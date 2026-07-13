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Ekonomi

Fed üyesi Waller’dan faiz artışı sinyali

Bilmeniz Gerekenler

  • Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu hafta açıklanacak çekirdek enflasyon verilerinin yüksek seyrini sürdürmesi halinde yakın vadede faiz artışının gündeme gelebileceğini söyledi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu hafta açıklanacak çekirdek enflasyon verilerinin yüksek seyrini sürdürmesi halinde yakın vadede faiz artışının gündeme gelebileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, çekirdek enflasyonda son dönemde görülen yükselişin para politikası açısından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Waller, gümrük tarifeleri, enerji fiyatlarındaki artış ve yapay zekâ yatırımlarına yönelik güçlü talebin enflasyonist baskıları artıran başlıca unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

Manşet enflasyonun bu haftadan itibaren yavaşlama eğilimine girebileceğini öngören Waller, enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyonun Fed’in politika kararlarında belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı. Çekirdek enflasyonun yüksek kalması halinde Fed’in yakın dönemde faiz oranlarını artırmayı değerlendirmesi gerekebileceğini söyledi.

Bununla birlikte Waller, çekirdek enflasyondaki düşüşün devam etmesi durumunda faiz oranlarının mevcut seviyelerde tutulmasının da makul bir seçenek olacağını kaydetti. Fed’in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda kararlı olduğunu belirten Waller, ekonomiyi resesyona sürükleyebilecek aşırı sıkılaştırmadan da kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

ABD iş gücü piyasasının güçlü görünümünü koruduğunu ifade eden Waller, istihdamın Fed’in azami istihdam hedeflerine yakın seyrettiğini belirtti. Tüketici harcamaları ile şirket yatırımlarının da sağlam kaldığını söyleyen Waller, yapay zekâ alanındaki yatırımların önümüzdeki dönemde büyümeye devam etmesini beklediğini aktardı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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