Solana fiyatı 81,30 dolar desteğine yaklaşırken haftalık grafik 30 dolar riskini gösteriyor

Solana son günlerde dar bir bant içinde hareket etmeye devam ediyor. Kısa vadede 81,30 dolar seviyesi bir sonraki önemli destek noktası olarak öne çıkarken, haftalık bazda teknik görünüm zayıflıyor. Piyasa analistleri, fiyatın mevcut aralığı koruyamaması halinde Solana’nın 30 dolara kadar gerileyebileceğine dikkat çekiyor.

Kısa vadede yatay hareket sürüyor

Solana, dört saatlik grafikte yatay bir seyir izliyor. More Crypto Online tarafından X platformunda paylaşılan analiz, kısa vadede baskının devam ettiğini gösteriyor.

SOL/USD paritesinde fiyat 84,44 dolar civarında işlem görüyor. Yakın geçmişte gerçekleşen 96 dolara yönelişi sürdüremeyen Solana, tekrar aralığının ortasına döndü.

Analist, “Şu an için belirgin bir dip oluşumu görülmüyor. Bu nedenle, bir sonraki güçlü destek seviyesi olarak 81,30 dolar öne çıkıyor,” değerlendirmesini yaptı.

Grafikte ayrıca, ana destek bölgesinin Fibonacci seviyeleriyle uyumlu şekilde sırasıyla 77,96 dolar, 75,41 dolar ve 71,92 dolarda oluştuğu görülüyor. Eğer 81,30 dolar bandı kırılırsa, bu alt seviyeler öne çıkacak.

Öte yandan, yukarı yönde hareket için Solana’nın önce 96 doları tekrar aşması gerekecek. 96 doların üzerinde kalıcı bir fiyatlanma, grafikte belirtilen C-dalgası için yeni bir yükseliş başlatabilir.

Yükseliş senaryosunda ilk hedef 110,55 dolar olup, bu seviye sırasıyla 120,47 dolar, 126,96 dolar ve 138,45 dolara kadar uzayabilir. Ancak bu hedefler, alıcıların piyasada kontrolü yeniden ele almasına bağlı.

Şimdilik Solana’da net bir güçlenme sinyali olmadığı için fiyat dalgalı seyretmeye ve önemli destek testine devam ediyor.

Haftalık grafikte 30 dolar uyarısı

Solana’nın uzun vadeli teknik yapısı ise daha zayıf bir görünüm sergiliyor. Justin Bennett tarafından X’te paylaşılan haftalık grafikte, fiyatın 30 dolara düşme olasılığı vurgulanıyor.

SOL/USDT haftalık bazda hala yaklaşık 84 dolarda işlem görüyor. 2025 yılı başındaki tepe seviyelerinden bu yana gerileme sürerken, fiyat haftalardır yatayda kalmasına rağmen, düşüş öncesi kırılan direnç hatlarının altında bulunuyor.

Analistin analizine göre, “Solana büyük bir yükselen kanal içinde hareket ediyor. Üst trend çizgisi önceki rallilerde direnç oluşturdu. Alt trend çizgisi ise şu anda 30 dolar bandında destek olarak gözüküyor.”

Justin Bennett’in sunduğu grafikte, mevcut fiyatın ikinci bir aşağı hareket öncesinde konsolidasyon yaptığı sinyali öne çıkıyor. Fiyat mevcut aralığı kaybederse, paritenin kanalın alt sınırındaki 30 dolar seviyesine doğru gerilemesi bekleniyor.

Bu senaryoda asıl belirleyici faktör, Solana’nın 120 ila 140 dolar arasındaki üst direnç bölgesini geri kazanıp kazanamayacağı olacak. Eğer bu bölgeler aşılmazsa, haftalık trend üzerinde baskı devam edebilir.

Şu anda fiyat hareketlerinde aşağı yönlü risk ön planda. Ancak, destek bölgelerinde tepki gelirse, düşüş senaryosu zayıflayabilir.

Solana, ilk olarak 2020 yılında piyasaya sürülen, hem merkeziyetsiz uygulamalar hem de yüksek işlem kapasitesi sunmayı amaçlayan bir blok zinciri projesi. Özellikle işlem hızı ve düşük maliyet avantajlarıyla öne çıkan Solana, topluluğu tarafından Ethereum‘a alternatif olarak da görülüyor.

Mini sözlük: Fibonacci seviyeleri, teknik analizde fiyat seviyelerini belirlemede kullanılan matematiksel oranlar bütünüdür ve özellikle destek ile direnç tespiti için başvurulan bir yöntemdir.

Fiyat Bölgesi Kısa Vadeli Önem Uzun Vadeli Önem 81,30 Dolar Kritik destek Aralığın alt sınırı 96 Dolar Ana direnç Yükselişin tetikleyicisi 30 Dolar Önemli destek değil Kanal taban desteği 120-140 Dolar Yükseliş hedefi Trend dönüş seviyesi