Secret Network, SCRT için Arbitrum tabanlı ERC20 geçişi planını oylamaya sunacak

Secret Network ekibi, ağın geleceğine ilişkin yeni bir yol haritası önerdi ve SCRT tokeninin Arbitrum üzerinde ERC20 standardında yeniden çıkarılmasını gündeme taşıdı. Planın hayata geçmesi için yönetişim oylaması gerekiyor. Ekip, eskiyen ve yeterince bakım görmeyen kod tabanlarının güvenlik riskini artırdığını, gelişmiş yapay zeka modellerinin bu açıkların tespitini ve kötüye kullanılmasını daha kolay hale getirdiğini savundu.

Güvenlik gerekçesi öne çıktı

Ekibin değerlendirmesine göre en kritik başlık güvenlik oldu. Özellikle eski kodların artık çok daha hızlı analiz edilebildiği, bu nedenle saldırı maliyetinin düştüğü belirtildi. Hazirandaki Axelar Secret IBC köprüsü saldırısı da bu riskin son örneklerinden biri olarak gösterildi.

Secret Network ekibi, güvenlik riskini en ciddi başlık olarak gördüğünü, eski kodun analiz edilmesinin belirgin biçimde kolaylaştığını ve yapay zeka ile birlikte eski kod tabanlarına yönelik saldırı maliyetinin genel olarak gerilediğini vurguladı.

Haziran ayında yaşanan köprü saldırısında 4,7 milyon dolarlık köprülenmiş varlık kaybı oluştu. Buna karşın olayın SCRT’nin yerel token yapısını doğrudan etkilemediği kaydedildi. Ekip, yine de benzer risklerin sürmesi halinde mevcut mimarinin uzun vadede daha kırılgan hale gelebileceği görüşünü paylaştı.

Mini sözlük: IBC, Cosmos ekosistemindeki blokzincirlerin birbiriyle veri ve varlık aktarmasını sağlayan birlikte çalışabilirlik protokolüdür. ERC20 ise Ethereum uyumlu ağlarda token oluşturmak için en yaygın teknik standart olarak kullanılır.

Arbitrum tercihinin nedeni

Secret Network ekibi, Arbitrum’un derin likiditeye, gelişmiş araçlara, geniş cüzdan ve borsa desteğine sahip olduğunu belirtti. Ayrıca geliştirici faaliyetinin güçlü kaldığını, buna karşılık Cosmos tarafında likiditenin zayıfladığını ve birçok geliştiricinin başka ekosistemlere yöneldiğini ifade etti. Arbitrum, Ethereum üzerinde çalışan ikinci katman ölçekleme ağı olarak daha düşük işlem maliyeti ve daha yüksek kapasite sunmayı hedefliyor.

Ekip, SCRT’nin kalıcı olabilmesi için yeni ve istikrarlı bir yuvaya ihtiyaç duyduğunu, bu yerin de Ethereum ekosistemi olduğunu savunuyor.

Plan kapsamında 1 Eylül’de SCRT bakiyelerinin tek seferlik bir anlık görüntüsü alınacak. Bu kayıt, Arbitrum üzerinde çıkarılacak yeni ERC20 SCRT sözleşmesi için temel alınacak. Böylece mevcut sahiplik yapısının yeni ağa taşınması amaçlanıyor.

Veriler ve piyasa tepkisi

Ekosistem verileri de bu yön değişikliğinin arka planını destekliyor. L2Beat verilerine göre Arbitrum, 17,4 milyar dolarlık güvence altındaki toplam değerle önde gelen ikinci katman ağları arasında yer alıyor. Cosmos ekosistemindeki toplam kilitli değer ise yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, 2021 boğa dönemindeki zirveye göre yüzde 88 daha düşük. DefiLlama verileri Secret Network’ün Cosmos üzerindeki toplam kilitli değerini 1,3 milyon dolar olarak gösteriyor.

Başlık Veri Köprü saldırısındaki kayıp 4,7 milyon dolar Cosmos toplam kilitli değer Yaklaşık 2 milyar dolar Arbitrum güvence altındaki toplam değer 17,4 milyar dolar Secret Network TVL 1,3 milyon dolar

Piyasa bu öneriye sert tepki verdi. CoinGecko verilerine göre SCRT son 24 saatte yüzde 24 değer kaybederek 0,041 dolara geriledi. Token, 2021 yılındaki zirvesine kıyasla yüzde 99’un üzerinde aşağıda işlem görüyor.

Cosmos ekosisteminde benzer adımlar görüldü

Secret Network’ün planı, Cosmos tabanlı projelerde son dönemde görülen daha geniş yön değişiminin son halkası oldu. Sei Network haziran ayında Cosmos işlem katmanını tamamen kapatarak tam ölçekli bir Cosmos to EVM geçişi yaptı ve Ethereum tabanlı yapıya geçti. Stabilcoin odaklı Noble da ocak ayında Cosmos ekosisteminden Ethereum tarafına taşınacağını açıklamıştı.