ABD’li düzenleyici CFTC, 60 yatırımcıdan $14,8 milyon topladığı öne sürülen kripto havuzu yöneticisine dava açtı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC, Kuzey Carolina’da yaşayan Trevor Vernon ile şirketi Argent Capital Management hakkında federal mahkemede dava açtı. Kurum, Vernon’ın kripto varlıkları da içeren bir emtia havuzunu işlettiğini ve yatırımcıları dolandırarak 14,8 milyon dolar topladığını öne sürdü. Dosyada, yapının hisse endeksi vadeli işlemleri, bu sözleşmelere dayalı opsiyonlar ve kripto işlemlerini kapsadığı belirtildi.

CFTC’nin suçlamalarının kapsamı

CFTC, Vernon’ın Mart 2022 ile Şubat 2026 arasında en az 60 yatırımcıdan para topladığını, kendisini başarılı bir yatırımcı olarak tanıttığını ve düzenli getiri izlenimi verdiğini savundu. Kuruma göre fiili işlemler yatırımcılar açısından sürekli ve ağır kayıplarla sonuçlandı. CFTC, Bitcoin ve Ether işlemlerinin de bu yapı içinde yer aldığını, bu iki varlığı emtia olarak değerlendirdiğini kayda geçirdi. CFTC, ABD’de türev piyasaları ile emtia bağlantılı işlemleri denetleyen başlıca düzenleyici kurum olarak görev yapıyor.

CFTC, Vernon’ın yatırımcılara gönderdiği dönemsel hesap güncellemeleri ile aylık performans iletilerinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu ve havuzdaki kayıpları gizlediğini ileri sürdü.

Dava dilekçesinde, kripto işlemleri ile hisse endekslerine dayalı vadeli işlem ve opsiyon pozisyonlarının toplamda 8,6 milyon doların üzerinde zarar yazdığı aktarıldı. Kurum, bu kayıpların yatırımcılara açıklanmadığını, aksine performansın olduğundan farklı gösterildiğini iddia etti.

Ponzi benzeri yapı iddiası

CFTC, Vernon’ın yaklaşık 3 milyon doları mevcut yatırımcılara ödeme yapmak için kullandığını ve bunun kayıpları gizlemeye dönük, Ponzi benzeri bir yöntem taşıdığını öne sürdü. Ayrıca 136 bin doların özel hava ulaşımı için ayrıldığı da dava dosyasına girdi. Kurum, bu harcamaların yatırım amacı dışında kişisel kullanım niteliği taşıdığını savundu.

Düzenleyici kurum, yatırımcılara yapılan bazı ödemelerin yeni kaynaklarla finanse edildiğini ve bu yöntemin gerçek işlem performansını perdelediğini ileri sürdü.

CFTC, Argent Capital Management’ın federal emtia mevzuatının gerektirdiği kaydı yaptırmadığını da iddia etti. Bunun yanında kurum, Vernon’ın ocak ayında düzenleyiciye verdiği bazı beyanların da gerçeği yansıtmadığını savundu. Dava kapsamında dolandırıcılık, kayıt yükümlülüğüne uymama ve yanlış beyanda bulunma başlıklarında yedi ayrı suçlama yöneltildi.

Mahkemeden talep edilen yaptırımlar

CFTC, mahkemeden Vernon’ın kalıcı biçimde kayıt yaptırmasının ve işlem yapmasının yasaklanmasını istedi. Kurum ayrıca haksız kazancın iadesi, para cezası ve yatırımcılara geri ödeme kararı verilmesini talep etti.

Dosya, CFTC’nin kripto bağlantılı nadir yaptırım adımlarından biri olarak öne çıktı. ABD’de dijital varlık piyasasının hangi kurum tarafından ne ölçüde denetleneceği tartışması sürerken, bu dava CFTC’nin kripto alanındaki yetki iddiasını bir kez daha görünür hale getirdi.