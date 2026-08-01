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BITCOIN (BTC)

Bitcoin hakimiyetindeki kırılma altcoin rallisi beklentisini artırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin hakimiyetindeki kırılma, piyasada altcoin beklentisini yeniden öne çıkardı.
  • 📉 Crypto Patel, göstergenin yüzde 58,95 seviyesinden yüzde 43 bölgesine inebileceğini söylüyor.
  • 🪙 Bitcoin 62.999 dolarda yatay kalırken, $BTC dışındaki varlıklara para akışı ihtimali izleniyor.
  • 📊 2018 ve 2021 örnekleri hatırlatılsa da yatırımcılar bu kez ETF ve kurumsal etkinin farkını takip ediyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kripto piyasasında yön arayışı sürerken gözler bu kez Bitcoin hakimiyeti göstergesine çevrildi. Bitcoin fiyatı dar bir bantta hareket ederken, analist Crypto Patel, bu göstergedeki aşağı yönlü kırılmanın sermayenin alternatif kripto paralara kayabileceğine işaret ettiğini belirtiyor. Bitcoin yazım sırasında 62.999 dolar seviyesinde işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 1,06 gerileyen varlığın günlük işlem hacmi 25,12 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,27 trilyon dolar düzeyinde kaldı.

İçindekiler
1 Hakimiyet göstergesinde zayıflama
2 Bitcoin tarafında teknik görünüm
3 Önümüzdeki haftalarda ne izlenecek

Hakimiyet göstergesinde zayıflama

Crypto Patel, 1 Ağustos 2026 tarihli değerlendirmesinde Bitcoin hakimiyetinin düşüş eğilimli bir teknik yapı oluşturduğunu kaydetti. Analiste göre gösterge, kritik direnç bölgesinin yeniden testinde yukarı yönlü kırılım üretemedi ve bu durum düşüşün devamına işaret eden bir tablo ortaya çıkardı.

Crypto Patel, Fair Value Gap alanının dolduğunu ve reddin sürdüğünü, Bitcoin hakimiyetinin de yüzde 58,95 seviyesinden yüzde 43 bölgesine gerileyebileceğini öngörüyor.

Patel, mevcut yapıyı geçmiş piyasa döngüleriyle de karşılaştırdı. 2018 ve 2021 dönemlerinde Bitcoin hakimiyetinde sert geri çekilmeler görüldüğünü hatırlatan analist, benzer bir örüntünün yeniden oluşabileceğini düşünüyor. Buna karşın son yıllarda kurumsal yatırımcıların artması, spot Bitcoin ETF ürünleri ve düzenleyici çerçevenin genişlemesi nedeniyle piyasa yapısının önceki dönemlerden farklılaştığı da dikkat çekiyor.

Bu tür teknik eşiklerin öne çıktığı dönemlerde yatırımcılar yalnızca direnç ve destek bölgelerini değil, farklı piyasalara erişim imkanlarını da yakından izliyor. 1stepSwap, geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki sınırları kaldıran oldukça pratik bir platform. Gerçek dünya varlıklarını doğrudan blokzincire taşıyarak, özellikle dev ABD şirketlerinin hisselerine, altın ve gümüş gibi emtialara karmaşık prosedürler veya aracı kurumlar olmadan doğrudan cüzdanınız üzerinden erişmenizi sağlıyor. Platformun en dikkat çekici yanı ise o anda piyasadaki en iyi fiyatı bulması; böylece portföyünüzü çeşitlendirirken dünyanın en büyük hisselerini saniyeler içinde, her zaman en avantajlı oranlarla alıp satabiliyorsunuz.

Bitcoin tarafında teknik görünüm

Bitcoin hakimiyetindeki zayıflamaya rağmen Bitcoin’in kendi teknik göstergeleri daha temkinli bir tablo çiziyor. RSI 14 göstergesi 44,98 seviyesinde bulunuyor ve 51,99 seviyesindeki sinyal çizgisinin altında kalıyor. Bu görünüm, haziran ayındaki düşüşün ardından sınırlı bir toparlanma yaşansa da alım iştahının güçlü olmadığını gösteriyor.

MACD verileri de karışık sinyaller üretiyor. MACD çizgisi eksi 38,39 seviyesinde yer alırken, sinyal çizgisi eksi 221,78 seviyesinde bulunuyor. Histogram değeri 183,40 ile pozitif bölgede kalsa da alım gücünün zayıfladığına işaret eden bir yapı öne çıkıyor.

Bitcoin yeterli alıcı çekemezse fiyatın bant hareketini sürdürmesi, yeni yönün ise kırılım sonrası netleşmesi bekleniyor.

Önümüzdeki haftalarda ne izlenecek

Önümüzdeki birkaç haftanın kripto piyasasının geneli açısından belirleyici olabileceği değerlendiriliyor. Bitcoin hakimiyeti gerilemeye devam ederken Bitcoin kritik destek bölgelerinin üzerinde kalırsa, piyasanın bir bölümünde fonların altcoinlere yönelmesi mümkün görülebilir. Bu senaryo, alternatif kripto paralarda daha güçlü fiyat hareketlerini beraberinde getirebilir.

Buna karşılık Bitcoin yeniden güç kazanır ve hakimiyet göstergesi direnç seviyelerinin üzerine taşınırsa, altcoin sezonuna yönelik beklentiler zayıflayabilir. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca Bitcoin fiyatını değil, Bitcoin hakimiyeti göstergesini de birlikte izliyor. İki verinin aynı anda vereceği sinyal, piyasada bir sonraki liderliğin Bitcoin’de mi yoksa altcoinlerde mi şekilleneceği konusunda daha net bir çerçeve sunabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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