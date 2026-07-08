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ARBITRIUM (ARB)

Secret Network, SCRT için Arbitrum tabanlı ERC20 geçişi planını oylamaya sunacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Secret Network, $SCRT için Arbitrum üzerinde ERC20 geçişini oylamaya hazırlıyor.
  • 🔐 Ekip, eski kod tabanlarında güvenlik riskinin arttığını ve yapay zeka ile açıkların daha kolay bulunabildiğini savunuyor.
  • 📉 SCRT, açıklamanın ardından son 24 saatte yüzde 24 düşerek 0,041 dolara geriledi.
  • 🌐 Cosmos ekosisteminden Ethereum tarafına yönelen projelere Sei ve Noble da daha önce katılmıştı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Secret Network ekibi, ağın geleceğine ilişkin yeni bir yol haritası önerdi ve SCRT tokeninin Arbitrum üzerinde ERC20 standardında yeniden çıkarılmasını gündeme taşıdı. Planın hayata geçmesi için yönetişim oylaması gerekiyor. Ekip, eskiyen ve yeterince bakım görmeyen kod tabanlarının güvenlik riskini artırdığını, gelişmiş yapay zeka modellerinin bu açıkların tespitini ve kötüye kullanılmasını daha kolay hale getirdiğini savundu.

İçindekiler
1 Güvenlik gerekçesi öne çıktı
2 Arbitrum tercihinin nedeni
3 Veriler ve piyasa tepkisi
4 Cosmos ekosisteminde benzer adımlar görüldü

Güvenlik gerekçesi öne çıktı

Ekibin değerlendirmesine göre en kritik başlık güvenlik oldu. Özellikle eski kodların artık çok daha hızlı analiz edilebildiği, bu nedenle saldırı maliyetinin düştüğü belirtildi. Hazirandaki Axelar Secret IBC köprüsü saldırısı da bu riskin son örneklerinden biri olarak gösterildi.

Secret Network ekibi, güvenlik riskini en ciddi başlık olarak gördüğünü, eski kodun analiz edilmesinin belirgin biçimde kolaylaştığını ve yapay zeka ile birlikte eski kod tabanlarına yönelik saldırı maliyetinin genel olarak gerilediğini vurguladı.

Haziran ayında yaşanan köprü saldırısında 4,7 milyon dolarlık köprülenmiş varlık kaybı oluştu. Buna karşın olayın SCRT’nin yerel token yapısını doğrudan etkilemediği kaydedildi. Ekip, yine de benzer risklerin sürmesi halinde mevcut mimarinin uzun vadede daha kırılgan hale gelebileceği görüşünü paylaştı.

Mini sözlük: IBC, Cosmos ekosistemindeki blokzincirlerin birbiriyle veri ve varlık aktarmasını sağlayan birlikte çalışabilirlik protokolüdür. ERC20 ise Ethereum uyumlu ağlarda token oluşturmak için en yaygın teknik standart olarak kullanılır.

Arbitrum tercihinin nedeni

Secret Network ekibi, Arbitrum’un derin likiditeye, gelişmiş araçlara, geniş cüzdan ve borsa desteğine sahip olduğunu belirtti. Ayrıca geliştirici faaliyetinin güçlü kaldığını, buna karşılık Cosmos tarafında likiditenin zayıfladığını ve birçok geliştiricinin başka ekosistemlere yöneldiğini ifade etti. Arbitrum, Ethereum üzerinde çalışan ikinci katman ölçekleme ağı olarak daha düşük işlem maliyeti ve daha yüksek kapasite sunmayı hedefliyor.

Ekip, SCRT’nin kalıcı olabilmesi için yeni ve istikrarlı bir yuvaya ihtiyaç duyduğunu, bu yerin de Ethereum ekosistemi olduğunu savunuyor.

Plan kapsamında 1 Eylül’de SCRT bakiyelerinin tek seferlik bir anlık görüntüsü alınacak. Bu kayıt, Arbitrum üzerinde çıkarılacak yeni ERC20 SCRT sözleşmesi için temel alınacak. Böylece mevcut sahiplik yapısının yeni ağa taşınması amaçlanıyor.

Veriler ve piyasa tepkisi

Ekosistem verileri de bu yön değişikliğinin arka planını destekliyor. L2Beat verilerine göre Arbitrum, 17,4 milyar dolarlık güvence altındaki toplam değerle önde gelen ikinci katman ağları arasında yer alıyor. Cosmos ekosistemindeki toplam kilitli değer ise yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, 2021 boğa dönemindeki zirveye göre yüzde 88 daha düşük. DefiLlama verileri Secret Network’ün Cosmos üzerindeki toplam kilitli değerini 1,3 milyon dolar olarak gösteriyor.

BaşlıkVeri
Köprü saldırısındaki kayıp4,7 milyon dolar
Cosmos toplam kilitli değerYaklaşık 2 milyar dolar
Arbitrum güvence altındaki toplam değer17,4 milyar dolar
Secret Network TVL1,3 milyon dolar

Piyasa bu öneriye sert tepki verdi. CoinGecko verilerine göre SCRT son 24 saatte yüzde 24 değer kaybederek 0,041 dolara geriledi. Token, 2021 yılındaki zirvesine kıyasla yüzde 99’un üzerinde aşağıda işlem görüyor.

Cosmos ekosisteminde benzer adımlar görüldü

Secret Network’ün planı, Cosmos tabanlı projelerde son dönemde görülen daha geniş yön değişiminin son halkası oldu. Sei Network haziran ayında Cosmos işlem katmanını tamamen kapatarak tam ölçekli bir Cosmos to EVM geçişi yaptı ve Ethereum tabanlı yapıya geçti. Stabilcoin odaklı Noble da ocak ayında Cosmos ekosisteminden Ethereum tarafına taşınacağını açıklamıştı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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