Cardano ağında ADA, aralık 2020’den bu yana en düşük seviye olan $0,16’nın altına geriledi

Cardano ekosistemine ilişkin son gelişmeler, ADA üzerindeki satış baskısını artırdı. CoinDesk verilerine göre ADA perşembe günü yaklaşık 0,16 dolara geriledi. Varlık son yedi günde yaklaşık %30, son bir yılda ise %75’ten fazla değer kaybetti. Fiyatın kısa süreliğine 0,16 doların altını görmesi, Aralık 2020’den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye işaret etti.

Satış baskısını artıran gelişmeler

Son düşüş, Cardano kurucusu Charles Hoskinson’ın bir süre ara vereceğini söylemesinin ardından hız kazandı. Hoskinson, daha önce Cardano ekosisteminde bir “başarısızlık dalgası” yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu açıklama, Cardano odaklı analiz platformu TapTools’un dört yılın ardından faaliyetlerini sonlandıracağını duyurması ve topluluğun Cardano’nun 2026 Singapur Zirvesi için finansman sağlanmasına karşı oy kullanmasının ardından geldi.

Charles Hoskinson, ekosistemde bir “başarısızlık dalgası” görülebileceği uyarısında bulunurken, bir süre geri çekileceğini açıkladı.

Cardano, akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz uygulama altyapısı sunan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ancak son dönemde proje kapanışları, finansman tartışmaları ve kurucunun geri planda kalma mesajı, piyasada yapısal sorunlara ilişkin kaygıları öne çıkardı.

Sosyal ilgi ve ağ verileri yükseldi

Zincir üstü ve sosyal veri sağlayıcısı Santiment, ADA’nın sosyal hakimiyet oranının %0,52’ye çıktığını bildirdi. Bu seviye, 2026 yılının şimdiye kadarki en yüksek oranı olarak kayda geçti. Buna göre izlenen sosyal mecralardaki her 190 kripto para tartışmasından birinden fazlası Cardano etrafında şekillendi.

Santiment verilerine göre ADA’nın sosyal hakimiyet oranı %0,52’ye ulaştı ve bu oran 2026’nın en yüksek seviyesi oldu.

Günlük aktif adres sayısı da 28.459’a yükseldi. Bu veri son dört ayın en yüksek düzeyi olarak öne çıktı. Artış, kullanıcıların satış dalgası sırasında fonlarını hareket ettirdiğine, pozisyonlarını kontrol ettiğine veya ağla etkileşimini sürdürdüğüne işaret edebilir.

Gösterge Seviye Not ADA fiyatı Yaklaşık 0,16 dolar Aralık 2020’den bu yana en düşük seviye 7 günlük değişim Yaklaşık %30 düşüş Kısa vadeli satış baskısı güçlendi 1 yıllık değişim %75’ten fazla düşüş Uzun süreli değer kaybı sürdü Sosyal hakimiyet %0,52 2026’nın en yüksek seviyesi Günlük aktif adres 28.459 Son dört ayın zirvesi

Piyasanın iki farklı okuması

Olumlu tarafta bakanlar, Cardano topluluğunun dağılmadığını ve satış döneminde artan etkileşimin yatırımcı bağlılığını gösterdiğini düşünüyor. ADA, bireysel yatırımcı tabanı güçlü varlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Bu nedenle ağdaki hareketlilik, tamamen ilgisiz kalınmadığı şeklinde de yorumlanabiliyor.

Buna karşılık daha temkinli değerlendirmeler, yükselen ilginin güçlü bir toparlanma beklentisinden değil, sıkıntı işaretlerinden kaynaklandığını savunuyor. Proje kapanışları, hazine kaynaklarına ilişkin anlaşmazlıklar ve kurucunun geri çekilme mesajı, kalıcı alım iştahını destekleyen unsurlar olarak görülmüyor. Piyasa açısından asıl izlenecek başlık, projelerin ayakta kalabildiğini, kaynakların kullanılabildiğini ve kullanıcıların ağı yalnızca savunmak dışında nedenlerle tercih ettiğini gösteren somut işaretlerin ortaya çıkıp çıkmayacağı olacak.