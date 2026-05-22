SEC’nin menkul kıymetlerin tokenizasyonuna dair yeni kuralı gündemde spekülasyon yarattı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) uzun süredir beklenen ve finansal piyasalarda köklü bir değişim yaratma potansiyeline sahip olan menkul kıymet tokenizasyonu kuralı, piyasada sentetik tokenlara da izin verileceği yönündeki iddialarla tartışmaların odağına yerleşti. Bu iddialar üzerine, SEC Komiseri Hester Peirce konu hakkında alışılmışın dışında bir adım atarak düzenleme resmiyet kazanmadan önce kamuoyuna açıklama yaptı.

Peirce, sentetik tokenlere kapı açılmadığını vurguladı

Kripto varlıklar konusunda uzun süredir daha esnek düzenlemeler gerektiğini savunan Hester Peirce, yaklaşan yeni kuralın kapsamına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden iki farklı gün paylaşım yaptı. Peirce’in bu mesajlarında, yeni düzenlemenin yalnızca mevcutta ikincil piyasada alınıp satılabilen menkul kıymetlerin dijital temsilleriyle sınırlı kalacağını, sentetik menkul kıymet tokenlarına yol açmayacağını belirttiği görüldü.

Peirce, “Kapsamın sınırlı olacağını, yalnızca bir yatırımcının bugün ikincil piyasada satın alabileceği gerçek hissenin dijital gösterimlerini kapsayacağını; sentetiklere izin verilmeyeceğini” iletti.

Buradaki “sentetik token” kavramı, üçüncü taraflarca oluşturulup orijinal hisse senedine referansla üretilen ancak oy hakkı gibi hissedar haklarını içermeyen dijital varlıkları ifade ediyor.

Mini sözlük: Sentetik token, bir kıymetin dijital ortamda gerçek bir varlığa sahip olmadan veya onun haklarını taşımadan, sadece fiyatına dayalı olarak oluşturulmuş kripto varlık türüdür.

Bazı medya organları tartışmayı alevlendirdi

Bloomberg bu hafta yayımladığı haberle, SEC’in sentetik tokenların merkeziyetsiz kripto platformlarında işlem görmesi yolunu da açabileceğini öne sürdü. Bu iddialarla yoğunlaşan tartışmalar üzerine Peirce, sürece olan ilgiye teşekkür etti ancak konunun abartılmaması gerektiğini belirtti. Peirce’nin açıklamalarına yönelik yorum taleplerine ise yanıt vermediği belirtildi.

Yeni kural kripto dünyasında kilometre taşı olabilir

Beklenen yeni düzenleme, SEC tarihinin bugüne kadarki en kapsamlı kripto odaklı adımlarından biri olma özelliği taşıyor. Komisyon Başkanı Paul Atkins, kripto alanındaki belirli faaliyetler için geçici muafiyetler tanıyabilecek geniş kapsamlı teklifler üzerinde çalışıldığını ve bu adımlar sayesinde sektör girişimcilerinin olgunlaşmaları için bir “regülasyon eşiği” oluşturulmasının planlandığını mart ayında düzenlenen DC Blockchain Zirvesi’nde paylaştı.

Atkins ayrıca, girişimlerin belirli bir miktara kadar fon toplayabilmesini sağlayacak bir “fon toplama muafiyeti” ile, ilgili ekiplerin uygulama sürecini tamamlamasının ardından bazı kripto varlıklarının düzenlenmiş menkul kıymet tanımının dışında tutulmasına yönelik bir “yatırım sözleşmesi muafiyeti” oluşturulabileceğinin altını çizdi. Bu önerilerin, söz konusu alanda dört yıl boyunca kayıt zorunluluğu olmadan faaliyet yürütülmesini mümkün kılabileceği ifade edildi.

Atkins, açıklamasında, Komiser Peirce’in düzenleme sürecine önemli katkı sağladığına dikkat çekti.

Kongre’nin rolü ve yasal altyapı çalışmaları

SEC, emtia piyasalarını denetleyen Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile birlikte kripto varlıklar için yeni kurallar hazırlarken, Kongre’nin de Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası’yla bu başlıkları kalıcı biçimde yasalaştırmaya hazırlandığı aktarıldı. Bu kapsamda, hem SEC Başkanı Atkins hem de CFTC Başkanı Mike Selig, kapsamlı yasa ile kripto düzenlemelerinin sağlam bir çerçeveye oturtulmasının önemine dikkat çekiyor.

Atkins, mart ayındaki konuşmasında, “Yalnızca Kongre bu alandaki regülasyonun geleceğe uyumlu olmasını kapsamlı pazar yapısı yasaları ile güvence altına alabilir,” dedi.