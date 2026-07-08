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Kripto Para

ABD’li düzenleyici CFTC, 60 yatırımcıdan $14,8 milyon topladığı öne sürülen kripto havuzu yöneticisine dava açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 CFTC, kripto içeren bir yatırım havuzunda 14,8 milyon dolar toplandığı iddiasıyla Trevor Vernon’a dava açtı.
  • 📉 Kurum, Mart 2022 ile Şubat 2026 arasında en az 60 yatırımcının bu yapıdan etkilendiğini ve $BTC ile Ether işlemlerinde 8,6 milyon doların üzerinde zarar oluştuğunu belirtiyor.
  • 💸 CFTC, 3 milyon doların kayıpları gizlemek için yatırımcılara geri ödendiğini ve 136 bin doların özel hava ulaşımına harcandığını öne sürüyor.
  • ⚖️ Düzenleyici kurum, kalıcı işlem yasağı, para cezası ve yatırımcılara geri ödeme kararı verilmesini talep ediyor.
Onur Atam
Onur Atam

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC, Kuzey Carolina’da yaşayan Trevor Vernon ile şirketi Argent Capital Management hakkında federal mahkemede dava açtı. Kurum, Vernon’ın kripto varlıkları da içeren bir emtia havuzunu işlettiğini ve yatırımcıları dolandırarak 14,8 milyon dolar topladığını öne sürdü. Dosyada, yapının hisse endeksi vadeli işlemleri, bu sözleşmelere dayalı opsiyonlar ve kripto işlemlerini kapsadığı belirtildi.

İçindekiler
1 CFTC’nin suçlamalarının kapsamı
2 Ponzi benzeri yapı iddiası
3 Mahkemeden talep edilen yaptırımlar

CFTC’nin suçlamalarının kapsamı

CFTC, Vernon’ın Mart 2022 ile Şubat 2026 arasında en az 60 yatırımcıdan para topladığını, kendisini başarılı bir yatırımcı olarak tanıttığını ve düzenli getiri izlenimi verdiğini savundu. Kuruma göre fiili işlemler yatırımcılar açısından sürekli ve ağır kayıplarla sonuçlandı. CFTC, Bitcoin ve Ether işlemlerinin de bu yapı içinde yer aldığını, bu iki varlığı emtia olarak değerlendirdiğini kayda geçirdi. CFTC, ABD’de türev piyasaları ile emtia bağlantılı işlemleri denetleyen başlıca düzenleyici kurum olarak görev yapıyor.

CFTC, Vernon’ın yatırımcılara gönderdiği dönemsel hesap güncellemeleri ile aylık performans iletilerinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu ve havuzdaki kayıpları gizlediğini ileri sürdü.

Dava dilekçesinde, kripto işlemleri ile hisse endekslerine dayalı vadeli işlem ve opsiyon pozisyonlarının toplamda 8,6 milyon doların üzerinde zarar yazdığı aktarıldı. Kurum, bu kayıpların yatırımcılara açıklanmadığını, aksine performansın olduğundan farklı gösterildiğini iddia etti.

Ponzi benzeri yapı iddiası

CFTC, Vernon’ın yaklaşık 3 milyon doları mevcut yatırımcılara ödeme yapmak için kullandığını ve bunun kayıpları gizlemeye dönük, Ponzi benzeri bir yöntem taşıdığını öne sürdü. Ayrıca 136 bin doların özel hava ulaşımı için ayrıldığı da dava dosyasına girdi. Kurum, bu harcamaların yatırım amacı dışında kişisel kullanım niteliği taşıdığını savundu.

Düzenleyici kurum, yatırımcılara yapılan bazı ödemelerin yeni kaynaklarla finanse edildiğini ve bu yöntemin gerçek işlem performansını perdelediğini ileri sürdü.

CFTC, Argent Capital Management’ın federal emtia mevzuatının gerektirdiği kaydı yaptırmadığını da iddia etti. Bunun yanında kurum, Vernon’ın ocak ayında düzenleyiciye verdiği bazı beyanların da gerçeği yansıtmadığını savundu. Dava kapsamında dolandırıcılık, kayıt yükümlülüğüne uymama ve yanlış beyanda bulunma başlıklarında yedi ayrı suçlama yöneltildi.

Mahkemeden talep edilen yaptırımlar

CFTC, mahkemeden Vernon’ın kalıcı biçimde kayıt yaptırmasının ve işlem yapmasının yasaklanmasını istedi. Kurum ayrıca haksız kazancın iadesi, para cezası ve yatırımcılara geri ödeme kararı verilmesini talep etti.

Dosya, CFTC’nin kripto bağlantılı nadir yaptırım adımlarından biri olarak öne çıktı. ABD’de dijital varlık piyasasının hangi kurum tarafından ne ölçüde denetleneceği tartışması sürerken, bu dava CFTC’nin kripto alanındaki yetki iddiasını bir kez daha görünür hale getirdi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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