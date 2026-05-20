Sorted Wallet gelişmekte olan ülkelerde 4,4 milyon dolarlık yatırım aldı

Sorted Wallet, Tether ve Gnosis’in liderliğini üstlendiği 4,4 milyon dolarlık tohum yatırım turunu başarıyla tamamladı. Mobil odaklı kripto cüzdanı, özellikle Afrika ve Güney Asya’daki temel özellikli telefon sahiplerini hedef alarak, düşük teknik kapasiteye sahip cihazlarda kripto işlemlerini mümkün kılmayı amaçlıyor. Sağlanan kaynak, işletmenin bu bölgelerde büyüme planlarını hızlandıracak.

Mobil teknolojilerle finansal erişim

Sorted Wallet, yalnızca 10 MB’lık hafif uygulama boyutuyla dikkat çekiyor. Düşük depolama kapasitesine ve kısıtlı internet bağlantısına sahip cihazlarda dahi sorunsuz çalışıyor, böylece dijital para transferleri geleneksel bankacılık altyapısından bağımsız şekilde mümkün hale geliyor.

Kullanıcı dostu arayüzüyle Bitcoin ve USDT’ye ek olarak çeşitli dijital varlıkların transferi mümkün. Uygulama, Nijerya, Kenya, Tanzanya, Bangladeş ve Madagaskar dahil olmak üzere pek çok ülkede toplamda 500 binin üzerinde indirilmeye ulaştı. Şirket yakın zamanda Meksika gibi Orta Amerika pazarlarına da açılmayı hedefliyor.

Mobil odaklı çözümler, akıllı telefona ulaşımı kısıtlı olan topluluklara dijital para yönetimi imkanı sağlıyor. Sorted Wallet, düşük maliyetli mobil cihazlar üzerinden doğrudan kripto transferiyle geleneksel finansal dışlanma sorununa çözüm sunuyor. Şirket, operatörlerle iş birliğiyle hizmet alanını genişletmeyi amaçlıyor.

Mini sözlük: Tether, USDT olarak bilinen, Amerikan dolarına sabitlenmiş popüler bir stabilcoin’in arkasındaki şirket. Gnosis ise Ethereum tabanlı bir blockchain altyapı projesi olarak ön plana çıkıyor ve merkeziyetsiz uygulama geliştirmeleriyle tanınıyor.

Yatırımın sektöre etkisi ve güven

Tether, USDT’nin küresel kullanımını yaygınlaştırmak adına uygun maliyetli çözümlere yatırım yapmayı sürdürüyor. Gnosis ise özellikle merkeziyetsiz altyapılardaki bilgi birikimini Sorted Wallet’a aktararak güvenlik ve deneyim konusunda katkı sağlıyor. Bu yatırımlar, Sorted Wallet’ın gelişmekte olan piyasalarda pratik dijital para kullanımında iddialı olduğunu gösteriyor.

Diğer yatırımcılar arasında Movement ve Angel Invest de bulunuyor. Sorted Wallet, pahalı ve karmaşık akıllı telefon uygulamalarının aksine erişilebilir yapısıyla ön plana çıkıyor. Yoğun olarak gelişmekte olan ekonomi pazarlarını hedefleyen şirket, klasik cüzdanlara kıyasla daha sade bir deneyim sunuyor.

Cüzdan Uygulama Boyutu Hedef Kitle Desteklediği Cihaz Sorted Wallet 10 MB Gelişmekte olan ülkeler Düşük teknik özellikli telefonlar Standart Kripto Cüzdanları 60-150 MB+ Gelişmiş pazarlar Akıllı telefonlar

Genişleme stratejisi ve yeni projeler

Sorted Wallet, Mayıs ayına kadar yeni bir ödeme sistemi geliştirmeyi planlıyor. Bu sistemin, sınırlı akıllı cihaz kullanımının olduğu pazarlarda işlemleri daha verimli hale getirmesi bekleniyor. Yeni yatırımla birlikte ağırlıkla mobil ödeme altyapısına sahip Güney Asya ve Sahra Altı Afrika’ya odaklanılacak.

Tether’in devam eden desteği, herkes için erişilebilir ödeme sistemleri oluşturma taahhüdünü ön plana çıkarıyor. Şirket böylece yalnızca gelişmiş donanımlara sahip kullanıcıları değil, geleneksel finansal sistemlerin dışında kalan toplulukları da sisteme dahil etmeyi amaçlıyor.

Son yatırım dalgası, mobil tabanlı kripto cüzdanlarının potansiyelini sektör nezdinde daha meşru ve ölçeklenebilir bir seçenek olarak gösteriyor. Sorted Wallet, geleneksel finans yapısını blockchain temelli ödeme sistemleriyle buluşturarak gelişmekte olan pazarlarda önemli bir köprü kuruyor.