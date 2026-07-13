Fed üyesi Waller’dan faiz artışı sinyali

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu hafta açıklanacak çekirdek enflasyon verilerinin yüksek seyrini sürdürmesi halinde yakın vadede faiz artışının gündeme gelebileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, çekirdek enflasyonda son dönemde görülen yükselişin para politikası açısından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Waller, gümrük tarifeleri, enerji fiyatlarındaki artış ve yapay zekâ yatırımlarına yönelik güçlü talebin enflasyonist baskıları artıran başlıca unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

Manşet enflasyonun bu haftadan itibaren yavaşlama eğilimine girebileceğini öngören Waller, enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyonun Fed’in politika kararlarında belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı. Çekirdek enflasyonun yüksek kalması halinde Fed’in yakın dönemde faiz oranlarını artırmayı değerlendirmesi gerekebileceğini söyledi.

Bununla birlikte Waller, çekirdek enflasyondaki düşüşün devam etmesi durumunda faiz oranlarının mevcut seviyelerde tutulmasının da makul bir seçenek olacağını kaydetti. Fed’in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda kararlı olduğunu belirten Waller, ekonomiyi resesyona sürükleyebilecek aşırı sıkılaştırmadan da kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

ABD iş gücü piyasasının güçlü görünümünü koruduğunu ifade eden Waller, istihdamın Fed’in azami istihdam hedeflerine yakın seyrettiğini belirtti. Tüketici harcamaları ile şirket yatırımlarının da sağlam kaldığını söyleyen Waller, yapay zekâ alanındaki yatırımların önümüzdeki dönemde büyümeye devam etmesini beklediğini aktardı.