekti, dava daraldı

  • ⚡ Musk, OpenAI davasında 26 iddianın 24’ünü geri çekti.
  • Dava artık haksız zenginleşme ve hayır amaçlı güven ihlali iddialarına odaklanacak.
  • Musk, kazanırsa 134 milyar doları OpenAI için kurulacak bir vakfa aktarmayı planlıyor.
  • 🔥 Ama asıl kritik nokta, OpenAI’ın kar amacı gütmeyen misyonundan uzaklaşıp uzaklaşmadığı tartışması.
Tesla CEO’su Elon Musk, OpenAI CEO’su Sam Altman’a karşı açtığı davada iddialarının büyük bölümünü geri çekti. Bloomberg ve Reuters’ın aktardığına göre Musk, 26 iddianın yalnızca ikisini sürdürecek; dava haksız zenginleşme ve hayır amaçlı güven yükümlülüklerinin ihlali başlıklarına daraltılacak.

Dava iki ana iddiaya indi

Musk’ın bu adımı, federal mahkemede başlayacak kritik süreçten iki gün önce geldi. Oakland, California’daki federal bölge mahkemesinde jüri seçiminin 27 Nisan’da, açılış konuşmalarının ise 28 Nisan’da yapılması planlanıyor.

Davada Musk, OpenAI’ın başlangıçta insanlık yararına açık kaynak yapay zeka geliştirme vaadiyle kurulduğunu, ancak daha sonra Microsoft desteğiyle kar odaklı bir yapıya dönüştüğünü savunuyor. Musk’a göre bu dönüşüm, şirketin kar amacı gütmeyen kuruluş ilkeleriyle çelişti.

Musk’ın dava dosyasındaki ana iddiası, OpenAI’ın kuruluşta verilen kamu yararı odaklı taahhütlerden uzaklaştığı ve bu süreçte haksız kazanç sağladığı yönünde.

134 milyar dolarlık talep gündemde

Musk, 2015’te OpenAI’a 38 milyon dolar başlangıç desteği verdiğini belirtiyor. Davada 134 milyar dolara kadar tazminat talep eden Musk, kazanması halinde bu tutarı OpenAI için kurulacak bir hayır vakfına aktaracağını ifade etti.

Musk ayrıca OpenAI’ın yeniden hayır amaçlı bir yapı altında yönetilmesi gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda Altman ve OpenAI Başkanı Greg Brockman’ın görevlerinden alınmasını da talep ediyor.

OpenAI, 2015’te yapay genel zekanın insanlık yararına geliştirilmesi amacıyla kurulan bir yapay zeka araştırma ve ürün şirketidir. ChatGPT ile küresel ölçekte bilinir hale gelen şirket, son yıllarda Microsoft ile kurduğu ticari ortaklık nedeniyle yapısı ve misyonu üzerine yoğun tartışmaların merkezinde yer aldı.

Altman ve Microsoft iddiaları reddediyor

Altman, Brockman ve Microsoft tarafı ise Musk’ın iddialarına karşı çıkarak davayı temelsiz bir baskı girişimi olarak nitelendirdi. Taraflar, OpenAI’ın gelişim sürecinin şirketin teknolojik hedefleri ve kaynak ihtiyacıyla bağlantılı olduğunu savunuyor.

Musk ve Altman, OpenAI’ın kuruluş döneminde birlikte çalışmıştı. Ancak Musk’ın 2018’de şirketten ayrılmasının ardından iki isim arasındaki ilişki zamanla bozuldu ve anlaşmazlık, 2024’te açılan davayla yargıya taşındı.

Tesla CEO’su Musk, elektrikli araçlar, uzay teknolojileri ve yapay zeka alanındaki şirketleriyle teknoloji sektörünün en etkili isimlerinden biri olarak görülüyor. Altman ise OpenAI’ın ürün stratejisi ve yapay zeka alanındaki küresel konumlanmasında merkezi rol üstleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

