Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Tesla’nın Bitcoin Yatırımı: Satışlara Rağmen Büyük Kripto Varlık Duruşunu Koruyor

Özet

  • Tesla, 2021’de yaptığı büyük Bitcoin alımı ile dikkat çeken kurumsal yatırımcılardan biri olarak öne çıktı.
  • Şirket, piyasa dalgalanmalarında önemli miktarda Bitcoin satışı gerçekleştirdi ve likiditesini artırdı.
  • Tesla halen kamuya açık en büyük kurumsal Bitcoin sahipleri arasında yer almayı sürdürüyor.
COINTURK
COINTURK

Elektrikli araç üreticisi Tesla, 2021 yılının başında yaptığı 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alımıyla kripto para piyasasında kurumsal ilgiyi artıran şirketlerden biri olarak anılıyor. Bu adım, şirketin bilançosunda dijital varlıklara yer veren ilk büyük şirketlerden biri olmasını sağladı ve o dönemde Bitcoin fiyatında önemli bir artışın önünü açtı.

İçindekiler
1 İlk Alım ve Sonrasındaki Süreç
2 Piyasa Dalgalanmalarında Satışlar
3 Güncel Durum ve Varlıklar

İlk Alım ve Sonrasındaki Süreç

Tesla’nın kamuya açıkladığı bilgiler ve blokzincir analiz firması Arkham Intelligence’ın verilerine göre, şirket Şubat 2021’de yaklaşık 43.770 adet Bitcoin satın aldı. Tesla, bu alımları ortalama 34.270 dolar seviyesinden gerçekleştirdi. Alımın hemen ardından kripto para piyasasında yaşanan yükseliş, Tesla’nın elde ettiği Bitcoin varlıklarının kısa sürede iki katına yakın değer kazanmasına yol açtı.

Söz konusu alımlar, şirketin finansal raporları ve blokzincir üzerindeki hareketlerle doğrulanabiliyor. On-chain analistler, Tesla’nın Bitcoin işlemlerini, cüzdan kümelerini inceleyerek ve Coinbase’in kurumsal hizmetleriyle ilişkili cüzdan hareketlerini analiz ederek yeniden yapılandırdı.

Piyasa Dalgalanmalarında Satışlar

Tesla, Bitcoin yatırımlarından kısa süre sonra ilk satışını Mart ve Nisan 2021’de gerçekleştirdi. Bu dönemde toplam 4.670 Bitcoin satılarak yaklaşık 260,2 milyon dolar gelir elde edildi ve bu işlem şirkete yaklaşık 100 milyon dolar kâr kazandırdı.

2021 yılının büyük bölümünde Tesla’nın elinde 40.000’e yakın Bitcoin bulunuyordu. Kasım 2021’de yaşanan yükselişle birlikte, Tesla’nın Bitcoin portföyü, ilk alım maliyetini yaklaşık 1,5 milyar dolar aşan bir değere ulaştı. Ancak, 2022 Mayıs’ında Terra ekosisteminin çöküşüyle birlikte kripto para piyasasında yaşanan keskin geri çekilme sırasında, şirket elindeki yaklaşık 30.690 Bitcoin’i Coinbase’e transfer ederek büyük bir satış daha yaptı.

Bu satışların ardından Tesla’nın elinde çok daha sınırlı sayıda Bitcoin kaldı. Haziran 2022’de yapılan ayarlamalar sonrasında şirketin sahip olduğu Bitcoin miktarı 11.509 adette sabitlendi. Temmuz 2022’de ise Tesla, elindeki Bitcoin’lerin yüzde 75’ini sattı; bu işlemin piyasa değerinin 936 milyon dolar olduğu şirketin ikinci çeyrek finansal raporunda görüldü.

Güncel Durum ve Varlıklar

Ekim 2024’te Tesla, blokzincir üzerinde yaptığı işlemlerde 760 milyon dolar değerindeki kripto varlığının tamamına yakınını bilinmeyen cüzdanlara transfer etti. Bu hamle, şirketin elindeki varlıkların satıldığı ihtimalini gündeme getirdi. Ancak, o tarihten itibaren Tesla tarafından yeni bir Bitcoin satışı bildirilmedi. FTX’in çöküşü gibi büyük piyasa şokları yaşansa da Tesla, kamuya açık kurumsal Bitcoin sahipleri arasında üst sıralardaki yerini korudu.

Tesla, elektrikli otomobil sektörünün öncü şirketlerinden biri olmanın yanı sıra, dijital varlık piyasasında da hareketleriyle dikkat çekiyor. Şirketin başında bulunan Elon Musk, kripto para piyasasının dinamiklerine olan ilgisiyle zaman zaman kamuoyunda gündemi belirleyen isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Rusya’dan Bankaların Kripto Borsa Faaliyetlerine Basitleştirilmiş Lisans Yolu

Bitcoin 71 Bin Doları Aştı, Tahvil Piyasası Temkinli

Sadece Yüzde 8 Kaldı, Kripto Paralarda Sihirli Oran Bu

Bitcoin 2026 Konferansında Düzenleyici Adımları ve Katılımcı Profili Dikkat Çekiyor

Bitcoin Madencilerinin AI’ya Yönelmesi Piyasada Yeni Tartışmaları Tetikliyor

Kripto Varlık Yatırımlarında Güvenilir Veri Neden Önemli Hale Geldi?

Morgan Stanley’nin Spot Bitcoin Fonunda Coinbase ve BNY Mellon Desteği

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı SEC, Justin Sun Davasında 10 Milyon Dolar Cezayla Uzlaşmaya Gidiyor
Bir Sonraki Yazı Rusya’dan Bankaların Kripto Borsa Faaliyetlerine Basitleştirilmiş Lisans Yolu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Culper Research’ün Ethereum Raporu Can Sıkıcı, BlackRock Ödeme Kısıtlaması ve Diğerleri
Ethereum (ETH)
Bitcoin’de 68.500 Dolar Seviyesi Hafta Sonu İçin Kritik Eşik Olarak Öne Çıktı
Kripto Para
Kazakistan Merkez Bankası dijital varlık odaklı yatırım planını açıkladı
Kripto Para
Bitcoin’de Uzun Vadeli Sahipler 8 Ayın Ardından Yeniden Birikime Geçti
Kripto Para
George Cottrell’ın Polymarket Üzerinde Kaybettiği 550 Bin Dolarlık İran Bahsi Kripto Piyasasını Gündeme Taşıdı
Kripto Para Hukuku
Lost your password?