Solana (SOL)

Solana’da sahte Jupiter airdrop tehlikesi uyarısı: Kullanıcılar hedef alınıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Jupiter taklidi sahte airdrop Solana kullanıcılarını hedef aldı.
  • Phishing sitesine yönlendiren $CJUP tokenleri kullanıldı ve cüzdan boşaltma riski ortaya çıktı.
  • Jupiter, Mayıs 2026’da resmi bir airdrop düzenlemiyor ve sadece jup.ag üzerinden işlem yapılabiliyor.
  • ⚠️ En önemli nokta: Bilinmeyen sitelerden $JUP adına gelen airdrop tekliflerine kesinlikle tıklamayın!
COINTURK

Solana Floor ekibi, bugün Jupiter borsasını taklit eden sahte bir airdrop kampanyasına karşı uyarıda bulundu. Blockchain verilerini inceleyen uzmanlar, Solana kullanıcılarını hedef alan ve onları cüzdanlarını bağlantı kurmaya yönlendiren bu dolandırıcılık girişiminin, tüm bakiyenin kaybı ile sonuçlanabileceğini açıkladı.

İçindekiler
1 Dolandırıcılığın işleyişi: Sahte $CJUP tokenleriyle tuzak
2 Jupiter’in airdrop programı şu an aktif mi?
3 Airdrop takvimi ve yönetişim süreçleri kafa karışıklığı yaratıyor
4 Resmi Jupiter tokenı ve sahte versiyonlar nasıl ayırt edilir?

Dolandırıcılığın işleyişi: Sahte $CJUP tokenleriyle tuzak

Solana Floor tarafından yapılan açıklamada, dolandırıcıların özgün JUP tokenını taklit ederek cüzdanlara ‘$CJUP’ adlı sahte jetonlar gönderdiği belirtildi. Gerçekte var olmayan bu token, Jupiter’in resmi Jupuary airdrop programının ismini ve projenin popülaritesini suiistimal ediyor. Kullanıcılar, airdrop’tan faydalanmak için bağlantıya tıkladıklarında, varlıkları hızla boşaltılabilen bir kimlik avı sitesine yönlendiriliyor.

Solana Floor, “Dolandırıcılar Jupiter Exchange’i taklit ederek cüzdanlara sahte $CJUP gönderiyor ve kullanıcıları kötü amaçlı sitelere yönlendiriyor. Dikkatli olunmalı.” vurgusunu yaptı.

Mini sözlük: Wallet drainer, kripto cüzdanlarındaki tüm bakiyeyi veya en değerli varlıkları otomatik olarak üçüncü şahıslara aktaran zararlı yazılımlar için kullanılan kavramdır. Kullanıcıların cüzdanlarını kötü amaçlı sitelere bağlamasıyla devreye girer ve fon kaybına sebep olur.

Jupiter’in airdrop programı şu an aktif mi?

Jupiter topluluğu, özellikle Ocak aylarında düzenlenen geleneksel Jupuary airdrop’ları sayesinde düzenli token dağıtımına alışkın. Ocak 2024’te 1 milyar JUP, Ocak 2025’te ise yaklaşık 700 milyon JUP dağıtıldığı, bu turda dağıtılan tokenların toplam değerinin 616 milyon dolar seviyesine ulaştığı bildirildi.

Ancak, borsa Mayıs 2026 itibarıyla herhangi bir yeni airdrop programı açıklamadı. Geçmiş kampanyaların etkisiyle birçok kullanıcı yeni bir dağıtıma hazırlanıyor olabilir, fakat resmi duyuru yapılmadığı için bu dönemde gelen herhangi bir airdrop önerisinin dolandırıcılık riski taşıdığı vurgulanıyor.

Jupiter’in güncel dağıtımları ve gelecekteki hak sahipliği sorgulama işlemleri için jup.ag adresinde resmi bir kontrol alanı da bulunuyor.

DönemDağıtılan JUP (milyon)Değer (milyon $)
Ocak 20241.000Bilinmiyor
Ocak 2025700616
Mayıs 202600

Airdrop takvimi ve yönetişim süreçleri kafa karışıklığı yaratıyor

Şubat 2026’da Jupiter DAO’da oylamaya sunulan bir teklif, mevcut Jupuary airdrop geleneğine devam edilip edilmemesi ya da token dağıtımının tamamen sonlandırılması gerekliliğini tartışmaya açtı. Teklif kapsamında, ya daha sınırlı (200 milyon JUP) bir dağıtıma devam edilmesi, ya da 700 milyon tokenın topluluk fonuna iade edilerek yeni bir token modeline geçilmesi gündeme geldi.

Bunun dışında, Ocak 2026’da stake ödüllerinin talebi sırasında kullanıcılardan seed phrase (cüzdan yedeği) isteyen prosedür yoğun tepki gördü ve kısa sürede geri çekildi. Bu örnekler, topluluk içinde olağandışı talep ve süreçleri “resmi” olarak algılayan bir psikolojiye yol açıyor.

Resmi Jupiter tokenı ve sahte versiyonlar nasıl ayırt edilir?

Sahte airdrop kampanyalarında dağıtılan ‘$CJUP’ tamamen gerçek dışı; resmi Jupiter tokenı ise ‘$JUP’ koduna sahip ve sözleşme adresi Phantom ile CoinMarketCap’te açıkça paylaşılıyor. Uzmanlar, herhangi bir tokenin harici bir siteden “talep edilmesini” isteyen airdrop bildirimlerine kesinlikle güvenilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Jupiter’in gerçek airdrop başvuruları yalnızca jup.ag sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. $JUP fiyatı ise CoinMarketCap verilerine göre şu anda 0,22 dolar; piyasa değeri 721 milyon dolar seviyesinde ve 2024 Ocak’taki 2,04 dolarlık zirveden oldukça uzak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
