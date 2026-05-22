Minnesota’da yerel bankalara kripto saklama yetkisi verildi ATM’lere yasak getirildi

Minnesota eyaletinde kabul edilen yeni bir yasa, hem eyalet bankalarına hem de kredi birliklerine kripto para saklama hizmeti sunma yetkisi kazandırdı. Ancak aynı dönemde, kripto ATM’lerine yönelik kapsamlı bir yasak da yürürlüğe alındı. Yasanın açık şekilde yerel finans kurumlarını kapsayan ilk Ortabatı düzenlemesi olduğu vurgulanıyor.

Yerel finans sektörü dönüşüyor

Son yıllarda kripto borsalarına ve dijital varlık platformlarına artan para çıkışının, Minnesota’daki yerel banka ve kredi birliklerini zora soktuğu belirtiliyor. Eyalet milletvekili Bernie Perryman, özellikle bölgedeki küçük ve orta ölçekli kuruluşların, mevduat kaybı nedeniyle ekonomik kalkınma ve kredi desteği sağlama imkanlarının azaldığını ifade etti.

“Bu süreçte, yerel kurumlara ait kaynakların eyalet dışına çıkışına sıkça tanık olduk. Sonuç olarak bölge ekonomisine dönük yatırımlar, konut kredileri ve toplumsal projeler için ayrılabilecek kaynaklar azalıyor.”

St. Cloud Financial Credit Union yöneticisi Meggan Schwirtz’e göre ise konu yalnızca tüketici ilgisiyle sınırlı kalmıyor; finans sektörü açısından dijital varlık teknolojilerinin ticarî ve rekabetçi değeri giderek artıyor.

Büyük Wall Street şirketlerinin, ödemeler, saklama hizmetleri ve değer transferi alanında blockchain altyapısına yatırım yaptığı belirtiliyor. Bu eğilime kayıtsız kalan işletmeler, sektörün geleceğinde geri planda kalabilir.

Mini sözlük: Tokenizasyon, geleneksel finansal varlıkların ya da hakların blokzincir üzerinde dijital temsillerinin oluşturulmasıdır. Bu yöntemle menkul kıymet, gayrimenkul ve benzeri araçlar daha likit, şeffaf ve hızlı şekilde transfer edilebilir hale gelir.

Yeni düzenleme ve kapsamı

Geçtiğimiz hafta, Vali Tim Walz tarafından imzalanan yasa ile Minnesota’daki bankalar ve kredi birlikleri, kripto varlıkların saklaması ve korunması alanında hizmet verebilecek. Yasa, genel olarak iki partinin de desteği ile meclisten geçti ve 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek.

Buna karşılık, eyalet genelinde bulunan tüm kripto ATM ve kiosklara da tamamen yasak getirildi. SF 3868 numaralı bu düzenleme ile ATM’lerin 1 Ağustos itibarıyla kapatılması öngörülüyor. Yasa sonrası, ABD’de en fazla bitcoin ATM’sine sahip şirketlerden Bitcoin Depot iflas başvurusu gerçekleştirdi.

Uygulama ve denetim süreçleri

Yeni yasanın kabulü eyalet açısından önemli bir adım olarak nitelendirilirken, Minnesota Credit Union Network temsilcisi Ryan Smith, düzenlemenin yeterli olmayacağını, federal düzeyde ek gerekliliklerin de uygulanması gerektiğini vurguladı. Özellikle kara para aklamayı önleme, şüpheli işlem raporlaması ve müşteri doğrulama gibi kurallara uyulması gerekmekte.

Kredi birlikleri ve bankaların bu hizmetleri sunabilmesi için, kendi iç denetim ve sigorta sistemlerini geliştirmeleri şart. St. Cloud Financial Credit Union, bu çerçevede Lloyd’s of London destekli yeni bir sigorta modeliyle anlaşma sağladı.

Rekabet ve sektörün geleceği

Jefferies’in yayımladığı son rapora göre, stablecoin ve tokenizasyonun önümüzdeki yıllarda ABD bankalarının özkaynaklarında %3 ila %5 arasında erime yaratabileceği belirtildi. Aynı zamanda, yılın en önemli kripto organizasyonlarından Consensus Miami’de de tartışmaların ana konusu, dijital varlıkların finansal altyapıya entegrasyonu ve stablecoin’lerin ödeme sistemlerindeki yükselişi oldu.

Özellik Yerel Kredi Birliği & Banka Wall Street Finans Kurumları Hedeflenen Müşteri Bölgesel, yerel birey ve işletmeler Küresel ve yüksek hacimli müşteriler Dijital Varlık Saklama Yeni yasal yetkiyle başlıyor Önceden yatırım yaptı ATM Hizmetleri 1 Ağustos itibarıyla yasaklanıyor Faaliyette bazı eyaletlerde devam ediyor

Minnesota’daki yeni yasa, bankalara ve kredi birliklerine kripto saklama izni getirirken, ATM’lerin devre dışı bırakılması yerel erişimde değişikliklere yol açacak. Uzmanlar, sürecin finansal kurumlarda yeni risk ve sorumluluklar gündeme getirdiğine dikkat çekiyor.