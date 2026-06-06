Kriptoda korku endeksi 12’ye indi! Satış dalgasında hangi sinyaller izleniyor?

Kripto para piyasasında risk iştahı 6 Haziran itibarıyla belirgin biçimde zayıfladı. Alternative.me tarafından yayımlanan Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 12 seviyesine gerileyerek son haftaların en düşük noktasını gördü. Aynı dönemde Bitcoin 61.100 dolara kadar düşerken, kayıplar başlıca dijital varlıkların geneline yayıldı.

Duyarlılık göstergesinde sert bozulma

Sıfır ile 100 arasında ölçülen endekste 12 seviyesi, piyasanın derin bir aşırı korku bölgesinde kaldığını gösterdi. Endeks 5 Haziran’da 13 düzeyindeydi, yaklaşık bir hafta önce ise 52 civarında bulunuyordu. Bu değişim, yatırımcı algısının kısa süre içinde keskin şekilde bozulduğuna işaret etti.

Mini sözlük: Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, fiyat oynaklığı, işlem hacmi, sosyal medya eğilimi ve piyasa momentumu gibi göstergeleri bir araya getirerek genel yatırımcı duyarlılığını ölçen bir göstergedir. Alternative.me bu endeksi uzun süredir günlük olarak yayımlıyor.

Verilere göre Bitcoin, gün içi işlemlerde şubat ayından bu yana görülen en düşük seviyelerine indi. Piyasadaki zayıflığın arkasında, kripto fonlarından süren para çıkışlarının etkili olduğu aktarıldı.

Spot Bitcoin ETF’lerinde net çıkışlar 13 işlem gününe ulaştı. JPMorgan analisti Kenneth Worthington’a göre yalnızca çarşamba günü fonlardan yaklaşık 400 milyon dolar çekildi.

Bitcoin ve altcoinlerde eş zamanlı düşüş

Haziranın ilk günlerinde 70.000 doların altına sarkan Bitcoin, daha sonra 61.100 dolar civarına kadar geriledi. Fiyatın, yaklaşık 61.300 dolardaki 200 haftalık hareketli ortalamanın hemen üzerinde seyrettiği görüldü. Bu seviye, geçmiş döngülerde uzun vadeli taban bölgeleriyle ilişkilendirilmişti.

Ether tarafında düşüş daha sert oldu. İkinci büyük kripto varlık 2.000 doların altına inerek 1.585 dolar civarında işlem gördü. 5 Haziran itibarıyla yedi günlük duyarlılık ortalaması 19, 30 günlük ortalama ise 30 olarak kaydedildi.

Satış baskısı diğer büyük coinlere de yayıldı. 6 Haziran verilerine göre BNB yüzde 3,9, XRP yüzde 4,4, Solana yüzde 6,4 ve Cardano yüzde 8 düştü. ADA’nın da çok yıllı dip bölgelerine yaklaştığı belirtildi.

Tarihsel olarak diplerle ilişkilendirilen bölge

50’den fazla token için duyarlılık takibi yapan CFGI.io, hem Bitcoin hem de Ether’i aşırı korku kategorisinde gösterdi. Büyük varlıkların çoğu korku bölgesinde yer alırken, yalnızca sınırlı sayıdaki küçük token nötr kaldı. DEXTools verilerine göre haziran başındaki satış dalgasında toplam kripto piyasa değeri 24 saatte yaklaşık 110 milyar dolar azaldı.

12 seviyesi, geçmişte teslimiyet satışlarıyla anılan dönemlere yakın bir eşik olarak öne çıkıyor. Benzer düşük değerler, 2018 Aralık ayındaki ayı piyasası dibi, 2020 Mart ayındaki pandemi çöküşü, 2022 Haziran ayındaki Terra LUNA krizi ve 2024 Ağustos ayındaki satış döneminde görülmüştü.

Bununla birlikte, bu tür düşük okumalar her zaman anlık dip anlamına gelmedi. Terra LUNA çöküşünün ardından endeks tek haneli seviyelere inse de Bitcoin döngü dibini aylar sonra görmüştü. Piyasa şimdi 7 Haziran’da açıklanacak bir sonraki endeks güncellemesini, ayrıca Bitcoin’in 60.000 dolar eşiğini yeniden kazanıp kazanamayacağını ve ETF çıkışlarının yavaşlayıp yavaşlamayacağını izliyor.