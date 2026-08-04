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Kripto Para

Ripple davasını açan Jay Clayton, ABD istihbarat şefi oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple davasını başlatan Jay Clayton, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü olarak göreve başladı.
  • 📌 Clayton, Senato'da 51'e karşı 47 oyla onay aldı ve Tulsi Gabbard'ın yerini aldı.
  • ⚖️ SEC, 22 Aralık 2020'de Ripple ve yöneticilerine dava açmış, süreçte $XRP de düzenleme tartışmalarının odağında kalmıştı.
  • 🔍 Clayton, SEC sonrası dönemde blokzincir, stabilcoin ve kripto yasası konusunda daha net kuralları destekledi.
Onur Atam
Onur Atam

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun eski başkanı Jay Clayton, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü olarak yemin etti. Beyaz Saray Özel Asistanı Margo Martin, törenin salı günü yapıldığını açıkladı. Clayton, Senato’daki 51’e karşı 47 oyla alınan onayın ardından göreve başladı.

İçindekiler
1 Yeni görevine resmen başladı
2 Ripple davasındaki rolü öne çıktı
3 Kripto sektörüne yaklaşımı değişti
4 Düzenleme beklentisi sürüyor

Yeni görevine resmen başladı

Clayton, bu görevle birlikte ABD istihbarat topluluğunun en üst düzey yetkilisi konumuna geldi. Tulsi Gabbard’ın yerine geçen Clayton, ülkenin istihbarat kurumları arasındaki koordinasyondan sorumlu olacak. Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, ABD’deki istihbarat yapısının en üst koordinasyon makamı olarak görev yapıyor.

Clayton’ın adı kripto para sektöründe ise en çok Ripple’a karşı açılan dava ile anılıyor. SEC, 22 Aralık 2020’de Ripple Labs, şirketin Üst Yöneticisi Brad Garlinghouse ve Yönetim Kurulu Başkanı Chris Larsen hakkında dava açtı. Bu tarih, aynı zamanda Clayton’ın SEC başkanı olarak görevdeki son gününe denk geldi.

Jay Clayton, Fireblocks’u dijital varlık alanında öne çıkan şirketlerden biri olarak tanımlamış ve saklama hizmetlerinde daha net düzenleyici çerçeve ile kurumsal düzeyde güvenliğin birlikte sağlanması gerektiğini savunmuştu.

Ripple davasındaki rolü öne çıktı

Clayton görevden ayrıldıktan sonra dava, yerine gelen Gary Gensler döneminde sürdü. Sürecin ilerleyen aşamalarında Ripple, mahkemede dikkat çeken bir dizi kazanım elde etti. Bu gelişmeler, SEC’in kripto varlıklara yönelik uygulama yaklaşımında önemli değişikliklere yol açtı.

Ripple, sınır ötesi ödeme çözümlerine odaklanan bir blokzincir şirketi olarak biliniyor. Şirketle bağlantılı olan $XRP ise uzun süredir ABD’deki düzenleyici tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Kripto sektörüne yaklaşımı değişti

Clayton’ın dijital varlık sektörüne bakışı, SEC’den ayrıldıktan sonra belirgin biçimde değişti. Mart 2021’de Bitcoin ve Ethereum yatırımlarına odaklanan dijital varlık birimi bulunan One River Asset Management’ın danışma kuruluna katıldı.

Bunu izleyen aylarda kripto altyapı şirketi Fireblocks’un danışma kurulunda da görev aldı. Fireblocks, kurumsal müşterilere dijital varlık saklama ve transfer altyapısı sunan bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

Clayton, dijital varlık saklamasında daha güçlü düzenleyici netliğe ihtiyaç bulunduğunu, bunun kurumsal düzeyde güvenlikten taviz verilmeden sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.

Düzenleme beklentisi sürüyor

Görevden ayrıldığı dönemin ardından Clayton, blokzincir teknolojisine ilişkin daha olumlu açıklamalar yaptı. Stabilcoinler, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve Bitcoin borsa yatırım ürünleri için daha açık kurallar geliştirilmesini desteklediğini de çeşitli açıklamalarında dile getirdi.

Daha yakın dönemde ise mevcut yönetim altında ABD’de kapsamlı bir kripto para yasasının ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu öngördü. Bu değerlendirme, geçmişte Ripple davasını başlatan isimlerden biri olan Clayton’ın, sektörün düzenlenmesine daha net ve kapsamlı bir çerçeve ile yaklaşılmasını desteklediğini gösterdi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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