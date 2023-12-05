Ethereum (ETH)

Dev Altcoin’de “Dump” Alarmı! Uykudaki Balina Uyandı!

Özet

  • Bir Ethereum balinası, 5 yıl boyunca hareketsiz durduktan sonra 90 milyon dolarlık ETH'yi Kraken borsasına taşıdı.
  • Balina, 2017'de gerçekleştirdiği işlemle 47 bin 260 ETH almıştı.
  • Cüzdan adresinin Cumberland adlı kripto ticaret şirketiyle bağlantılı olabileceği belirtiliyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Zincir üstü veri sağlayıcısı Lookonchain, bugün erken saatlerde görünürde büyük bir Ethereum (ETH) balinasının beş yıl boyunca hareketsiz durmasının ardından uyanarak yeniden harekete geçtiğini bildirdi. Veriler kripto para balinasının on milyonlarca dolarlık ETH’yi kripto para borsasına taşıdığını gösteriyor.

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90 Milyon Dolarlık Altcoin’i Kraken Borsasına TaşıdıKraken’deki Ethereum Piyasasını En Az Yüzde 2 Oranında Hareket Ettirebilir

90 Milyon Dolarlık Altcoin’i Kraken Borsasına Taşıdı

Lookonchain’in sağladığı verilere göre beş yıl boyunca hareketsiz duran bir Ethereum balinası bugün erken saatlerde sürpriz şekilde harekete geçti. Kripto para balinası 90 milyon dolar değerindeki ETH’yi kripto para borsası Kraken’e taşıdı.

Zincir içi verilere göre herhangi bir coin veya token’in büyük bir sahibi için kullanılan bir terim olan “balina”, günün ilk saatlerinde Kraken borsasına 389 bin 260 ETH’yi taşıdı. Cüzdan adresinin geçmişine bakıldığında, 2017’de gerçekleştirdiği bir işlem ile o sırada 11 milyon doların biraz üzerinde bir değere karşılık gelecek şekilde 47 bin 260 adet ETH aldığını görülüyor.

Söz konusu balinaya ait cüzdan adresinin herhangi bir kripto para borsasıyla bağlantılı olmadığı teyit edildi. Bununla birlikte, zincir içi veri aracı Arkham üzerinde yapılan bir etiketleme cüzdan adresinin en az bir işlemden dolayı muhtemelen kripto ticaret şirketi Cumberland’a ait bir cüzdan adresiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koyuyor.

Kraken’deki Ethereum Piyasasını En Az Yüzde 2 Oranında Hareket Ettirebilir

Bir coin veya token’in kripto para borsasına taşınması genellikle o coin veya token’in herhangi bir stablecoin, genellikle Tether (USDT) karşılığında satılacağı ya da başka bir coin yada token’e dönüştürülebileceği anlamına gelmektedir.

Dahası verileri Kraken’deki ETH alım satım paritelerindeki mevcut piyasa değerinliğinin 5 milyon doların üzerinde olduğu görülüyor. Bu da balinanın elindeki ETH’lerle piyasayı en az yüzde 2 oranında hareket ettirebileceğini söylüyor.

Kripto veri ve fiyat platformu CoinMarketCap‘in sağladığı verilere ETH, son 24 saatte yüzde 1,88 düşüşle 2 bin 209 dolardan işlem görüyor. Veriler altcoin kralının fiyatının son 7 günde yüzde 10,14, son 30 günde ise yüzde 17,34 arttığını ortaya koyuyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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