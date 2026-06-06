Kayıt Banner
Kripto Para

Cardano ağında ADA, aralık 2020’den bu yana en düşük seviye olan $0,16’nın altına geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano ağında ADA, Aralık 2020'den bu yana ilk kez 0,16 doların altına indi.
  • 📉 Son yedi günde yaklaşık %30 düşen $ADA, bir yılda ise %75'ten fazla geriledi.
  • 🗣️ Satış dalgası, Charles Hoskinson'ın ara vereceğini açıklamasının ardından hız kazandı.
  • 📊 Sosyal ilgi ve aktif adres sayısı yükselse de piyasada ekosistemin dayanıklılığı izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Cardano ekosistemine ilişkin son gelişmeler, ADA üzerindeki satış baskısını artırdı. CoinDesk verilerine göre ADA perşembe günü yaklaşık 0,16 dolara geriledi. Varlık son yedi günde yaklaşık %30, son bir yılda ise %75’ten fazla değer kaybetti. Fiyatın kısa süreliğine 0,16 doların altını görmesi, Aralık 2020’den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye işaret etti.

İçindekiler
1 Satış baskısını artıran gelişmeler
2 Sosyal ilgi ve ağ verileri yükseldi
3 Piyasanın iki farklı okuması

Satış baskısını artıran gelişmeler

Son düşüş, Cardano kurucusu Charles Hoskinson’ın bir süre ara vereceğini söylemesinin ardından hız kazandı. Hoskinson, daha önce Cardano ekosisteminde bir “başarısızlık dalgası” yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu açıklama, Cardano odaklı analiz platformu TapTools’un dört yılın ardından faaliyetlerini sonlandıracağını duyurması ve topluluğun Cardano’nun 2026 Singapur Zirvesi için finansman sağlanmasına karşı oy kullanmasının ardından geldi.

Charles Hoskinson, ekosistemde bir “başarısızlık dalgası” görülebileceği uyarısında bulunurken, bir süre geri çekileceğini açıkladı.

Cardano, akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz uygulama altyapısı sunan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ancak son dönemde proje kapanışları, finansman tartışmaları ve kurucunun geri planda kalma mesajı, piyasada yapısal sorunlara ilişkin kaygıları öne çıkardı.

Sosyal ilgi ve ağ verileri yükseldi

Zincir üstü ve sosyal veri sağlayıcısı Santiment, ADA’nın sosyal hakimiyet oranının %0,52’ye çıktığını bildirdi. Bu seviye, 2026 yılının şimdiye kadarki en yüksek oranı olarak kayda geçti. Buna göre izlenen sosyal mecralardaki her 190 kripto para tartışmasından birinden fazlası Cardano etrafında şekillendi.

Santiment verilerine göre ADA’nın sosyal hakimiyet oranı %0,52’ye ulaştı ve bu oran 2026’nın en yüksek seviyesi oldu.

Günlük aktif adres sayısı da 28.459’a yükseldi. Bu veri son dört ayın en yüksek düzeyi olarak öne çıktı. Artış, kullanıcıların satış dalgası sırasında fonlarını hareket ettirdiğine, pozisyonlarını kontrol ettiğine veya ağla etkileşimini sürdürdüğüne işaret edebilir.

GöstergeSeviyeNot
ADA fiyatıYaklaşık 0,16 dolarAralık 2020’den bu yana en düşük seviye
7 günlük değişimYaklaşık %30 düşüşKısa vadeli satış baskısı güçlendi
1 yıllık değişim%75’ten fazla düşüşUzun süreli değer kaybı sürdü
Sosyal hakimiyet%0,522026’nın en yüksek seviyesi
Günlük aktif adres28.459Son dört ayın zirvesi

Piyasanın iki farklı okuması

Olumlu tarafta bakanlar, Cardano topluluğunun dağılmadığını ve satış döneminde artan etkileşimin yatırımcı bağlılığını gösterdiğini düşünüyor. ADA, bireysel yatırımcı tabanı güçlü varlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Bu nedenle ağdaki hareketlilik, tamamen ilgisiz kalınmadığı şeklinde de yorumlanabiliyor.

Buna karşılık daha temkinli değerlendirmeler, yükselen ilginin güçlü bir toparlanma beklentisinden değil, sıkıntı işaretlerinden kaynaklandığını savunuyor. Proje kapanışları, hazine kaynaklarına ilişkin anlaşmazlıklar ve kurucunun geri çekilme mesajı, kalıcı alım iştahını destekleyen unsurlar olarak görülmüyor. Piyasa açısından asıl izlenecek başlık, projelerin ayakta kalabildiğini, kaynakların kullanılabildiğini ve kullanıcıların ağı yalnızca savunmak dışında nedenlerle tercih ettiğini gösteren somut işaretlerin ortaya çıkıp çıkmayacağı olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de 200 milyar dolarlık silinme yaşandı! Piyasada perde arkasında ne konuşuluyor?

Dogecoin ve Shiba Inu, bitcoin $60.000 seviyesine yaklaşırken yaklaşık %9 geriledi

Strategy’nin 32 BTC satışı piyasayı sarstı! Bitcoin şirketlerinde dengeler mi değişiyor?

ZEC, Orchard Pool açığının açıklanmasının ardından 24 saatte %42 düştü

Kripto piyasasında 1,2 milyar dolarlık tasfiye yaşandı! Şimdi hangi seviyeler izleniyor?

ABD spot Bitcoin ETF’leri, 13 günlük çıkış serisinin ardından 3,05 milyon dolar net giriş kaydetti

Bitcoin, ETF çıkışlarının hızlanmasıyla 60 bin dolarlık kritik desteğe yaklaştı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Ethereum ve Bitcoin kritik eşiklere geldi! Piyasa şimdi neyi izliyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum ve Bitcoin kritik eşiklere geldi! Piyasa şimdi neyi izliyor?
Ethereum (ETH)
UNI’de 24 saatte 134 bin token yakıldı! Uniswap cephesinde hangi sinyaller öne çıktı?
UNISWAP (UNI)
Ethereum 24 saatte %5,89 düşerek 1.680 dolara geriledi, 1.600 ve 1.400 dolar seviyeleri gündeme geldi
Ethereum (ETH)
Bitcoin’de 2,6 milyar dolarlık sıkışma ihtimali büyüdü! Piyasada dengeler nasıl değişebilir?
BITCOIN (BTC)
Bitcoin’de 200 milyar dolarlık silinme yaşandı! Piyasada perde arkasında ne konuşuluyor?
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Lost your password?