Tesla’nın Bitcoin Yatırımı: Satışlara Rağmen Büyük Kripto Varlık Duruşunu Koruyor

Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2021 yılının başında yaptığı 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alımıyla kripto para piyasasında kurumsal ilgiyi artıran şirketlerden biri olarak anılıyor. Bu adım, şirketin bilançosunda dijital varlıklara yer veren ilk büyük şirketlerden biri olmasını sağladı ve o dönemde Bitcoin fiyatında önemli bir artışın önünü açtı.

İlk Alım ve Sonrasındaki Süreç

Tesla’nın kamuya açıkladığı bilgiler ve blokzincir analiz firması Arkham Intelligence’ın verilerine göre, şirket Şubat 2021’de yaklaşık 43.770 adet Bitcoin satın aldı. Tesla, bu alımları ortalama 34.270 dolar seviyesinden gerçekleştirdi. Alımın hemen ardından kripto para piyasasında yaşanan yükseliş, Tesla’nın elde ettiği Bitcoin varlıklarının kısa sürede iki katına yakın değer kazanmasına yol açtı.

Söz konusu alımlar, şirketin finansal raporları ve blokzincir üzerindeki hareketlerle doğrulanabiliyor. On-chain analistler, Tesla’nın Bitcoin işlemlerini, cüzdan kümelerini inceleyerek ve Coinbase’in kurumsal hizmetleriyle ilişkili cüzdan hareketlerini analiz ederek yeniden yapılandırdı.

Piyasa Dalgalanmalarında Satışlar

Tesla, Bitcoin yatırımlarından kısa süre sonra ilk satışını Mart ve Nisan 2021’de gerçekleştirdi. Bu dönemde toplam 4.670 Bitcoin satılarak yaklaşık 260,2 milyon dolar gelir elde edildi ve bu işlem şirkete yaklaşık 100 milyon dolar kâr kazandırdı.

2021 yılının büyük bölümünde Tesla’nın elinde 40.000’e yakın Bitcoin bulunuyordu. Kasım 2021’de yaşanan yükselişle birlikte, Tesla’nın Bitcoin portföyü, ilk alım maliyetini yaklaşık 1,5 milyar dolar aşan bir değere ulaştı. Ancak, 2022 Mayıs’ında Terra ekosisteminin çöküşüyle birlikte kripto para piyasasında yaşanan keskin geri çekilme sırasında, şirket elindeki yaklaşık 30.690 Bitcoin’i Coinbase’e transfer ederek büyük bir satış daha yaptı.

Bu satışların ardından Tesla’nın elinde çok daha sınırlı sayıda Bitcoin kaldı. Haziran 2022’de yapılan ayarlamalar sonrasında şirketin sahip olduğu Bitcoin miktarı 11.509 adette sabitlendi. Temmuz 2022’de ise Tesla, elindeki Bitcoin’lerin yüzde 75’ini sattı; bu işlemin piyasa değerinin 936 milyon dolar olduğu şirketin ikinci çeyrek finansal raporunda görüldü.

Güncel Durum ve Varlıklar

Ekim 2024’te Tesla, blokzincir üzerinde yaptığı işlemlerde 760 milyon dolar değerindeki kripto varlığının tamamına yakınını bilinmeyen cüzdanlara transfer etti. Bu hamle, şirketin elindeki varlıkların satıldığı ihtimalini gündeme getirdi. Ancak, o tarihten itibaren Tesla tarafından yeni bir Bitcoin satışı bildirilmedi. FTX’in çöküşü gibi büyük piyasa şokları yaşansa da Tesla, kamuya açık kurumsal Bitcoin sahipleri arasında üst sıralardaki yerini korudu.

Tesla, elektrikli otomobil sektörünün öncü şirketlerinden biri olmanın yanı sıra, dijital varlık piyasasında da hareketleriyle dikkat çekiyor. Şirketin başında bulunan Elon Musk, kripto para piyasasının dinamiklerine olan ilgisiyle zaman zaman kamuoyunda gündemi belirleyen isimlerden biri olarak öne çıkıyor.