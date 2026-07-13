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EkonomiSTABILCOIN

Mizuho, Circle için nötr notunu korudu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Mizuho, Circle için nötr notunu korudu ve OCC onayının sınırlı etki yaratacağını söyledi.
  • 📉 USDC arzı Mart 2026 zirvesinden temmuzda yaklaşık 74 milyar dolara inerken $USDC büyümesi tartışma yarattı.
  • 🏦 Circle hissesi cuma günü yüzde 5 yükseldi, pazartesi günü ise yüzde 4,7 düşüşle 63,03 dolara geriledi.
  • 🤝 Open USD'nin 140'tan fazla şirketten destek alması, rekabet baskısını artıran başlıklar arasına girdi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Japon yatırım bankası Mizuho, Circle Internet Group için nötr notunu yineledi. Banka, ABD Para Birimi Denetleme Ofisi’nin Circle’a ulusal tröst bankası kurma onayı vermesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ancak bu adımın şirketin temel sorunlarını ortadan kaldırmadığını vurguladı.

İçindekiler
1 Onayın etkisi sınırlı görüldü
2 USDC tarafındaki yavaşlama öne çıktı
3 Yeni rakipler baskıyı artırabilir

Onayın etkisi sınırlı görüldü

Circle, First National Digital Currency Bank yapılanmasını kurmak için nihai düzenleyici onayı aldı. Buna karşın Mizuho analistleri, yatırımcıların bu gelişmenin önemini olduğundan büyük fiyatlamış olabileceğini düşünüyor. Bankaya göre düzenleyici ilerleme dikkat çekici olsa da hisse üzerindeki baskının ana nedenleri yerinde duruyor.

Mizuho analistleri, gelişmenin olumlu olduğunu ancak son dönemde hisseyi zorlayan temel sorunları çözmediğini, bu nedenle piyasa tepkisinin fazla iyimser kalmış olabileceğini değerlendirdi.

Circle hisseleri cuma gününü yüzde 5 artışla kapattı. Ancak pazartesi işlemlerinde bu yükselişin büyük bölümü geri verildi ve hisseler haberin yayımlandığı sırada yüzde 4,7 düşüşle 63,03 dolardan işlem gördü.

USDC tarafındaki yavaşlama öne çıktı

Mizuho’nun öne çıkardığı en önemli risklerden biri, USDC’nin piyasa değerindeki gerileme oldu. Banka, Mart 2026’dan bu yana görülen düşüşün stabilcoinin büyüme görünümüne dair soru işaretleri yarattığını belirtti. Circle, dolar destekli stabilcoin ihraç eden büyük şirketlerden biri olarak biliniyor ve gelir yapısında işlem hacmi ile rezerv getirileri önemli yer tutuyor.

USDC’nin dolaşımdaki arzı mart ayındaki zirvesinden temmuzda yaklaşık 74 milyar dolara indi. Yaklaşık 7 milyar dolarlık bu daralmada, yeni ihraçların geri alımların gerisinde kalması etkili oldu. Bu tablo, 2022’den bu yana en sert aylık düşüş olarak öne çıktı. Analistler, zincir üstü kullanım güçlü kalsa da arz artışındaki yavaşlamanın Circle’ın işlem ve rezerv gelirleri üzerinde baskı yaratabileceğine işaret ediyor.

Haziranda stabilcoin piyasasının son yıllardaki en büyük aylık daralmasını yaşaması da dikkat çekti. Bu gelişme, kripto piyasaları 2026 diplerine yakın seyrederken zincir üstü likiditede çıkış yaşandığını gösterdi.

Yeni rakipler baskıyı artırabilir

Mizuho ayrıca Open USD kaynaklı rekabet riskine dikkat çekti. Yeni stabilcoin, 140’tan fazla finans ve teknoloji şirketinin yer aldığı bir konsorsiyum tarafından geliştirildi. Mastercard, Stripe ve Coinbase bu yapıda bulunan şirketler arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Konsorsiyum, birden fazla şirketin belirli bir ürün ya da altyapı için ortak hareket ettiği iş birliği yapısını ifade eder. Stabilcoin tarafında bu model, dağıtım ağını genişletebildiği için rekabeti hızlandırabilir.

Mizuho, konsorsiyum destekli stabilcoinlerin artmasının sektörü daha standart bir yapıya taşıyabileceğini, bunun da Circle’ın ulusal tröst bankası lisansı almasına rağmen rekabet gücünü korumasını zorlaştırabileceğini kaydetti.

Bankaya göre bu eğilim, stabilcoin pazarında ürünlerin giderek benzeştiği bir döneme işaret ediyor. Böyle bir ortamda düzenleyici onay tek başına yeterli görülmeyebilir ve Circle’ın büyüme temposu ile pazar payı daha yakından izlenebilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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