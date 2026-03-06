SEC, Justin Sun Davasında 10 Milyon Dolar Cezayla Uzlaşmaya Gidiyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para dünyasının tanınan isimlerinden Justin Sun ve bünyesindeki şirketler ile arasındaki davada önemli bir adım attı. Kurum, BitTorrent protokolünün arkasındaki Rainberry şirketine toplamda 10 milyon dolar tutarında bir para cezası verilmesini ve tüm iddiaların davadan çekilmesini öngören uzlaşma teklifini mahkemeye sundu. Federal mahkemenin onayı halinde tüm talepler tamamen kapanacak ve Sun’a karşı yeni bir başvuru yapılamayacak.

Davada Uzlaşma Şartları ve Tarafların Yaklaşımı

Justin Sun, Tron Foundation ve BitTorrent Foundation’ı da kapsayan süreçte Rainberry şirketi, önümüzdeki dönemde benzer iddiaların tekrarlanmaması için aldatıcı uygulamalara karşı kalıcı bir ihtiyati tedbir almayı kabul etti. Bu uzlaşmada suçlamaları ne kabul ne de reddeden Rainberry, SEC’in açtığı davadaki yasal koşulları ihlal etmediğini veya kabul ettiğini belirtmeden süreci kapatmış oldu.

SEC, bu anlaşma ile birlikte Sun, Tron Foundation ve BitTorrent Foundation’a yönelik devam eden tüm iddiaları ‘kesin biçimde’ davadan çekiyor. Bu durumun anlamı, aynı suçlamalarla ilgili gelecekte tekrar dava açılamayacağı ve Sun’ın şahsi sorumluluğunun tamamen ortadan kalkacağı yönünde.

Justin Sun, sosyal medya hesabı X üzerinden gelişmeye dair yaptığı açıklamada, uzlaşmanın dosyayı kapattığını, bundan sonra teknoloji inovasyonuna hız vermeye odaklanmak istediğini aktardı.

Justin Sun, sosyal medya paylaşımında SEC’in hakkındaki tüm iddiaları resmen geri çekmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, uzlaşmanın kariyerinde bir kapanış anlamına geldiğine işaret etti.

Arka Plan: Uzun Süreli Hukuki Süreç ve Siyasi Dönüşümler

SEC, Mart 2023’te Sun’a karşı TRX ve BTT tokenlarının kayıt dışı menkul kıymet satışı yapıldığı gerekçesiyle dava açtı. Kurumun iddiaları; Sun’ın TRX hacmini manipüle edecek işlemler yaptığını ve Lindsay Lohan ile Jake Paul gibi bazı ünlü isimlere tanıtım ödemelerini gizleyerek aktardığını içeriyordu. Bu ünlülerden altısı 2024’te yaklaşık 400 bin dolarlık bir ödemeyle dosyalarını kapattı.

Söz konusu uzlaşma, ABD’deki son başkanlık değişimi sonrasında SEC’in uygulamalarındaki değişimle aynı döneme denk geldi. Kongre’de bazı Demokrat üyelerin, yeni yönetimle ilişkisi bulunan kripto aktörlerine yönelik baskıların gevşetildiğini düşündüğü aktarıldı. Sun’ın son dönemde World Liberty Financial tokenlarına yatırım yaptığı ve yönetimle ilgili etkinliklere katıldığına dair haberler de dikkat çekti.

BitTorrent Foundation tarafından yapılan açıklamada, kurumun hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesinden memnun olduğu ifade edilirken uzlaşmanın, ABD’de inovasyon için yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği aktarıldı.

SEC’in Yeni Yaklaşımı ve Sektör Etkisi

10 milyon dolarlık ceza, son yıllarda kripto sektörüyle ilgili benzer davalarda talep edilen milyarlarca dolarlık tazminatlarla kıyaslandığında daha mütevazı kaldı. Bu durum, SEC’in özellikle 2023’teki “yaptırımla düzenleme” dönemine kıyasla dosya kapama ve hızlı çözüm politikasını öncelediğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Kripto sektöründe bu tür gelişmeler, devlet gerekliliklerinin yerine getirilmesini başarabilen şirketlerin bir sonraki yükselişte öne çıkabileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Önümüzdeki süreçte, suçun kabul edilmediği benzer çözüm yolu tercih edilen uzlaşmaların sayısının artabileceği öngörülüyor.