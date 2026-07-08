Visa verileri, stabilcoin işlem hacminin haziran 2026’da 1,79 trilyon dolarla rekor kırdığını gösteriyor

Visa’nın Allium destekli analiz panosuna göre stabilcoinlerde düzeltilmiş işlem hacmi Haziran 2026’da 1,79 trilyon dolara ulaştı. Bu seviye, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek aylık hacim olarak öne çıktı.

Hacimde aylık sıçrama görüldü

Haziran verisi, Mayıs ayındaki 1,1 trilyon dolara göre %63 artışa işaret etti. Böylece Şubat ayında görülen 1,78 trilyon dolarlık önceki zirve de geride kaldı. Daha geniş kripto para piyasasında zayıflık ve belirsizlik sürerken blokzincir tabanlı ödeme kullanımının büyümeyi sürdürmesi dikkat çekti.

Visa, hesaplamasında yapay hareketleri ayıkladı. Buna bot işlemleri, borsa hazine transferleri ve tekrarlanan akıllı sözleşme işlemleri de dahil edildi. Şirket bu yöntemle, gerçek kullanıma daha yakın bir tablo ortaya koymayı amaçladı.

Visa’nın verileri, stabilcoinlerin yalnızca kripto para alım satımında kullanılan bir araç olmaktan çıkıp ödemelerde yeni bir katman haline geldiğine işaret ediyor.

USDC ve USDT ağırlığı korudu

Düzeltilmiş hacimde en büyük payı yaklaşık %67 ile USDC aldı. USDT’nin payı ise yaklaşık %32 düzeyinde gerçekleşti. Uzlaşma ağları tarafında Base 565 milyar dolarlık hacim işledi. Ethereum ve Tron da bu alanda Base’i yakından izledi.

Mini sözlük: Allium, blokzincir verilerini kurumsal kullanım için işleyen bir veri altyapısı sağlayıcısıdır. Base ise Coinbase tarafından geliştirilen, Ethereum tabanlı ikinci katman ağı olarak bilinir.

Gösterge Veri Haziran 2026 düzeltilmiş hacim 1,79 trilyon dolar Mayıs 2026 hacmi 1,1 trilyon dolar Önceki rekor Şubat 2026, 1,78 trilyon dolar USDC payı Yaklaşık %67 USDT payı Yaklaşık %32 Base hacmi 565 milyar dolar

Kullanım alanları genişliyor

Veriler, stabilcoinlerin kripto para işlemlerinin dışına taşarak ödeme, sınır ötesi transfer, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve şirketler arası mutabakat süreçlerinde daha görünür hale geldiğini ortaya koydu. Sabit değere dayalı yapıları nedeniyle bu varlıklar, öngörülebilir transfer aracı olarak değerlendiriliyor.

LVRG Research’ten Nick Ruck, sert ekonomik koşullarda görülen artışın stabilcoinlerin dayanıklılığına işaret ettiğini ve değer transfer sistemlerindeki rollerinin büyüdüğünü söyledi.

Nick Ruck, son sıçramanın zorlu ekonomik ortamda stabilcoinlerin istikrarını gösterdiğini ve değer transferinde daha merkezi bir konuma yerleştiğini vurguluyor.

Düzenleme ve kurumsal talep belirleyici olabilir

Düzenleyici çerçevenin güçlenmesi, kurumsal yatırımcıların ve şirketlerin uyumlu dijital varlıklara yönelmesinde önemli bir etken olarak görülüyor. USDC’nin hem Avrupa’da hem de ABD’de düzenleme tarafındaki yaklaşımı nedeniyle öne çıktığı aktarılıyor.

Son 30 günde yaklaşık 136 milyon işlem üzerinden 6,8 milyar dolarlık ödeme gerçekleşti. Şirketler açısından daha hızlı uluslararası ödeme ve daha düşük işlem maliyeti öne çıkarken, bireysel kullanıcılar için dijital dolara erişim özellikle bankacılık hizmetlerinin sınırlı olduğu veya yerel para birimlerinin oynak seyrettiği bölgelerde önem kazanıyor.

Ethereum, Base ve Solana gibi ağların önemi de daha hızlı ve daha düşük maliyetli uzlaşma imkanı nedeniyle artıyor. Önümüzdeki dönemde stabilcoinlerin yönünü düzenlemeler, kurumsal benimseme ve geleneksel finans sistemiyle entegrasyon düzeyi belirleyecek. İhraççılar ile altyapı ağları arasındaki rekabetin de bu süreçte daha da kızışması bekleniyor.