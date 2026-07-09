Datavault AI hissesi, Mandela Dollar stabilcoin ortaklığının ardından %4,67 yükseldi

Datavault AI hisseleri, şirketin Mandela Dollar adlı stabilcoin girişimindeki rolünü açıklamasının ardından %4,67 artarak 0,3727 dolara çıktı. Anlaşma, Datavault AI’ı Mandela Digital altyapısının kurucu ve tek teknoloji sağlayıcısı konumuna taşıdı. Şirket böylece gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve düzenlemelere uyumlu dijital ödeme sistemleri alanındaki konumunu güçlendirdi.

Ortaklığın kapsamı netleşti

Datavault AI, Unity Reserve ile Mandela Dlamini & Manaway’in yer aldığı üçlü ortak girişime katıldı. Bu yapı altında kurulan Mandela Digital, Mandela Dollar veya kısa adıyla MUSD’nin geliştirilmesinden sorumlu olacak. Proje, sınır ötesi para transferleri, ödeme işlemleri ve geleneksel bankacılık hizmetlerine erişimi sınırlı bölgelerde finansal hizmetlerin genişletilmesi amacıyla kurgulandı.

Datavault AI, Mandela Digital için kurucu ve münhasır teknoloji sağlayıcısı olarak belirlendi. Şirket; token üretimi, geri alım süreçleri, düzenleyici uyum ve blokzincir şeffaflığına yönelik sistemleri sağlayacak. Bu yapı, MUSD’nin geniş çapta benimsenmesi halinde Datavault AI için altyapı gelirinin süreklilik kazanabileceğine işaret ediyor.

Datavault AI, Mandela Digital için token ihracı, geri alım mekanizmaları, uyum süreçleri ve şeffaflık altyapısını tek başına sağlayacak.

MUSD gelişen pazarlara odaklanıyor

MUSD, ABD dolarına 1:1 oranında sabitlenmiş bir stabilcoin olarak tasarlandı. Girişim özellikle sınır ötesi para gönderimleri, dijital ticaret ve finansal erişimin artırılmasına odaklanıyor. Öncelikli hedef kitleyi ise gelişmekte olan bölgeler ile klasik bankacılık altyapısına erişimi sınırlı topluluklar oluşturuyor.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle dolar gibi bir itibari paraya sabitlenen dijital varlıktır. RWA tokenizasyonu ise tahvil, fon payı veya emtia gibi gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasını ifade eder.

Girişim, işlem gelirlerinin belirli bir bölümünü eğitim projeleri, mesleki eğitim programları ve yoksullukla mücadele çalışmalarına yönlendirecek bir sosyal fayda modeli de içeriyor. Bu faaliyetlerin, Nelson Mandela’nın insani ilkeleriyle uyumlu kuruluşlar üzerinden yürütülmesi planlanıyor.

MUSD, sınır ötesi transferler ve dijital ticaret için geliştirilirken, elde edilen gelirin bir bölümü eğitim ve yoksullukla mücadele programlarına aktarılacak.

Düzenleyici süreç ve gelir beklentisi öne çıktı

Mandela Digital’in bundan sonraki aşamada geliştirme takvimi, düzenleyici onaylar, likidite oluşturulması, borsa entegrasyonları ve ticari kullanıma geçiş başlıklarında ilerlemesi bekleniyor. Datavault AI’ın altyapısı bu sürecin başlangıcından itibaren temel sistem olarak kullanılacak. Şirket ayrıca SanQtum AI’ın zero trust edge computing ağıyla bağlantı da sağlayacak.

Datavault AI, bu ortaklığı RWA ve uyum odaklı yetkinliklerinin somut bir uygulaması olarak konumlandırıyor. Şirkete göre her stabilcoin işlemi; doğrulama, işlem kaydı ve rezerv denetimi gibi alanlarda platform kullanımını artırıyor. Bu nedenle gelir potansiyeli yalnızca ilk kurulumla sınırlı kalmayabilir.

Piyasadaki eğilimle uyumlu bir adım attı

Şirket, stabilcoin kullanımının arttığı ve düzenleyici çerçevenin sıkılaştığı bir dönemde pazardaki yerini genişletmeye çalışıyor. ABD’de 2025 yılında kabul edilen GENIUS Act, ödeme odaklı stabilcoinler için federal düzeyde kurallar getirdi. Düzenleme, tam rezerv desteği ile rezervlerin şeffaf biçimde raporlanmasını zorunlu kıldı.

Datavault AI, Mandela Digital projesini yeni müşteriler çekmek için örnek uygulama olarak da kullanmayı hedefliyor. Bu girişim, şirketin stabilcoin teknolojisi, RWA çerçeveleri ve uyum sistemleri alanındaki kapasitesini operasyonel olarak sergilemesine imkan tanıyabilir. Hissedeki yükseliş de yatırımcıların bu genişleyen faaliyet alanına olumlu yaklaştığını gösterdi.