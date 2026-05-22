IREN’in 5 gigawatt yapay zeka hamlesi ve NVDA anlaşması bilanço artışı getirdi

Yapay zeka altyapısına odaklanan IREN’in kurucu ortağı Daniel Roberts, şirketinin tam entegre bir yapay zeka altyapı platformuna dönüşümünü bir X paylaşımıyla detaylandırdı. Roberts, günümüzün en büyük yapay zeka darboğazının artık çipler değil, fiziksel altyapı olduğunu vurguladı. Özellikle enerji, alan, soğutma ve veri merkezi yatırımlarında yükselen kapasite ihtiyaçlarına dikkat çekti.

Fiziksel ve hesaplama katmanında büyüme

Paylaşımda Roberts, IREN’in büyüme stratejisini üç katmanlı olarak açıkladı: birinci katmanda enerji ve veri merkezleriyle fiziksel altyapı, ikinci katmanda NVIDIA GPU’ları ve sunucular gibi hesaplama altyapısı, üçüncü katmanda ise kurumsal yazılım ve operasyonel araçlar bulunuyor. Roberts, ağırlıklı olarak birinci ve ikinci katmanda şirketin ana değerinin ortaya çıktığını belirtti.

IREN, eski adıyla Iris Energy, uzun süredir Bitcoin madenciliğiyle bilinse de son dönemde faaliyet alanını genişleterek AI altyapısında küresel ölçekte projelere yöneldi. Şirket, Texas, British Columbia, Oklahoma, İspanya ve Avustralya’da toplam 5 gigawatt grid bağlantılı kapasiteyi güvence altına aldı. Roberts, özellikle Avrupa ve Asya-Pasifik gibi yetersiz hizmet alan bölgelerde bunun uzun vadeli büyük avantajlar sağlayacağını aktardı.

Mini sözlük: IREN, 2018’de kurulan ve merkezi Avustralya’da bulunan bir teknoloji şirketidir. Başlangıçta Bitcoin madenciliğiyle tanınan IREN, son yıllarda AI altyapısı ve veri merkezi işletmeciliğine yönelmiştir.

NVDA iş birliği ve yeni anlaşmalar

Paylaşıma göre IREN’in NVIDIA ile ilişkisi de güçleniyor. Özellikle Texas’taki Blackwell GPU kurulumlarıyla bağlantılı, beş yıl süreli ve 3,4 milyar dolar tutarındaki yeni AI bulut sözleşmesi dikkat çekti. Sözleşme, IREN’in ileriye dönük teknoloji kapasitesini büyük ölçüde artıracak.

Öte yandan WhiteFiber, Fransa’da yatırım yapılabilir seviyede bir teknoloji müşterisiyle 160 milyon doların üzerinde beş yıl süreli bir yapay zeka hesaplama anlaşmasına imza attı. Bu projede de NVIDIA GPU’ları devreye alınacak ve WhiteFiber’ın Avrupa içindeki varlığı daha da genişleyecek.

Mini sözlük: WhiteFiber, çok merkezli veri merkezi altyapısı üzerinden AI bulut ve yüksek performanslı hesaplama hizmeti sunan bir teknoloji hizmetleri sağlayıcısıdır.

Şirket Anlaşma Tutarı Süre Kapsam Lokasyon IREN 3,4 milyar $ 5 yıl AI bulut (Blackwell GPU) Texas, ABD WhiteFiber 160+ milyon $ 5 yıl Yapay zeka hesaplama Fransa

Hisse performansları ve piyasa etkisi

WhiteFiber’ın hisseleri perşembe günü yüzde 22 yükseldi, cuma sabahı ise yüzde 5’lik bir artış daha kaydetti. IREN hisselerinde ise perşembe günü yüzde 10’luk değer artışı yaşandı.

“Yapay zeka talebi katlanarak artıyor, altyapı bu hızla genişleyemiyor” diyen Daniel Roberts, şirketin global ölçekte fiziksel kapasite yatırımlarına ağırlık vermesinin rekabet avantajı sağlayacağını belirtti.