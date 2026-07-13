Mizuho, Circle için nötr notunu korudu

Japon yatırım bankası Mizuho, Circle Internet Group için nötr notunu yineledi. Banka, ABD Para Birimi Denetleme Ofisi’nin Circle’a ulusal tröst bankası kurma onayı vermesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ancak bu adımın şirketin temel sorunlarını ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Onayın etkisi sınırlı görüldü

Circle, First National Digital Currency Bank yapılanmasını kurmak için nihai düzenleyici onayı aldı. Buna karşın Mizuho analistleri, yatırımcıların bu gelişmenin önemini olduğundan büyük fiyatlamış olabileceğini düşünüyor. Bankaya göre düzenleyici ilerleme dikkat çekici olsa da hisse üzerindeki baskının ana nedenleri yerinde duruyor.

Mizuho analistleri, gelişmenin olumlu olduğunu ancak son dönemde hisseyi zorlayan temel sorunları çözmediğini, bu nedenle piyasa tepkisinin fazla iyimser kalmış olabileceğini değerlendirdi.

Circle hisseleri cuma gününü yüzde 5 artışla kapattı. Ancak pazartesi işlemlerinde bu yükselişin büyük bölümü geri verildi ve hisseler haberin yayımlandığı sırada yüzde 4,7 düşüşle 63,03 dolardan işlem gördü.

USDC tarafındaki yavaşlama öne çıktı

Mizuho’nun öne çıkardığı en önemli risklerden biri, USDC’nin piyasa değerindeki gerileme oldu. Banka, Mart 2026’dan bu yana görülen düşüşün stabilcoinin büyüme görünümüne dair soru işaretleri yarattığını belirtti. Circle, dolar destekli stabilcoin ihraç eden büyük şirketlerden biri olarak biliniyor ve gelir yapısında işlem hacmi ile rezerv getirileri önemli yer tutuyor.

USDC’nin dolaşımdaki arzı mart ayındaki zirvesinden temmuzda yaklaşık 74 milyar dolara indi. Yaklaşık 7 milyar dolarlık bu daralmada, yeni ihraçların geri alımların gerisinde kalması etkili oldu. Bu tablo, 2022’den bu yana en sert aylık düşüş olarak öne çıktı. Analistler, zincir üstü kullanım güçlü kalsa da arz artışındaki yavaşlamanın Circle’ın işlem ve rezerv gelirleri üzerinde baskı yaratabileceğine işaret ediyor.

Haziranda stabilcoin piyasasının son yıllardaki en büyük aylık daralmasını yaşaması da dikkat çekti. Bu gelişme, kripto piyasaları 2026 diplerine yakın seyrederken zincir üstü likiditede çıkış yaşandığını gösterdi.

Yeni rakipler baskıyı artırabilir

Mizuho ayrıca Open USD kaynaklı rekabet riskine dikkat çekti. Yeni stabilcoin, 140’tan fazla finans ve teknoloji şirketinin yer aldığı bir konsorsiyum tarafından geliştirildi. Mastercard, Stripe ve Coinbase bu yapıda bulunan şirketler arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Konsorsiyum, birden fazla şirketin belirli bir ürün ya da altyapı için ortak hareket ettiği iş birliği yapısını ifade eder. Stabilcoin tarafında bu model, dağıtım ağını genişletebildiği için rekabeti hızlandırabilir.

Mizuho, konsorsiyum destekli stabilcoinlerin artmasının sektörü daha standart bir yapıya taşıyabileceğini, bunun da Circle’ın ulusal tröst bankası lisansı almasına rağmen rekabet gücünü korumasını zorlaştırabileceğini kaydetti.

Bankaya göre bu eğilim, stabilcoin pazarında ürünlerin giderek benzeştiği bir döneme işaret ediyor. Böyle bir ortamda düzenleyici onay tek başına yeterli görülmeyebilir ve Circle’ın büyüme temposu ile pazar payı daha yakından izlenebilir.