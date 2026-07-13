Bitcoin, ABD İran gerilimiyle 62 bin dolara yaklaştı

Bitcoin, pazartesi günü Wall Street açılışı sırasında küresel risk iştahındaki zayıflamayla birlikte geriledi ve 62 bin dolar seviyesine yaklaştı. Satış baskısında, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması ve enerji piyasasında artan belirsizlik etkili oldu.

Piyasalarda jeopolitik baskı öne çıktı

ABD borsaları güne düşüşle başladı. Nasdaq Bileşik Endeksi açılışın ardından yaklaşık yüzde 1 ekside seyrederken, yatırımcılar Orta Doğu kaynaklı gelişmeleri yakından izledi. Petrol fiyatları da yüksek kaldı ve ABD tipi ham petrol WTI varil başına 75 dolar civarında işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox’a yaptığı açıklamada, İran’ın hafta sonunda kapattığı Hürmüz Boğazı konusunda Washington’un denetimi üstleneceğini söyledi. Hürmüz Boğazı, küresel petrol sevkiyatında kritik geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

Donald Trump, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı kontrol altında tutacağını ve burada bir koruyucu rol üstlenebileceğini söyledi.

Bu açıklamaların ardından riskli varlıklarda baskı belirginleşti. Bitcoin de haftalık kapanış sonrası başlayan ilk geri çekilmenin ardından satıcıların kontrolü artırdığı bir görünüm sergiledi.

Kısa pozisyonlar ve kritik seviyeler izleniyor

Piyasa analisti JDK Analysis, Bitcoin’de New York açılışı öncesindeki düşüş sırasında yoğun kısa pozisyon açıldığını belirtti. Analiste göre fiyat, alıcıların koruması gereken önemli bir teknik seviye olan mVWAP civarında bulunuyor. mVWAP, borsalar genelindeki hacim ağırlıklı ortalama fiyatı ifade eden bir gösterge olarak kullanılıyor.

Mini sözlük: mVWAP, belirli bir zaman aralığında işlemlerin hacmine göre ağırlıklandırılmış ortalama fiyat seviyesini gösterir. Yatırımcılar bu veriyi, kısa vadede destek ve direnç alanlarını izlemek için kullanır.

JDK Analysis, spot piyasadaki satışların da sürdüğünü, görünümün zayıf kaldığını ancak güçlü spot talebi gelirse yükselişin çok sayıda kısa pozisyonu sıkıştırabileceğini belirtiyor.

Analist, bu seviyenin korunamaması halinde 60 bin dolar bölgesinin yeniden gündeme gelebileceği uyarısında bulundu. Piyasadaki başka yorumcular da açık pozisyon miktarı artarken agresif kısa işlemlerin dikkat çekici boyuta ulaştığını kaydetti.

Yükseliş beklentisi tamamen ortadan kalkmadı

Buna karşın tüm piyasa katılımcıları düşüşün kalıcı olacağı görüşünde değil. Trader Roman, kısa vadeli görünümde yukarı yönlü bir hareket ihtimalini koruduğunu söyledi. Roman, göreceli güç endeksi RSI ve işlem hacmi dahil çeşitli göstergelerin aşağı yönlü ivmede yorgunluğa işaret ettiğini savundu.

Roman’a göre bir toparlanma ihtimali masada kalmayı sürdürüyor, ancak bu senaryonun gerçekleşmesi fiyatın nasıl bir yapı kuracağına bağlı olacak. Piyasada 70 bin dolar seviyesine dönüş beklentisi tamamen terk edilmiş değil, ancak kısa vadede jeopolitik gelişmeler ve spot talebin gücü belirleyici olmaya devam edecek.