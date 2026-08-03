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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de kritik saatler: 63 bin dolar tutunursa ne olacak?

Bilmeniz Gerekenler

  • 📊 Bitcoin’in düşüşten çıkabilmesi için 63 bin doların üzerinde kalması kritik görülüyor.
  • 📉 Fiyatın kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların altında bulunması, düşüş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.
  • ⚡ Bir Hyperliquid yatırımcısı, BTC ve ETH’de toplam 43,68 milyon dolarlık yüksek kaldıraçlı uzun pozisyon açtı.
  • ⛏️ American Bitcoin, rezervlerini yüzde 14 artırarak 8 bin 2 BTC’ye çıkardı ve çeyreklik üretim rekoru kırdı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin’in 63 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağı, ağustos ayında yaşanan satış baskısının sona ermesi açısından belirleyici olabilir. Kripto para araştırma şirketi 10x Research, 3 Ağustos’ta X üzerinden yaptığı değerlendirmede 63 bin doların Bitcoin için şu anda en kritik fiyat seviyesi olduğunu belirtti.

Bitcoin’in bu seviyedeki hareketi, fiyatın ağustos ayında dip oluşturup oluşturmayacağını veya düşüş eğiliminin daha uzun süre devam edip etmeyeceğini gösterebilir. Bitcoin, geçen ay piyasa dibinin teyit edilmesi için gerekli teknik eşiği aşamadı. Ayrıca fiyatın hem 7 günlük hem de 30 günlük hareketli ortalamaların altında kalması ve son bir haftada yüzde 3,2 gerilemesi, kısa vadeli görünümün düşüş yönlü kalmasına neden oldu.

Piyasa üzerindeki bir diğer risk ise Bitcoin madencileri ile bilançolarında Bitcoin bulunduran şirketlerden gelebilecek olası satışlar olarak öne çıkıyor. Söz konusu varlıkların, yatırımcılar satış baskısını tamamen fiyatlamadan piyasaya sürülmesi halinde Bitcoin’de görülebilecek toparlanmanın sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi de Bitcoin’in yönü açısından yakından izlenen değişkenler arasında bulunuyor. 10x Research, uzun vadeli tahvil getirisinin takip ettiği seviyenin üzerine çıktığını ve bundan sonraki hareketin Bitcoin’in ağustos ayındaki olası dip seviyesini ne zaman teyit edeceğini etkileyebileceğini bildirdi. Buna karşılık Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin hafiflemesi, spekülatif varlıklardaki riskten kaçış eğiliminin bir miktar azalmasına yardımcı oldu.

Piyasadaki belirsizliğe rağmen bazı yatırımcıların yüksek riskli pozisyonlarını artırdığı görüldü. Onchain Lens verilerine göre bir Hyperliquid yatırımcısı, son bir saat içerisinde 40 kat kaldıraçla 400,88 BTC ve 25 kat kaldıraçla 10 bin ETH için uzun pozisyon açtı. Yaklaşık 43,68 milyon dolar büyüklüğündeki pozisyonlarda gerçekleşmemiş kâr 193 bin 300 dolar seviyesinde bulunurken yatırımcının geçmiş işlemlerindeki toplam zararı yaklaşık 1,95 milyon dolar olarak kaydedildi.

Kurumsal tarafta ise American Bitcoin, Bitcoin rezervlerini büyütmeye devam etti. Şirketin 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarına göre Bitcoin varlıkları 30 Haziran itibarıyla yaklaşık 8 bin 2 BTC’ye yükseldi. Rezervler bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 981 BTC, yani yüzde 14 arttı. Hisse başına düşen satoshi miktarı da yaklaşık yüzde 11 yükseldi.

American Bitcoin, ikinci çeyrekte rekor seviyede yaklaşık 932 BTC üretti. Madencilik geliri çeyreklik bazda yüzde 8 artarak 67,02 milyon dolara ulaşırken brüt kâr marjı yaklaşık yüzde 50 seviyesinde kaldı. Bir Bitcoin üretmenin maliyeti ise önceki çeyreğe yakın şekilde 36 bin 500 dolar olarak gerçekleşti.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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