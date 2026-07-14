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STABILCOIN

JCB, Circle ile USDC tabanlı sınır ötesi ödemeleri inceleyecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 JCB, sınır ötesi ödemelerde $USDC kullanımını Circle ile test edecek.
  • 🌍 İlk aşamada JCB’nin kurum içi transferleri ve Japonya’daki iş yeri ödemeleri incelenecek.
  • 🏪 Japonya’da Lawson ve Netstars da 2025 içinde stabilcoin ödeme denemelerini hızlandırdı.
  • 📜 Japonya, 2023’ten beri stabilcoinler için yasal çerçeve sunan ilk büyük ekonomiler arasında yer alıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Japonya’nın en büyük yerel ödeme ağı JCB, USDC’nin sınır ötesi ödemeler ve iş yeri işlemlerinde kullanımını değerlendirmek için Circle ile mutabakat zaptı imzaladı. Taraflar, ilk aşamada JCB’nin kendi sınır ötesi fon transferlerinde USDC kullanımını bir kavram kanıtı çalışmasıyla inceleyecek.

İçindekiler
1 İlk odak sınır ötesi transferler olacak
2 Japonya’da stabilcoin denemeleri hızlandı
3 Pazar büyüklüğü ve düzenleyici zemin öne çıkıyor

İlk odak sınır ötesi transferler olacak

Anlaşma kapsamında şirketler, Japonya’ya gelen uluslararası ziyaretçilerin iş yerlerinde stabilcoin ile ödeme yapabilmesine yönelik seçenekleri de değerlendirecek. Ayrıca birden fazla blokzincir ağı arasında birlikte çalışabilirliği destekleyen teknolojiler de masaya yatırılacak.

JCB ile Circle, ilk aşamada JCB’nin kurum içi sınır ötesi para transferlerinde USDC kullanımını test edecek ve Japonya’daki iş yerlerinde stabilcoin ödemelerinin uygulanabilirliğini değerlendirecek.

Circle, USDC’nin ihraççısı olarak faaliyet gösteriyor ve küresel ölçekte stabilcoin altyapısına odaklanıyor. JCB ise Japonya merkezli kartlı ödeme ve ödeme ağı hizmetleri sunan en büyük finansal ağlardan biri konumunda bulunuyor.

Mini sözlük: Kavram kanıtı, bir teknolojinin veya iş modelinin gerçek kullanımda çalışıp çalışmadığını sınırlı kapsamda test eden erken aşama denemedir. Birlikte çalışabilirlik ise farklı blokzincir ağlarının veri ve varlık aktarımında uyumlu biçimde işlem yapabilmesini ifade eder.

Japonya’da stabilcoin denemeleri hızlandı

Bu adım, JCB’nin ocakta Digital Garage ve Resona Holdings ile başlattığı ayrı bir girişimin ardından geldi. Söz konusu çalışma, Japonya’daki fiziksel mağazalarda stabilcoin ödemelerini test etmeyi ve yerel iş yerlerine entegrasyonda karşılaşılabilecek teknik ve operasyonel sorunları belirlemeyi amaçlıyor.

JCB ile Circle, ilk kavram kanıtı sürecinin ötesinde, sınır ötesi ödemeler ve iş yeri hizmetleri için stabilcoin altyapısının başka kullanım alanlarını da değerlendirecek. Ancak ticari kullanıma geçiş için henüz bir takvim paylaşılmadı.

Japonya’da bu yıl stabilcoin tabanlı ödeme girişimlerinin sayısı arttı. Haziranda Circle ile Nomura’nın, Japon şirketleri için stabilcoin temelli döviz mutabakat hizmeti geliştirdiği aktarılmıştı. Bu yapının, şirketlerin yeni USDC’ye dönüştürerek sınır ötesi işlemleri daha hızlı tamamlamasına imkan vermesi hedefleniyor.

Pazar büyüklüğü ve düzenleyici zemin öne çıkıyor

Pazartesi günü Lawson, ağustosta Tokyo’daki bir noktasında yeni cinsinden stabilcoin ödemelerini test etmeyi planladığını duyurdu. Netstars da Solana ve Polygon ağları üzerinden USDC, USDT ve JPYC destekleyen bir iş yeri ödeme hizmetini devreye aldı.

DefiLlama verilerine göre USDC, yaklaşık 73 milyar dolarlık dolaşımdaki arzla piyasa değerine göre dünyanın en büyük ikinci stabilcoini konumunda yer alıyor. İlk sırada ise yaklaşık 184 milyar dolarlık arzla USDT bulunuyor.

VarlıkDolaşımdaki arzKonum
USDC73 milyar dolarİkinci
USDT184 milyar dolarBirinci

Japonya, 2023’te yürürlüğe giren düzenlemelerle bankalar, tröst şirketleri ve lisanslı para transfer kuruluşlarının itibari para destekli token ihraç etmesine izin veren ilk büyük ekonomiler arasında yer aldı.

Japonya, 2023’te yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri Yasası değişiklikleriyle stabilcoinler için yasal çerçeve oluşturan ilk büyük ekonomilerden biri olmuştu. Ülkede ayrıca dijital varlık alanındaki daha geniş kapsamlı reformlar da ilerliyor. Haziranda Temsilciler Meclisi, kripto varlıkları finansal araç olarak sınıflandırabilecek bir yasa tasarısını kabul etti. Bu değişiklik, kripto borsa yatırım fonlarının önünü açabilir ve sektörü daha sıkı piyasa kurallarına tabi tutabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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