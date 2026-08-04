Arbitrum, Ondo Perps işlemlerinde USDC teminatını devreye aldı

Arbitrum, tokenleştirilmiş varlıklara dayalı türev ürünlerdeki konumunu genişleten yeni bir adım attı. Ağ, Ondo Perps platformunda USDC teminat yatırmalarını doğrudan desteklemeye başladı. Böylece kullanıcılar, pozisyonlarını ek bir aktarım kanalı kullanmadan doğrudan Arbitrum üzerinden fonlayabilecek.

USDC teminat erişimi başladı

Arbitrum yönetimi, Ondo Perps’in USDC yatırmaları için kendi ağını tercih ettiğini açıkladı. Ondo Perps de Arbitrum tabanlı USDC teminat desteğinin aktif hale geldiğini doğruladı. Bu adım, sürekli vadeli işlem piyasalarında işlem açan kullanıcıların Arbitrum üzerindeki USDC bakiyelerini doğrudan kullanabilmesi anlamına geliyor.

Ondo Perps, Arbitrum tabanlı USDC teminat desteğinin kullanıma açıldığını duyurdu.

Teminata erişimin kolaylaşması, türev piyasalarda likidite açısından kritik görülüyor. USDC’nin doğrudan kullanılabilmesi, Arbitrum’un stabilcoin ekosistemi ile tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarına odaklanan bir işlem uygulaması arasındaki geçişi sadeleştirebilir. Bu yapı, kullanıcıların ek köprü veya alternatif fonlama yollarına duyduğu ihtiyacı azaltabilir.

İşlem hacmi ve açık pozisyon verileri öne çıktı

Arbitrum’un paylaştığı verilere göre Ondo Perps şimdiye kadar yaklaşık 5 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Platformdaki açık pozisyon büyüklüğü ise 60 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu veriler, platformun kısa sürede kayda değer bir türev işlem faaliyeti çektiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, henüz kapatılmamış vadeli işlem sözleşmelerinin toplam büyüklüğünü gösterir. İşlem hacmi ise belirli bir dönemde gerçekleşen alım satımların toplam değerini ifade eder.

İşlem hacmi ile açık pozisyon aynı göstergeler değil. Hacim, belli bir zaman aralığında gerçekleşen toplam işlemleri ölçerken açık pozisyon, piyasada halen taşınan sözleşmeleri gösteriyor. Bu nedenle iki verinin birlikte değerlendirilmesi, platformdaki etkinliğe dair daha net bir çerçeve sunuyor.

Metrik Değer Toplam işlem hacmi 5 milyar dolar Açık pozisyon 60 milyon dolar

Tokenleştirilmiş varlıklara dayalı büyüme hedefi

Ondo Perps, hisse senetleri, ETF’ler ve emtialarla bağlantılı sürekli vadeli işlem ürünleri etrafında kurgulandı. Ondo Finance, platformun büyük ölçekli hisseler ve emtialarda 7 gün 24 saat işlem imkanı sunduğunu belirtiyor. Şirket, ilerleyen dönemde tokenleştirilmiş menkul kıymetleri de teminat olarak desteklemeyi hedefliyor. Ondo Finance, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde tokenleştirilmesine odaklanan bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Platformun yapısı, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarını kaldıraçlı türev piyasalarına taşımayı amaçlıyor.

Bu adım, zincir üstünde büyüyen tokenleştirilmiş finansal ürünler alanıyla da örtüşüyor. Ondo son dönemde, ABD’de listelenen menkul kıymetleri de kapsayan tokenleştirilmiş hisse altyapısını genişletti. Şirketin USDY ürünü ise halihazırda Arbitrum ekosisteminde yer alıyor. Böylece Arbitrum, geleneksel finans varlıklarını blokzincir tabanlı piyasalara taşıyan yapılarla bağını daha da güçlendirmiş oldu.

Arbitrum ekosisteminde yeni kullanım alanı oluştu

Arbitrum açısından ilk etkiler, uygulama içi hareketliliğin artması ve stabilcoin temelli finansal piyasalarla daha güçlü entegrasyon şeklinde görülebilir. Ondo Perps, kullanıcıların USDC’yi ağa taşıması için yeni bir neden yaratırken, tokenleştirilmiş hisse ve emtia odağı da geleneksel kripto türevlerinin ötesinde bir talep alanı oluşturabilir.

Gelişme, Arbitrum’un programlanabilir finans altyapısı olarak konumunu genişletmeye çalıştığı bir dönemde geldi. Ağ, yakın dönemde ödeme ve mutabakat akışlarına yönelik desteklerini öne çıkarırken, ekosisteminde tokenleştirilmiş varlıklar ve finansal hizmetler etrafında şekillenen uygulamaların sayısı da artıyor.